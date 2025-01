Streaming, TV, replay : combien de temps les Français passent devant leur écran ?

La télévision traditionnelle toujours dominante

« Aujourd’hui, 92% des foyers français sont équipés d’au moins un smartphone et près de 40% de la consommation vidéo de programmes TV sur les écrans digitaux à domicile est réalisée en non-live*. Afin de refléter ces nouveaux usages, Médiamétrie a, depuis 1 an, étendu le périmètre de mesure de l’audience TV et prend désormais en compte 100% des foyers en France, y compris les 10% non équipés d’une télévision. » Isabelle Maurice - Directrice Etudes, Veille et Prospective

L’essor des plateformes de replay et de streaming

le contrôle du choix du moment où on va regarder son contenu devient une habitude des Français

UN paysage médiatique en évolution

En 2024, près des deux tiers (64%) du temps vidéo quotidien aurait donc été passé devant une télévision classique, contre seulement un tiers (36%) pour les contenus à la demande via des plateformes telles que Netflix, YouTube, ou les services de replay des chaînes traditionnelles.Huit Français sur dix y ont accédé au moins une fois par mois. Les Français passent en moyenne 10 minutes par jour à regarder des programmes à la demande sur ces services, qu’il s’agisse de contenus originaux, de rediffusions (replay), ou de programmes disponibles avant leur diffusion télévisée (preview).Le dernier trimestre de 2024 a vu une augmentation de 10% de la fréquentation des plateformes de replay, avec 11,6 millions de Français avec au moins un programme à la demande par jour. Ce phénomène souligne un changement de comportement important :Laurence Deléchapt, directrice TV & Cross-médias chez Médiamétrie, a souligné que, une tendance confirmée par la croissance continue de l’audience des plateformes de replay.La cérémonie d’ouverture des JO a rassemblé 24,4 millions de téléspectateurs, replay inclus, un record historique pour la télévision en France. De plus, les débats télévisés liés aux élections législatives ont également capté l’attention de 23,2 millions de Français, prouvant que la télévision en direct conserve une forte capacité à mobiliser l’audience, notamment pour les événements majeurs.À partir du 6 juin 2025, certaines chaînes comme C8, NRJ12, et plusieurs chaînes payantes du groupe Canal+ disparaîtront de la TNT, un changement qui pourrait perturber les habitudes des téléspectateurs.Ces ajustements devraient entraîner de nouvelles dynamiques dans la consommation des médias en France., où la télévision traditionnelle continue de régner, mais où les plateformes de streaming et de replay gagnent progressivement du terrain.