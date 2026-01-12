Golden Globes 2026 : Netflix et Apple TV à l'honneur !
Par Laurence - Publié le
Cette nuit, ont eu lieu les 83e Golden Globes Awards qui ont illustré la profonde mutation du paysage audiovisuel mondial. Si le cinéma a conservé une place centrale lors de la cérémonie, les séries télévisées et les plateformes de streaming ont marqué cette édition, confirmant leur rôle désormais incontournable dans l’industrie du divertissement.
Netflix et Apple TV sortent particulièrement renforcés de cette soirée, portée par des œuvres ambitieuses, souvent sombres, mais saluées pour leur écriture, leur mise en scène et leurs performances d’acteurs.
Avec quatre récompenses, Adolescence s’impose comme la série événement de l’année. Produite par Netflix, cette mini-série très noire au dispositif audacieux — une enquête criminelle racontée en un seul plan-séquence — a séduit autant la critique que les votants.
Stephen Graham a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série, tandis qu’Erin Doherty et Owen Cooper ont été distingués pour leurs rôles secondaires. À seulement 16 ans, Owen Cooper devient le plus jeune lauréat de l’histoire dans sa catégorie. La série décroche également le prix de la meilleure mini-série, confirmant l'excellent choix éditorial de Netflix sur ce format court mais exigeant.
Côté séries dramatiques, l'excellente série The Pitt s’est imposée comme la grande gagnante. Cette fiction hospitalière intense, centrée sur un système de santé sous pression, a remporté le prix de la meilleure série dramatique, tandis que Noah Wyle a été sacré meilleur acteur pour son interprétation d’un médecin au bord de la rupture. L'acteur qui n'a jamais reçu de récompense pour son interprétation du célèbre Dr Carter (ER) s'est d'ailleurs fendu d'un petit commentaire laconique expliquant qu'il était désormais devenu
En comédie, Apple TV+ a frappé fort avec The Studio, satire mordante de l’industrie hollywoodienne. La série a remporté le Golden Globe de la meilleure série comique, et Seth Rogen a été récompensé pour son rôle de dirigeant de studio maladroit et cynique. Apple TV confirme ainsi sa capacité à produire des comédies adultes, ambitieuses et très écrites.
La soirée a également été marquée par des récompenses féminines pour des rôles forts. Jean Smart a remporté son troisième Golden Globe pour Hacks, confirmant son statut d’icône télévisuelle. Rhea Seehorn, révélée au grand public avec Better Call Saul, a été sacrée meilleure actrice dans une série dramatique pour Pluribus, une œuvre de science-fiction psychologique remarquée. Dans la catégorie mini-série, Michelle Williams a été distinguée pour Dying for Sex, une performance saluée pour sa justesse et sa sensibilité.
Signe des évolutions du secteur, les Golden Globes ont récompensé pour la première fois un podcast, avec la victoire de Good Hang With Amy Poehler. Le stand-up continue également de trouver sa place, avec Ricky Gervais sacré pour Mortality, malgré les polémiques récurrentes entourant l’humoriste.
Animée pour la deuxième année consécutive par Nikki Glaser, la cérémonie a mêlé humour caustique et prises de position politiques. Plusieurs lauréats ont profité de leur discours pour appeler à davantage de compassion dans un contexte mondial tendu, rappelant que la télévision et le streaming sont aussi des vecteurs puissants de réflexion sociale.
Au final, ces Golden Globes 2026 confirment une tendance ferme : les plateformes de streaming ne sont plus des outsiders, mais bien le cœur créatif de la télévision mondiale. Netflix, Apple TV et leurs concurrents dictent désormais le tempo, aussi bien sur les formats, les thèmes que sur la reconnaissance critique. Une évolution qui redessine durablement les frontières entre cinéma, télévision et contenus numériques.
Netflix et Apple TV sortent particulièrement renforcés de cette soirée, portée par des œuvres ambitieuses, souvent sombres, mais saluées pour leur écriture, leur mise en scène et leurs performances d’acteurs.
Le triomphe d'Adolescence
Avec quatre récompenses, Adolescence s’impose comme la série événement de l’année. Produite par Netflix, cette mini-série très noire au dispositif audacieux — une enquête criminelle racontée en un seul plan-séquence — a séduit autant la critique que les votants.
Stephen Graham a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série, tandis qu’Erin Doherty et Owen Cooper ont été distingués pour leurs rôles secondaires. À seulement 16 ans, Owen Cooper devient le plus jeune lauréat de l’histoire dans sa catégorie. La série décroche également le prix de la meilleure mini-série, confirmant l'excellent choix éditorial de Netflix sur ce format court mais exigeant.
The Pitt et The Studio : le streaming s’impose sur tous les genres
Côté séries dramatiques, l'excellente série The Pitt s’est imposée comme la grande gagnante. Cette fiction hospitalière intense, centrée sur un système de santé sous pression, a remporté le prix de la meilleure série dramatique, tandis que Noah Wyle a été sacré meilleur acteur pour son interprétation d’un médecin au bord de la rupture. L'acteur qui n'a jamais reçu de récompense pour son interprétation du célèbre Dr Carter (ER) s'est d'ailleurs fendu d'un petit commentaire laconique expliquant qu'il était désormais devenu
un meilleur médecin...
En comédie, Apple TV+ a frappé fort avec The Studio, satire mordante de l’industrie hollywoodienne. La série a remporté le Golden Globe de la meilleure série comique, et Seth Rogen a été récompensé pour son rôle de dirigeant de studio maladroit et cynique. Apple TV confirme ainsi sa capacité à produire des comédies adultes, ambitieuses et très écrites.
Des performances d’actrices saluées
La soirée a également été marquée par des récompenses féminines pour des rôles forts. Jean Smart a remporté son troisième Golden Globe pour Hacks, confirmant son statut d’icône télévisuelle. Rhea Seehorn, révélée au grand public avec Better Call Saul, a été sacrée meilleure actrice dans une série dramatique pour Pluribus, une œuvre de science-fiction psychologique remarquée. Dans la catégorie mini-série, Michelle Williams a été distinguée pour Dying for Sex, une performance saluée pour sa justesse et sa sensibilité.
Podcasts, stand-up et nouveaux formats à l’honneur
Signe des évolutions du secteur, les Golden Globes ont récompensé pour la première fois un podcast, avec la victoire de Good Hang With Amy Poehler. Le stand-up continue également de trouver sa place, avec Ricky Gervais sacré pour Mortality, malgré les polémiques récurrentes entourant l’humoriste.
Qu'en penser ?
Animée pour la deuxième année consécutive par Nikki Glaser, la cérémonie a mêlé humour caustique et prises de position politiques. Plusieurs lauréats ont profité de leur discours pour appeler à davantage de compassion dans un contexte mondial tendu, rappelant que la télévision et le streaming sont aussi des vecteurs puissants de réflexion sociale.
Au final, ces Golden Globes 2026 confirment une tendance ferme : les plateformes de streaming ne sont plus des outsiders, mais bien le cœur créatif de la télévision mondiale. Netflix, Apple TV et leurs concurrents dictent désormais le tempo, aussi bien sur les formats, les thèmes que sur la reconnaissance critique. Une évolution qui redessine durablement les frontières entre cinéma, télévision et contenus numériques.