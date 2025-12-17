Warner Bros Discovery refuse l'offre de Paramount à 108 milliards et choisit Netflix

On en dit quoi ?



Cette guerre des offres montre à quel point le **marché du streaming est en pleine recomposition**. Netflix, qui a longtemps dominé seul, cherche maintenant à consolider sa position en avalant un concurrent historique. L'acquisition de HBO Max et des franchises Warner serait un coup de maître pour la plateforme. Par contre, difficile de ne pas remarquer que 108 milliards refusés au profit de 82,7 milliards, ça laisse songeur sur les vraies motivations de Warner. La question de la concurrence risque de peser lourd dans les mois à venir. Et si au final, personne ne rachetait Warner Bros Discovery ?