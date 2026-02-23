La série française Traqués arrive enfin sur Apple TV après une affaire de plagiat
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs mois d’incertitude, Apple TV a finalement arrêté une nouvelle date de diffusion pour
Produite par Gaumont, la série devait initialement être mise en ligne le 3 décembre 2025. À quelques semaines de la première, Apple TV et le producteur avaient toutefois retiré
Au cœur de la polémique : des similitudes jugées importantes entre le scénario de
Face à ces accusations, Gaumont a lancé une enquête interne afin d’évaluer les risques juridiques liés à la propriété intellectuelle. À l’issue de cette revue, le projet a été validé, mais avec une modification officielle des crédits. The Hunt est désormais présentée comme
L'histoire met en scène Benoît Magimel dans le rôle de Franck, accompagné notamment de Mélanie Laurent. Le récit suit un groupe d’amis passionnés de chasse qui, lors d’un week-end en forêt, deviennent eux-mêmes les cibles d’un autre groupe, sans raison apparente.
Après qu’un premier tir blesse l’un des leurs, les protagonistes répliquent et parviennent à s’échapper, décidant de garder le silence. Mais dans les jours qui suivent, Franck réalise que lui et ses amis semblent être observés, puis traqués, par des adversaires animés par un désir de vengeance. Un huis clos en pleine nature, construit autour de la paranoïa, de la culpabilité et de l’escalade de la violence.
Avec cette sortie désormais confirmée, Apple TV renforce son catalogue de fictions internationales, et en particulier son offre de séries françaises. La plateforme n’a pas encore précisé les modalités de diffusion — mise en ligne intégrale ou rythme hebdomadaire — mais
Après une gestation mouvementée, la série peut enfin espérer être jugée sur son contenu plutôt que sur la controverse qui a entouré sa production. Plus quelques jours avant de savoir si ce thriller sous haute tension parviendra à séduire le public international d’Apple TV, au-delà des polémiques initiales.
The Hunt(
Traqués). La série française de six épisodes sera lancée le 4 mars prochain (décidément), en diffusion mondiale sur la plateforme.
Quels résultats pour l'enquête interne ?
Produite par Gaumont, la série devait initialement être mise en ligne le 3 décembre 2025. À quelques semaines de la première, Apple TV et le producteur avaient toutefois retiré
Traquésde leur calendrier, après l’émergence d’accusations de plagiat dans la presse française.
Au cœur de la polémique : des similitudes jugées importantes entre le scénario de
Traquéset le roman
Shoot, écrit par Douglas Fairbairn en 1973, déjà adapté au cinéma en 1976. Présentée à l’origine comme une création originale de Cédric Anger, la série aurait repris de nombreux éléments narratifs de cette œuvre.
Face à ces accusations, Gaumont a lancé une enquête interne afin d’évaluer les risques juridiques liés à la propriété intellectuelle. À l’issue de cette revue, le projet a été validé, mais avec une modification officielle des crédits. The Hunt est désormais présentée comme
une série de Cédric Anger basée sur le roman Shoot de Douglas Fairbairn, mentionnant également son adaptation cinématographique originale.
Un thriller sous tension dans une forêt hostile
L'histoire met en scène Benoît Magimel dans le rôle de Franck, accompagné notamment de Mélanie Laurent. Le récit suit un groupe d’amis passionnés de chasse qui, lors d’un week-end en forêt, deviennent eux-mêmes les cibles d’un autre groupe, sans raison apparente.
Après qu’un premier tir blesse l’un des leurs, les protagonistes répliquent et parviennent à s’échapper, décidant de garder le silence. Mais dans les jours qui suivent, Franck réalise que lui et ses amis semblent être observés, puis traqués, par des adversaires animés par un désir de vengeance. Un huis clos en pleine nature, construit autour de la paranoïa, de la culpabilité et de l’escalade de la violence.
Qu'en penser ?
Avec cette sortie désormais confirmée, Apple TV renforce son catalogue de fictions internationales, et en particulier son offre de séries françaises. La plateforme n’a pas encore précisé les modalités de diffusion — mise en ligne intégrale ou rythme hebdomadaire — mais
Traquésviendra étoffer une programmation de mars déjà marquée par plusieurs nouveautés.
Après une gestation mouvementée, la série peut enfin espérer être jugée sur son contenu plutôt que sur la controverse qui a entouré sa production. Plus quelques jours avant de savoir si ce thriller sous haute tension parviendra à séduire le public international d’Apple TV, au-delà des polémiques initiales.