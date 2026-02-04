Keanu Reeves, Anya Taylor-Joy, Godzilla... Apple TV dévoile un beau programme à venir

Qu'en penser ?



Avec ces annonces, Apple TV confirme sa volonté de muscler encore son catalogue en 2026, en alternant grosses productions, séries ambitieuses et films portés par des talents reconnus. Le calendrier à venir s’annonce dense, avec des sorties étalées dès février et jusqu’au début de l’été. Apple devrait d’ailleurs communiquer à nouveau dans les prochaines semaines sur d’autres projets encore tenus secrets. Il ne reste plus qu'à la firme de sortir —enfin— une nouvelle Apple TV pour fêter cela !