Crunchyroll augmente ses prix en France : ce qui change drastiquement pour les abonnés !

Une hausse d’un euro sur les formules mensuelles

Désormais, l'abonnement Fan (1 écran) passe à 6,99 €/mois, contre 5,99 € auparavant, tandis que l'abonnement Mega Fan (jusqu’à 4 écrans) grimpe à 8,99 €/mois, contre 7,99 € auparavant.

Que proposent toujours les abonnements Crunchyroll ?

Crunchyroll invoque l’ampleur de son catalogue

Qu'en penser ?



Après la suppression de l’offre gratuite et maintenant cette nouvelle hausse tarifaire, Crunchyroll poursuit une stratégie clairement orientée vers la montée en gamme. Reste à savoir si les fans d’anime suivront sur la durée, dans un contexte où les abonnements se multiplient et où la concurrence pour le budget des utilisateurs est plus rude que jamais.

Cette décision s’inscrit dans laopérés depuis le rachat de la plateforme par Sony, et qui ne manquera pas de faire grincer des dents. Concrètement, Crunchyroll a revu à la hausse le prix de ses deux principales formules mensuelles.Ces tarifs sont déjà visibles pour les nouveaux abonnés. Pour les clients actuels, ils entreront en vigueur après le 4 mars 2026, lors du renouvellement de l’abonnement. Il s’agit du, après une précédente hausse intervenue en mai 2024.Malgré cette augmentation,. Les deux formules donnent accès à l’intégralité du catalogue sans publicité, avec les épisodes disponibles peu après leur diffusion au Japon.inclut désormais un accès complet à la bibliothèque Crunchyroll, un mode hors ligne (nouveauté), ainsi que des avantages sur la boutique Crunchyroll (5 % de réduction sur une sélection de produits, avant-premières et livraison gratuite en Europe dès 75 €).ajoute le streaming sur quatre appareils simultanément, le mode hors ligne en HD, l’accès au Crunchyroll Game Vault, et des avantages boutique renforcés (10 % de réduction et livraison gratuite dès 50 €).Pour faire passer la pilule,. Ce qui, rapporté au mois, revient à 3,99 €, à condition d’et de souscrire pendant la période de l’offre. Il s'agit donc d'une option clairement destinée aux utilisateurs fidèles, prêts à s’engager sur la durée pour amortir la hausse.Pour justifier cette augmentation, la plateforme rappelle proposer la plus grande bibliothèque dédiée aux anime au monde,, sans compter les clips musicaux, concerts et jeux., parmi lesquelles le contrôle parental avec code, la gestion de profils multiples, la possibilité de passer l’introduction et le générique de fin, et une compatibilité étendue avec davantage d’appareils.