Keanu Reeves, Anya Taylor-Joy, Godzilla... Apple TV dévoile un beau programme à venir
Par Laurence - Publié le
Apple a réuni la presse hier soir à Santa Monica, en Californie, pour un événement dédié à son service de streaming. Cet Apple TV Press Day —une grand-messe très ciblée et organisée sur invitation— a permis de lever le voile sur plusieurs nouvelles séries et films originaux attendus dans les prochains mois.
Pour l’occasion, Apple avait convié de nombreuses figures bien connues du petit et du grand écran, parmi lesquelles Jon Hamm, Anya Taylor-Joy, Kurt Russell, Jennifer Garner, Keanu Reeves, James Marsden ou encore Tatiana Maslany. Bref, un casting à la hauteur des ambitions de la plateforme.
Au cœur de l’événement, Apple a enchaîné les annonces de nouveautés originales, confirmant une stratégie toujours plus offensive sur le terrain des contenus premium : Maximum Pleasure Guaranteed, une comédie thriller portée par Tatiana Maslany sera lancée le 20 mai. Peu de détails ont été dévoilés, mais Apple promet un ton décalé mêlant humour et tension.
A cela s'ajoute Cape Fear, un thriller psychologique attendu le 5 juin, produit exécutivement par Martin Scorsese et Steven Spielberg. Une association prestigieuse qui donne déjà le ton.
On a pu découvrir les premières images de Matchbox The Movie, un film d’action-aventure ambitieux réalisé par Sam Hargrave. Inspiré des célèbres jouets Mattel, le long-métrage met en scène John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris et Arturo Castro.
L’histoire suit un groupe d’amis d’enfance entraînés malgré eux dans une course-poursuite internationale lorsque l’un d’eux, devenu agent infiltré de la CIA, refait surface. Matchbox The Movie sera diffusé à l’échelle mondiale sur Apple TV le 9 octobre 2026, et s’inscrit dans la stratégie d’Apple de renforcer son offre de films d’action spectaculaires destinés au grand public.
Apple a également présenté un premier aperçu de Way of the Warrior Kid, un nouveau film original réalisé par McG et adapté du roman à succès de Jocko Willink. Porté par Chris Pratt, Linda Cardellini et Jude Hill, le film a été officialisé sur scène en présence de ses principaux talents. Way of the Warrior Kid sera diffusé sur Apple TV le 20 novembre 2026, et s’annonce comme une production familiale à forte dimension inspirante, mêlant dépassement de soi et aventure.
Pour bien commencer les choses, Apple a diffusé un nouveau trailer de la saison 2 de Monarch: Legacy of Monsters, dont le retour est programmé pour le 27 février. La série, ancrée dans l’univers du Monsterverse avec Godzilla et King Kong, avait été saluée pour son approche plus narrative et centrée sur les personnages, loin du simple spectacle de monstres. Kurt Russell et Wyatt Russell y tiennent les rôles principaux.
Apple a d’ailleurs confirmé travailler sur plusieurs spin-offs dans cet univers, dont une première série dérivée centrée sur une mission secrète en pleine guerre froide, destinée à empêcher le déchaînement d’un nouveau Titan.
Outcome débarquera sur Apple TV+ le 10 avril. Réalisé et coécrit par Jonah Hill, le long-métrage met en scène Keanu Reeves dans le rôle d’une star hollywoodienne adulée dont la carrière vacille lorsqu’il est victime d’un chantage reposant sur une vidéo compromettante.
Menacé de voir son image publique et sa carrière s’effondrer, il entame alors un voyage introspectif pour affronter ses erreurs passées, tenter de réparer les torts causés autour de lui et découvrir l’identité du maître chanteur. Il est épaulé dans cette quête par ses amis de toujours — interprétés par Cameron Diaz et Matt Bomer — ainsi que par son avocat, joué par Jonah Hill.
Au-delà de son quatuor principal, Outcome bénéficie également d’un casting secondaire particulièrement dense, avec la participation de Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber, Ivy Wolk, et bien d’autres.
Apple a également levé le voile sur Lucky, une série très attendue portée par Anya Taylor-Joy. Il s’agit de son premier grand rôle à la télévision depuis The Queen’s Gambit. Prévue pour l’été, Lucky débutera sur Apple TV+ le mercredi 15 juillet, avec la mise en ligne des deux premiers épisodes, suivis d’une diffusion hebdomadaire jusqu’au 19 août.
La série est adaptée du roman éponyme de Marissa Stapley et plonge dans un univers mêlant arnaques, fuite en avant et tension psychologique. Anya Taylor-Joy y incarne Lucky, une escroc professionnelle contrainte de disparaître lorsque un braquage à plusieurs millions de dollars tourne mal. Traquée à la fois par le FBI et par un redoutable chef du crime, elle doit lutter pour survivre — et espérer s’en sortir.
Le casting réunit également Annette Bening et Timothy Olyphant, tandis que la série est coécrite par Jonathan Tropper et Cassie Pappas. Tropper est déjà bien connu des abonnés Apple TV+, puisqu’il est aussi le créateur de Your Friends & Neighbors, récemment renouvelée pour une troisième saison.
Avec ces annonces, Apple TV confirme sa volonté de muscler encore son catalogue en 2026, en alternant grosses productions, séries ambitieuses et films portés par des talents reconnus. Le calendrier à venir s’annonce dense, avec des sorties étalées dès février et jusqu’au début de l’été. Apple devrait d’ailleurs communiquer à nouveau dans les prochaines semaines sur d’autres projets encore tenus secrets. Il ne reste plus qu'à la firme de sortir —enfin— une nouvelle Apple TV pour fêter cela !
