Des reliques cultes du cinéma aux enchères : Les Dents de la Mer, Star Wars, Terminator, Harry

Des pièces mythiques issues de films légendaires

Une plongée dans l’histoire du cinéma et de la pop culture

ils incarnent une part tangible de l’histoire du cinéma

Quandtexte les accessoires deviennent des trésors culturels

Parmi les lots les plus attendus figure, le thriller de Steven Spielberg qui a fêté son 50ᵉ anniversaire l’an dernier. Objet rarissime, il est estimé entre 250 000 et 500 000 dollars. Lade Quint, autre pièce emblématique du film, sera également mise en vente, avec une estimation comprise entre 75 000 et 150 000 dollars.Autre vedette de la vente :. Cette pièce iconique de la saga galactique est estimée entre 350 000 et 700 000 dollars, ce qui en fait l’un des lots phares de l’événement.La vente ne se limite pas à ces deux monuments. Les amateurs pourront également enchérir sur, sur des casques issus de Gladiator, ou encore sur la célèbre Carte du Maraudeur de Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, estimée entre 40 000 et 80 000 dollars.Selon Ibrahim Faraj, responsable des consignations chez Propstore, ces objets sont bien plus que de simples souvenirs :. Il souligne notamment la rareté des pièces issues de Jaws, quasiment absentes du marché, et le caractère exceptionnel de la Carte du Maraudeur, entièrement réalisée à la main, avec ses multiples volets et son niveau de détail remarquable.Ces enchères illustrent l’importance croissante du marché des, où les accessoires de tournage sont désormais considérés comme de véritables œuvres patrimoniales.À Los Angeles, fin mars, c’est donc une page de l’histoire du cinéma qui changera de mains — à coups de centaines de milliers de dollars — confirmant que la nostalgie et la passion pour les grandes œuvres n’ont jamais été aussi précieuses.