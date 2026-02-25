Ted Lasso saison 4 arrivera en août sur Apple TV

Qu'en penser ?



Avec Ted Lasso, Apple TV tient l’un de ses plus grands succès critiques et populaires, récompensé à de multiples reprises et devenu un symbole de la plateforme. La saison 4 s’annonce donc comme l’un des temps forts de l’année pour le service de streaming, proposé à 9,99 € par mois (avec une période d'essai d'une semaine) ou inclus dans l’offre Apple One. Attendons désormais une date officielle précise, mais une chose est sûre : les supporters de Richmond peuvent déjà bloquer leur mois d’août.