Warner Bros Discovery refuse l'offre de Paramount à 108 milliards et choisit Netflix
Par Vincent Lautier - Publié le
Warner Bros Discovery vient de rejeter la sixième offre de rachat de Paramount Skydance, valorisée à 108 milliards de dollars. Le studio hollywoodien préfère poursuivre les négociations avec Netflix, qui propose 82,7 milliards de dollars pour acquérir le studio et HBO Max.
La bataille pour le rachat de Warner Bros Discovery continue de faire rage. **Ce mercredi 17 décembre**, le studio a officiellement rejeté l'offre hostile de Paramount Skydance, dirigée par David Ellison. Cette proposition à 108 milliards de dollars (environ 93 milliards d'euros) représentait pourtant une prime significative par rapport à l'offre de Netflix. Mais Warner Bros Discovery reste convaincu que l'accord avec le géant du streaming est plus pertinent. Dans son communiqué, le studio affirme que
La différence majeure entre les deux prétendants tient à leur **périmètre d'acquisition**. Netflix ne vise que le studio Warner Bros et la plateforme HBO Max pour 72 milliards de dollars (82,7 milliards en valeur d'entreprise). En clair, le géant du streaming veut mettre la main sur le catalogue de films et séries, ainsi que sur les franchises emblématiques comme Game of Thrones, The Sopranos ou l'univers DC. Paramount Skydance, de son côté, ambitionne de racheter l'ensemble de WBD, y compris le portefeuille de chaînes de télévision traditionnelles. Une approche plus globale, mais visiblement moins séduisante pour les dirigeants de Warner.
Si l'accord avec Netflix aboutit, ce sera la **plus importante opération de consolidation** dans l'industrie du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney en 2019, pour 71 milliards de dollars. Netflix récupérerait un catalogue colossal et renforcerait considérablement sa position face à ses concurrents. Par contre, l'opération ne fait pas l'unanimité. L'administration Trump verrait cette fusion d'un mauvais œil, la combinaison de Netflix et HBO Max pouvant créer un acteur contrôlant jusqu'à 43 % du marché mondial de la vidéo à la demande par abonnement. Des questions antitrust pourraient donc ralentir ou bloquer le processus.
Cette guerre des offres montre à quel point le **marché du streaming est en pleine recomposition**. Netflix, qui a longtemps dominé seul, cherche maintenant à consolider sa position en avalant un concurrent historique. L'acquisition de HBO Max et des franchises Warner serait un coup de maître pour la plateforme. Par contre, difficile de ne pas remarquer que 108 milliards refusés au profit de 82,7 milliards, ça laisse songeur sur les vraies motivations de Warner. La question de la concurrence risque de peser lourd dans les mois à venir. Et si au final, personne ne rachetait Warner Bros Discovery ?
Paramount persiste, Warner refuse
La bataille pour le rachat de Warner Bros Discovery continue de faire rage. **Ce mercredi 17 décembre**, le studio a officiellement rejeté l'offre hostile de Paramount Skydance, dirigée par David Ellison. Cette proposition à 108 milliards de dollars (environ 93 milliards d'euros) représentait pourtant une prime significative par rapport à l'offre de Netflix. Mais Warner Bros Discovery reste convaincu que l'accord avec le géant du streaming est plus pertinent. Dans son communiqué, le studio affirme que
l'union de Netflix et de Warner Bros. offrira aux consommateurs un choix plus vaste et une meilleure valeur ajoutée. C'est la sixième tentative de Paramount qui échoue.
Deux offres, deux stratégies différentes
La différence majeure entre les deux prétendants tient à leur **périmètre d'acquisition**. Netflix ne vise que le studio Warner Bros et la plateforme HBO Max pour 72 milliards de dollars (82,7 milliards en valeur d'entreprise). En clair, le géant du streaming veut mettre la main sur le catalogue de films et séries, ainsi que sur les franchises emblématiques comme Game of Thrones, The Sopranos ou l'univers DC. Paramount Skydance, de son côté, ambitionne de racheter l'ensemble de WBD, y compris le portefeuille de chaînes de télévision traditionnelles. Une approche plus globale, mais visiblement moins séduisante pour les dirigeants de Warner.
La plus grosse fusion du divertissement depuis Disney-Fox
Si l'accord avec Netflix aboutit, ce sera la **plus importante opération de consolidation** dans l'industrie du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney en 2019, pour 71 milliards de dollars. Netflix récupérerait un catalogue colossal et renforcerait considérablement sa position face à ses concurrents. Par contre, l'opération ne fait pas l'unanimité. L'administration Trump verrait cette fusion d'un mauvais œil, la combinaison de Netflix et HBO Max pouvant créer un acteur contrôlant jusqu'à 43 % du marché mondial de la vidéo à la demande par abonnement. Des questions antitrust pourraient donc ralentir ou bloquer le processus.
On en dit quoi ?
Cette guerre des offres montre à quel point le **marché du streaming est en pleine recomposition**. Netflix, qui a longtemps dominé seul, cherche maintenant à consolider sa position en avalant un concurrent historique. L'acquisition de HBO Max et des franchises Warner serait un coup de maître pour la plateforme. Par contre, difficile de ne pas remarquer que 108 milliards refusés au profit de 82,7 milliards, ça laisse songeur sur les vraies motivations de Warner. La question de la concurrence risque de peser lourd dans les mois à venir. Et si au final, personne ne rachetait Warner Bros Discovery ?