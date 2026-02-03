Crunchyroll augmente ses prix en France : ce qui change drastiquement pour les abonnés !
Référence mondiale du streaming d’anime, Crunchyroll vient d’annoncer une nouvelle hausse de ses tarifs, déjà en vigueur pour les nouveaux abonnés. Sans surprise, la France est concernée, et les abonnés existants verront l’augmentation s’appliquer lors de leur prochain cycle de facturation, à compter du 4 mars 2026.
Une hausse d’un euro sur les formules mensuelles
Cette décision s’inscrit dans la continuité des changements opérés depuis le rachat de la plateforme par Sony, et qui ne manquera pas de faire grincer des dents. Concrètement, Crunchyroll a revu à la hausse le prix de ses deux principales formules mensuelles.
Désormais, l'abonnement Fan (1 écran) passe à 6,99 €/mois, contre 5,99 € auparavant, tandis que l'abonnement Mega Fan (jusqu’à 4 écrans) grimpe à 8,99 €/mois, contre 7,99 € auparavant.
Ces tarifs sont déjà visibles pour les nouveaux abonnés. Pour les clients actuels, ils entreront en vigueur après le 4 mars 2026, lors du renouvellement de l’abonnement. Il s’agit du deuxième ajustement tarifaire en moins de deux ans, après une précédente hausse intervenue en mai 2024.
Que proposent toujours les abonnements Crunchyroll ?
Malgré cette augmentation, les fondamentaux restent inchangés. Les deux formules donnent accès à l’intégralité du catalogue sans publicité, avec les épisodes disponibles peu après leur diffusion au Japon.
L’abonnement Fan inclut désormais un accès complet à la bibliothèque Crunchyroll, un mode hors ligne (nouveauté), ainsi que des avantages sur la boutique Crunchyroll (5 % de réduction sur une sélection de produits, avant-premières et livraison gratuite en Europe dès 75 €). La formule Mega Fan ajoute le streaming sur quatre appareils simultanément, le mode hors ligne en HD, l’accès au Crunchyroll Game Vault, et des avantages boutique renforcés (10 % de réduction et livraison gratuite dès 50 €).
Pour faire passer la pilule, Crunchyroll met en avant une offre promotionnelle limitée sur l’abonnement Fan annuel, proposé à 47,99 € pour un an. Ce qui, rapporté au mois, revient à 3,99 €, à condition d’accepter un paiement unique et de souscrire pendant la période de l’offre. Il s'agit donc d'une option clairement destinée aux utilisateurs fidèles, prêts à s’engager sur la durée pour amortir la hausse.
Crunchyroll invoque l’ampleur de son catalogue
Pour justifier cette augmentation, la plateforme rappelle proposer la plus grande bibliothèque dédiée aux anime au monde, avec plus de 50 000 épisodes, 25 000 heures de contenu et 2 000 séries et films, sans compter les clips musicaux, concerts et jeux.
Crunchyroll met également en avant les améliorations récentes et à venir, parmi lesquelles le contrôle parental avec code, la gestion de profils multiples, la possibilité de passer l’introduction et le générique de fin, et une compatibilité étendue avec davantage d’appareils.
Qu'en penser ?
Après la suppression de l’offre gratuite et maintenant cette nouvelle hausse tarifaire, Crunchyroll poursuit une stratégie clairement orientée vers la montée en gamme. Reste à savoir si les fans d’anime suivront sur la durée, dans un contexte où les abonnements se multiplient et où la concurrence pour le budget des utilisateurs est plus rude que jamais.