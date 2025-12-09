Avec le rachat de Warner, Netflix va-t-elle tuer... Ted Lasso ?

Un statu quo fragile



Si Netflix ne ferme pas le marché, la situation reste évolutive.La consolidation du streaming n’en est qu’à ses débuts, et un Netflix-WB pourrait, demain, revoir sa stratégie : prioriser ses propres licences, renégocier plus durement les tarifs de vente, ou réserver certains genres premium à Netflix. Pour Apple TV+, dont une partie de la croissance dépend de studios tiers comme Warner, Sony ou Skydance, la question de l’indépendance créative reste donc cruciale. Apple multiplie d’ailleurs les investissements pour développer sa production interne — une tendance appelée à s’accélérer.