Ted Lasso saison 4 arrivera en août sur Apple TV
Par Laurence - Publié le
Le retour de l’une des séries les plus populaires d’Apple se précise. Alors que Ted Lasso avait déjà été confirmée pour une saison 4 cet été, l’actrice Hannah Waddingham a laissé échapper une information plus précise : la série devrait faire son retour au mois d’août sur Apple TV.
C’est lors d’un entretien accordé à Deadline, et plus précisément au journaliste Baz Bamigboye, que Hannah Waddingham a révélé le calendrier envisagé. Interrogée sur la date de sortie de la saison 4, l’actrice a répondu avec un certain amusement :
La saison 4 de Ted Lasso marquera un retour très attendu, trois ans après la conclusion de la saison 3, diffusée au printemps 2023. Pour rappel, la série avait débuté en août 2020, avant une saison 2 lancée en juillet 2021. Ce calendrier est donc cohérent avec l’histoire de la série, souvent associée à la période estivale.
Cette nouvelle saison verra le personnage incarné par Jason Sudeikis relever un défi inédit : entraîner une équipe féminine, surnommée par Hannah Waddingham elle-même
Une sortie en août placerait Ted Lasso juste après la fin de la Coupe du monde de football 2026, organisée en juillet et co-accueillie par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Un contexte idéal pour relancer une série profondément ancrée dans l’univers du football, tout en capitalisant sur l’engouement sportif de l’été.
Avec Ted Lasso, Apple TV tient l’un de ses plus grands succès critiques et populaires, récompensé à de multiples reprises et devenu un symbole de la plateforme. La saison 4 s’annonce donc comme l’un des temps forts de l’année pour le service de streaming, proposé à 9,99 € par mois (avec une période d'essai d'une semaine) ou inclus dans l’offre Apple One. Attendons désormais une date officielle précise, mais une chose est sûre : les supporters de Richmond peuvent déjà bloquer leur mois d’août.
Une confirmation glissée en interview
Trois ans d'attente pour les fans
Un timing bien choisi
Qu'en penser ?
