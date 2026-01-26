Apple TV+ est passé devant HBO Max et Canal+ en France

On en dit quoi ?



Apple a probablement trouvé la bonne formule, en sortant peu de contenus, mais en ne sortant que des contenus de qualité. Hey mais ça ne vous dit rien ? Mais oui, c'est la même stratégie que sur le matériel. Moins en faire, mais mieux le faire. Le service reste quand même loin du top 3, et même aux US il ne fait que 9 % de parts de marché. Mais avec un catalogue aussi restreint, c'est clairement une bonne surprise. Canal+ de son côté continue hélas de chuter, et on voit mal comment la chaîne pourrait inverser la tendance sans revoir complètement ses offres.