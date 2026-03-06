Netflix s'offre la société de Ben Affleck spécialisée dans l'IA. Que va-t-elle en faire ?

Des outils d’IA pour aider les équipes créatives

Préserver la créativité humaine

Je voulais préserver ce qui rend la narration humaine… humaine : le jugement

Une stratégie IA assumée chez Netflix

très bien positionné pour exploiter les avancées rapides de l’IA

Notre approche de l’IA vise avant tout à répondre aux besoins de la communauté créative et de nos membres. L’innovation doit donner plus de pouvoir aux créateurs, pas les remplacer

Qu’en penser ?



Avec le rachat d’InterPositive, Netflix confirme une tendance de fond : l’intelligence artificielle s’installe progressivement dans la chaîne de production audiovisuelle. Mais contrairement aux outils capables de générer des images ou des acteurs synthétiques, l’approche ici semble plus pragmatique. L’objectif n’est pas de remplacer les créateurs, mais d’accélérer certaines étapes techniques souvent longues et coûteuses en postproduction.



Mais est-ce que cela ne va pas contribuer à supprimer des postes et remplacer des humains ? De même une autre question demeure : jusqu’où ces outils iront-ils dans les années à venir ? Si l’IA peut corriger un éclairage ou résoudre un problème de continuité, elle pourrait aussi, à terme, modifier profondément la manière dont les films sont tournés et montés. En s’associant directement à Ben Affleck, Netflix est claire : elle veut participer activement à la transformation technologique du cinéma, tout en tentant de rassurer une industrie encore très méfiante face à l’IA.

Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie du groupe autour de l’IA générative dans la production audiovisuelle. Contrairement à des outils comme Sora, capables de générer directement des vidéos à partir de texte,InterPositive a développé une série d’. L’IA peut notamment analyser des images issues d’un tournage afin de corriger certains problèmes fréquents en postproduction : incohérences de continuité entre deux plans, ajustements d’éclairage ou d’environnement, remplacement d’arrière-plans, ou gestion de plans manquants.Le modèle développé par la société a été, tout en prenant en compte les contraintes du tournage.Dans un communiqué,. Son objectif était de développer des outils capables d’aider les créateurs sans dénaturer leur travail., précise-t-il.Contrairement à certaines expérimentations dans l’industrie,. Les outils sont conçus pour accompagner les artistes, tout en laissant les décisions créatives aux équipes humaines. On l'aura compris, il s'agit de technique pure et non de création de contenus.Du côté de Netflix,. Le groupe a déjà indiqué à ses investisseurs être, notamment pour les effets visuels et certains processus de production.Selon Elizabeth Stone, l’objectif reste clair :. Il participera notamment au développement des outils d’IA destinés à la production et à la postproduction des contenus originaux de la plateforme.