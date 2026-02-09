Super Bowl, un parieur anonyme rafle la mise sur Polymarket avec des paris suspects
Par Vincent Lautier - Publié le
Un compte anonyme a gagné quasiment tous ses paris sur le show de la mi-temps du Super Bowl LX sur Polymarket, une plateforme en ligne où l'on parie sur des événements réels avec de la cryptomonnaie. Lady Gaga, Ricky Martin, tout y est passé. Le problème, c'est que le compte avait été créé la veille.
Sur Polymarket, chaque utilisateur dispose d'un portefeuille numérique, une sorte de compte crypto qui lui permet de placer des paris. L'un d'eux, enregistré sous le pseudo "Anon", a été créé un jour avant le Super Bowl LX, qui opposait les Seattle Seahawks aux New England Patriots au Levi's Stadium en Californie.
Ce compte n'a misé que sur les paris liés au spectacle de la mi-temps (le fameux halftime show), et a gagné tous ses paris sauf un. Concrètement, il avait acheté 24 000 contrats "Yes" sur la présence de Lady Gaga en tant qu'invitée surprise. Le principe est simple : si l'événement se produit, le contrat rapporte de l'argent. Sinon, on perd sa mise. Avec ce pari, il était le plus gros parieur de ce marché. Rien que sur Lady Gaga, il a empoché 4 940 dollars. Il avait aussi misé sur l'apparition de Ricky Martin, et gagné là aussi. Le total de ses gains sur l'ensemble de ses paris n'a pas été rendu public, mais le compte a gagné quasiment à chaque fois.
Ce cas n'est pas isolé. Polymarket et Kalshi, les deux grandes plateformes américaines de ce type, proposaient aussi des paris sur les publicités du Super Bowl. Le principe de ces marchés dits "de prédiction", c'est que n'importe qui peut miser de l'argent sur un événement à venir : qui va gagner un match, est-ce qu'une marque va diffuser une pub, est-ce qu'un artiste va apparaître sur scène. Sauf que des centaines, voire des milliers d'employés savent si leur entreprise va diffuser un spot pendant le match. Ce genre de marché est donc une aubaine pour quiconque dispose d'une information avant tout le monde. Le procureur général de New York avait d'ailleurs émis un avertissement quelques jours avant le match. Il y a quelques semaines, un autre parieur avait transformé 33 000 dollars en plus de 400 000 en misant sur des événements au Venezuela juste avant une intervention militaire américaine.
Malgré ces zones d'ombre, le Super Bowl LX a explosé tous les records. Polymarket a enregistré près de 700 millions de dollars de mises sur le seul pari du vainqueur du match. Au total, toutes plateformes confondues, c'est plus d'un milliard de dollars qui ont été échangés sur ce match, du jamais-vu pour un événement sportif. On pouvait parier sur le vainqueur, le meilleur joueur du match, le premier morceau de Bad Bunny à la mi-temps, les apparitions de célébrités, etc.
C'est le gros angle mort de ces plateformes. Quand on peut parier sur une info que seule une poignée de personnes connaît à l'avance, la frontière avec le délit d'initié est assez fine. Polymarket a beau fonctionner sur la blockchain (un registre numérique décentralisé censé garantir la transparence) et prôner l'ouverture, un compte anonyme qui empoche tout en 24 heures, ça fait mauvais genre.
Un compte sorti de nulle part
Polymarket et le Super Bowl, un terrain miné
Plus d'un milliard de dollars de paris
On en dit quoi ?
