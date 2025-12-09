Avec le rachat de Warner, Netflix va-t-elle tuer... Ted Lasso ?
Par Laurence - Mis à jour le
Le séisme provoqué par l’annonce du rachat de Warner Bros. Discovery par Netflix — une opération évaluée à 83 milliards de dollars — continue de faire trembler toute l’industrie du streaming. Et parmi les questions les plus sensibles, une inquiétude revenait en boucle : Netflix va-t-il continuer à produire des séries pour ses concurrents, et notamment pour Apple TV+, dont plusieurs succès reposent sur les studios Warner ?
Faisant fi de l'OPA hostile de la Paramount, Ted Sarandos vient de le confirmer : Warner TV continuera à licencier ses séries à d’autres plateformes ! Lors d’une intervention au UBS Global Media and Communications Conference, le co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, a clarifié la stratégie du futur Netflix-Warner.
Netflix ne compte pas verrouiller la production télévisée de Warner. Bien au contraire
on veut des sous :
Pour Apple, l’enjeu était majeur. Plusieurs de ses séries les plus emblématiques — et parmi les plus regardées — sont produites par Warner mais diffusées exclusivement sur Apple TV+. Car on retrouve au programme : l'entraineur le plus célèbre du monde, Ted Lasso ! Mais aussi Shrinking (série renouvelée et saluée par la critique), Bad Monkey (l’une des nouveautés fortes du moment) ou encore Présumé Innocent (déjà promis à une nouvelle saison).
Ces séries ne sont pas des productions internes. En effet, Apple achète des licences à Warner pour les financer et les diffuser. L’idée qu’un Netflix renforcé puisse couper ce robinet stratégique inquiétait autant Cupertino que Hollywood. Pour l’instant, ce scénario catastrophe est donc écarté.
Le rachat de Warner brouille les frontières traditionnelles du paysage audiovisuel : Netflix n’avait jamais été un studio vendant activement à d’autres plateformes. Mais Warner, lui, l’est depuis toujours.
Ce modèle a trois avantages, tout d'abord procurer un revenu immédiat, indépendant de l’audience sur Netflix. A cela s'ajoutent une diversification des risques, utile dans une industrie en recomposition, mais aussi une valorisation internationale des franchises Warner, parfois plus rentables en licensing qu’en exclusivité.
Ted Sarandos le reconnaît : le cœur du business de Netflix reste la croissance de son propre catalogue, mais la logique financière de Warner est différente. Le groupe a donc intérêt à continuer d’écouler ses productions, même chez ses concurrents.
Si Netflix ne ferme pas le marché, la situation reste évolutive.La consolidation du streaming n’en est qu’à ses débuts, et un Netflix-WB pourrait, demain, revoir sa stratégie : prioriser ses propres licences, renégocier plus durement les tarifs de vente, ou réserver certains genres premium à Netflix. Pour Apple TV+, dont une partie de la croissance dépend de studios tiers comme Warner, Sony ou Skydance, la question de l’indépendance créative reste donc cruciale. Apple multiplie d’ailleurs les investissements pour développer sa production interne — une tendance appelée à s’accélérer.
Et la réponse est...
