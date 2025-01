Et voilà la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT

Fini les anges sur NRJ12

Un bouleversement dans la numérotation des chaînes

Regroupement des chaînes d’information en un bloc

L’arrivée de nouvelles chaînes

Nouvelle numérotation à partir du 6 juin 2025 :

À compter du 6 juin 2025, la télévision numérique terrestre (la TNT donc) adoptera une nouvelle répartition des chaînes, annoncée par l’ Arcom , l’autorité de régulation de l’audiovisuel. Ce changement est rendu possible par l’arrêt de diffusion de C8 et NRJ12, décidé en décembre 2024, et s’accompagne de la réattribution de onze fréquences.. Cette décision permet de regrouper les chaînes publiques France 2, France 3, France 4 et France 5 sur des canaux consécutifs. LCP-Public Sénat s’installera sur le canal 8, précédemment occupé par C8, tandis que Gulli grimpe de la 18e à la 12e position, héritant de la place laissée vacante par NRJ12.Une autre nouveauté significative est. Ce repositionnement a pour but de simplifier l’accès des téléspectateurs à l’offre d’information en continu, et en effet ça semble assez logique. Jusqu’ici au canal 27, Franceinfo sera diffusée sur le canal 16, tandis que LCI quitte le canal 26 pour le 15. BFM et CNews, respectivement sur les canaux 15 et 16 auparavant, prendront les numéros 13 et 14. On sent bien que l’ARCOM a décidé de ne fâcher personne en laissant LCI et France Info derrière BFM et News.Le remaniement inclut également l’introduction de deux nouvelles chaînes. CMI TV, portée par le groupe CMI France du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, occupera le canal 18. OFTV, chaîne du groupe de presse Ouest-France, sera diffusée sur le canal 19 dès septembre 2025. L’éviction de C8 et NRJ12 découle elle de critères liés à l’intérêt public et au pluralisme, selon l’Arcom.. Ce remaniement constitue la première restructuration majeure de la TNT depuis sa création en 2005, et pourrait modifier les habitudes des téléspectateurs.01 - TF102 - France 203 - France 304 - France 405 - France 506 - M607 - Arte08 - LCP - Public Sénat09 - W910 - TMC11 - TFX12 - Gulli13 - BFMTV14 - CNews15 - LCI16 - franceinfo17 - CStar18 - CMI TV19 - OFTV20 - TF1 Séries Films21 - L'Equipe22 - 6Ter23 - RMC Story24 - RMC Découverte25 - Chérie 25