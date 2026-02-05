Les excellents vidéoprojecteurs Xgimi en promo : profitez du meilleur prix, jusqu'à -22% !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Des promotions permettent aujourd'hui de s'offrir plusieurs projecteurs de la gamme Xgimi à un tarif réellement intéressant.
Pour rappel, la technologie maison d'adaptation intelligente de l'écran, la mise au point automatique et la correction automatique de la distorsion trapézoïdale afin d'effectuer instantanément la mise au point et proposer une taille d'écran optimale tout en évitant les obstacles tels que les interrupteurs ou les cadres photo (en adaptant la taille de l'affichage) sont des fonctionnalités performantes, fort pratiques et communes à l'ensemble de la gamme.
La présence du logo Harman Kardon sur certains projecteurs Xgimi ne tient pas que du
Les vidéoprojecteurs ont pour énorme avantage de pouvoir profiter simplement d'une expérience immersive grâce à une image de plus de 100 pouces sans les contraintes et le coût d'un téléviseur de cette taille. Effet
Vous pouvez retrouver notre test du Aura ici, du Aura 2, du MoGo 4 et celui du Horizon Ultra là) s'appuient sur Android TV ce qui permet de profiter dès la sortie du carton des diverses applications de streaming. Les joueurs pourront également profiter d'un mode jeu réduisant réellement la latence et permettant de jouer dans de bonnes conditions.
Les projecterus Xgimi en promo
Pour rappel, la technologie maison d'adaptation intelligente de l'écran, la mise au point automatique et la correction automatique de la distorsion trapézoïdale afin d'effectuer instantanément la mise au point et proposer une taille d'écran optimale tout en évitant les obstacles tels que les interrupteurs ou les cadres photo (en adaptant la taille de l'affichage) sont des fonctionnalités performantes, fort pratiques et communes à l'ensemble de la gamme.
La présence du logo Harman Kardon sur certains projecteurs Xgimi ne tient pas que du
name dropping(ce qui est parfois le cas sur d'autres périphériques du marché) et le rendu sonore est réellement à la hauteur du blason et un net cran au-dessus de ce que l'on obtient habituellement avec des modèles de ce format.
Jusqu'à -22%
Les vidéoprojecteurs ont pour énorme avantage de pouvoir profiter simplement d'une expérience immersive grâce à une image de plus de 100 pouces sans les contraintes et le coût d'un téléviseur de cette taille. Effet
wowgaranti, lors de la première projection, que ce soit dans un salon, une chambre, une salle de jeu, ou encore en extérieur. Xgimi soigne non seulement la présentation et le design de ses vidéoprojecteurs, mais également les nombreuses fonctions et l'interface (cette dernière s'avère simple et efficace).
Vous pouvez retrouver notre test du Aura ici, du Aura 2, du MoGo 4 et celui du Horizon Ultra là) s'appuient sur Android TV ce qui permet de profiter dès la sortie du carton des diverses applications de streaming. Les joueurs pourront également profiter d'un mode jeu réduisant réellement la latence et permettant de jouer dans de bonnes conditions.