Apple TV+ est passé devant HBO Max et Canal+ en France
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est une vraie surprise, le service de streaming d'Apple a doublé sa part de marché en France l'an dernier, en 2025. Cette progression dans le classement permet même au service de streaming de Cupertino de dépasser Canal+, qui continue de dégringoler.
Les chiffres viennent de JustWatch, qui analyse les comportements de navigation des deux millions de ses utilisateurs français. La plateforme d'Apple serait passée de 5 % à 11 % de parts de marché en 2025. C'est la plus forte progression de l'année, bien loin devant les autres. Ce succès serait lié aux énormes succès qu'ont été les séries Severance, The Studio ou Pluribus, qui ont clairement convaincu un public bien plus large que d'habitude. Apple TV+ décroche du coup la quatrième place du classement français, devant HBO Max (8 %) et Canal+ (7 %).
Côté podium, ça ne change pas. Netflix est toujours premier avec 24 % de parts de marché, même si le service perd quatre points sur l'année. Prime Video suit derrière à 22 %, et Disney+ complète le trio à 20 %. À eux trois, ils représentent les deux tiers du marché français de la SVoD. Les écarts se resserrent quand même, et vous l'avez compris, c'est dans la deuxième moitié du classement que ça bouge vraiment.
La chaîne historique française enregistre, elle, la plus forte baisse de l'année. La perte des droits de la Ligue 1 n'y est clairement pas pour rien. Canal+ a un peu de mal à se démarquer. La plateforme garde quand même quelques avantages, en particulier sur les films, avec une chronologie des médias qui l'avantage beaucoup, et grâce à quelques productions originales, mais le prix est compliqué à justifier face aux géants américains.
Apple a probablement trouvé la bonne formule, en sortant peu de contenus, mais en ne sortant que des contenus de qualité. Hey mais ça ne vous dit rien ? Mais oui, c'est la même stratégie que sur le matériel. Moins en faire, mais mieux le faire. Le service reste quand même loin du top 3, et même aux US il ne fait que 9 % de parts de marché. Mais avec un catalogue aussi restreint, c'est clairement une bonne surprise. Canal+ de son côté continue hélas de chuter, et on voit mal comment la chaîne pourrait inverser la tendance sans revoir complètement ses offres.
Merci les séries
Le trio de tête toujours là
Canal+ en difficulté
On en dit quoi ?
