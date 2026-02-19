Imperfect Women : découvrez le prochain thriller psychologique d’Apple TV
Apple TV vient de publier la bande-annonce de Imperfect Women, une nouvelle série originale qui s’annonce comme l’un des thrillers psychologiques les plus attendus de la plateforme. Crime, amitiés toxiques et faux-semblants sont au cœur d’un récit à twists, porté par un casting prestigieux.
Imperfect Women arrivera sur Apple TV+ le mercredi 18 mars, avec la mise en ligne des deux premiers épisodes. La diffusion se poursuivra ensuite à un rythme hebdomadaire jusqu’au 29 avril. La série est conçue comme une mini-série : une seule saison est prévue, avec une intrigue pensée pour se conclure sans suite.
Apple mise gros sur cette nouveauté avec une distribution particulièrement solide. La série réunit Elisabeth Moss, Kerry Washington et Kate Mara dans les rôles principaux, entourées de Joel Kinnaman, Corey Stoll et Leslie Odom Jr..
Un ensemble qui place d’emblée Imperfect Women parmi les productions les plus ambitieuses d’Apple TV+ cette année.
Dans son résumé officiel, Apple décrit Imperfect Women comme l’histoire d’un crime qui bouleverse la vie de trois femmes liées par une amitié de plusieurs décennies. L’enquête sert de fil conducteur à un récit qui explore la culpabilité et la rétribution, l’amour et la trahison, ainsi que les compromis qui finissent par transformer irrémédiablement des trajectoires de vie.
À mesure que la vérité émerge, la série met en lumière une idée centrale : les relations les plus proches ne sont pas toujours celles que l’on croit.
L’atmosphère, le cadre et la dynamique entre les personnages évoquent fortement Big Little Lies, la série à succès de HBO. Comme elle, Imperfect Women est adaptée d’un roman, et privilégie une tension psychologique diffuse plutôt qu’un simple polar procédural.
Cette filiation assumée pourrait séduire les amateurs de drames élégants, centrés sur des personnages complexes et des révélations progressives.
Depuis le début de l’année, Apple TV+ a surtout mis en avant le retour de séries existantes comme Shrinking, Hijack ou Tehran. Parmi les nouvelles créations originales, Imperfect Women fait figure de tête d’affiche, et le trailer récemment dévoilé renforce encore cette impression.
Apple TV+ est proposé à 12,99 € par mois, ou inclus dans les formules Apple One. Avec Imperfect Women, la plateforme semble bien décidée à consolider son catalogue de thrillers psychologiques haut de gamme, capables de rivaliser avec les productions des chaînes et services concurrents.
Un lancement dès le 18 mars
Une amitié brisée par un crime
Des airs de Big Little Lies
qu’en penser ?
Depuis le début de l’année, Apple TV+ a surtout mis en avant le retour de séries existantes comme Shrinking, Hijack ou Tehran. Parmi les nouvelles créations originales, Imperfect Women fait figure de tête d’affiche, et le trailer récemment dévoilé renforce encore cette impression.
Apple TV+ est proposé à 12,99 € par mois, ou inclus dans les formules Apple One. Avec Imperfect Women, la plateforme semble bien décidée à consolider son catalogue de thrillers psychologiques haut de gamme, capables de rivaliser avec les productions des chaînes et services concurrents.