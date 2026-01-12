Golden Globes 2026 : Netflix et Apple TV à l'honneur !

Le triomphe d'Adolescence

Animée pour la deuxième année consécutive par Nikki Glaser, la cérémonie a mêlé humour caustique et prises de position politiques. Plusieurs lauréats ont profité de leur discours pour appeler à davantage de compassion dans un contexte mondial tendu, rappelant que la télévision et le streaming sont aussi des vecteurs puissants de réflexion sociale.



Au final, ces Golden Globes 2026 confirment une tendance ferme : les plateformes de streaming ne sont plus des outsiders, mais bien le cœur créatif de la télévision mondiale. Netflix, Apple TV et leurs concurrents dictent désormais le tempo, aussi bien sur les formats, les thèmes que sur la reconnaissance critique. Une évolution qui redessine durablement les frontières entre cinéma, télévision et contenus numériques.

Produite par Netflix, cette mini-série très noire au dispositif audacieux — une enquête criminelle racontée en un seul plan-séquence — a séduit autant la critique que les votants.a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série, tandis qu’ont été distingués pour leurs rôles secondaires. À seulement 16 ans,devient le plus jeune lauréat de l’histoire dans sa catégorie. La série décroche également le, confirmant l'excellent choix éditorial de Netflix sur ce format court mais exigeant.Cette fiction hospitalière intense, centrée sur un système de santé sous pression, a remporté le prix de la meilleure série dramatique, tandis quea été sacré meilleur acteur pour son interprétation d’un médecin au bord de la rupture. L'acteur qui n'a jamais reçu de récompense pour son interprétation du(ER) s'est d'ailleurs fendu d'un petit commentaire laconique expliquant qu'il était désormais devenu...En comédie,, satire mordante de l’industrie hollywoodienne. La série a remporté le Golden Globe de la meilleure série comique, eta été récompensé pour son rôle de dirigeant de studio maladroit et cynique. Apple TV confirme ainsi sa capacité à produire des comédies adultes, ambitieuses et très écrites.La soirée a également été. Jean Smart a remporté son troisième Golden Globe pour, confirmant son statut d’icône télévisuelle. Rhea Seehorn, révélée au grand public avec Better Call Saul, a été sacrée meilleure actrice dans une série dramatique pour, une œuvre de science-fiction psychologique remarquée. Dans la catégorie mini-série, Michelle Williams a été distinguée pour, une performance saluée pour sa justesse et sa sensibilité.Signe des évolutions du secteur,. Le stand-up continue également de trouver sa place, avec Ricky Gervais sacré pour Mortality, malgré les polémiques récurrentes entourant l’humoriste.