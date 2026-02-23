La série française Traqués arrive enfin sur Apple TV après une affaire de plagiat

The Hunt

Quels résultats pour l'enquête interne ?

une série de Cédric Anger basée sur le roman Shoot de Douglas Fairbairn

Avec cette sortie désormais confirmée, Apple TV renforce son catalogue de fictions internationales, et en particulier son offre de séries françaises. La plateforme n’a pas encore précisé les modalités de diffusion — mise en ligne intégrale ou rythme hebdomadaire — mais Traqués viendra étoffer une programmation de mars déjà marquée par plusieurs nouveautés.



Après une gestation mouvementée, la série peut enfin espérer être jugée sur son contenu plutôt que sur la controverse qui a entouré sa production. Plus quelques jours avant de savoir si ce thriller sous haute tension parviendra à séduire le public international d’Apple TV, au-delà des polémiques initiales.

Produite par. À quelques semaines de la première, Apple TV et le producteur avaient toutefois retiréde leur calendrier, après l’émergence d’accusations de plagiat dans la presse française.Au cœur de la polémique : des similitudes jugées importantes entre, déjà adapté au cinéma en 1976. Présentée à l’origine comme une création originale de Cédric Anger, la série aurait repris de nombreux éléments narratifs de cette œuvre.Face à ces accusations,À l’issue de cette revue, le projet a été validé, mais avec une modification officielle des crédits. The Hunt est désormais présentée comme, mentionnant également son adaptation cinématographique originale., accompagné notamment de Mélanie Laurent. Le récit suit un groupe d’amis passionnés de chasse qui, lors d’un week-end en forêt, deviennent eux-mêmes les cibles d’un autre groupe, sans raison apparente.Après qu’un premier tir blesse l’un des leurs, les protagonistes répliquent et parviennent à s’échapper, décidant de garder le silence. Mais dans les jours qui suivent, Franck réalise que lui et ses amis semblent être observés, puis traqués, par des adversaires animés par un désir de vengeance.