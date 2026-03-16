Prime Video sur votre télé 4K va sûrement vous coûter plus cher
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon vient d'annoncer Prime Video Ultra, une nouvelle formule qui remplace l'option sans publicité et qui verrouille la 4K derrière un supplément de 4,99 dollars par mois aux États-Unis. Les abonnés Prime de base perdent donc l'accès à la 4K UHD dès le 10 avril. La France n'est pas encore concernée, mais vu le précédent avec l'option sans publicité, on imagine bien que ça ne devrait pas tarder.
Jusqu'à présent, les abonnés Amazon Prime avaient accès à la 4K UHD sur les contenus compatibles sans surcoût. L'option sans publicité coûtait 2,99 dollars par mois en supplément. À partir du 10 avril, cette offre disparaît au profit de Prime Video Ultra, facturée 4,99 dollars par mois ou 45,99 dollars par an. On passe donc de 2,99 à 4,99 dollars, et la 4K est désormais réservée à cette formule.
Côté bonus, Ultra vous donne cinq écrans simultanés au lieu de trois, cent téléchargements hors ligne au lieu de vingt-cinq, et le Dolby Atmos. L'abonnement Prime de base récupère quand même le Dolby Vision et passe à quatre écrans simultanés avec cinquante téléchargements, mais la résolution se limite à la HD et au HDR.
Pour le moment, Amazon n'a rien annoncé pour le marché français. Mais quand on sait que l'option sans publicité a débarqué chez nous quelques mois après les États-Unis, on voit bien où ça va. L'option sans pub vous coûte actuellement 1,99 euro par mois en France. Si Amazon suit la même logique, il faudra probablement compter autour de 4,99 euros par mois pour garder la 4K et vous débarrasser des pubs, ça commence à faire.
Amazon justifie cette restructuration par les coûts liés au streaming sans publicité et aux fonctionnalités premium, et s'aligne sur ce que font déjà Netflix et Disney+ avec leurs différents paliers. Sauf que chez Amazon, la 4K était gratuite jusqu'à présent pour tous les abonnés Prime, ce qui rend la pilule un peu plus difficile à avaler.
C'est quand même un gros changement de philosophie. Retirer la 4K d'un abonnement où elle était incluse depuis des années pour la mettre derrière un paywall, ça ressemble à ce que Netflix avait fait à l'époque avec ses différentes formules. Le Dolby Vision offert à tous les abonnés Prime, c'est bien sur le papier, mais ça ne compense pas vraiment la perte de la 4K pour ceux qui ont investi dans un téléviseur compatible. On espère au moins que quand ça arrivera en France, Amazon aura la bonne idée de ne pas trop gonfler le tarif par rapport aux États-Unis. Notez aussi qu'Apple TV+ est aujourd'hui un des rares services à ne pas vous surfacturer pour de la 4K, croisons les doigts pour que ça dure.
Ce qui change avec Prime Video Ultra
Jusqu'à présent, les abonnés Amazon Prime avaient accès à la 4K UHD sur les contenus compatibles sans surcoût. L'option sans publicité coûtait 2,99 dollars par mois en supplément. À partir du 10 avril, cette offre disparaît au profit de Prime Video Ultra, facturée 4,99 dollars par mois ou 45,99 dollars par an. On passe donc de 2,99 à 4,99 dollars, et la 4K est désormais réservée à cette formule.
Côté bonus, Ultra vous donne cinq écrans simultanés au lieu de trois, cent téléchargements hors ligne au lieu de vingt-cinq, et le Dolby Atmos. L'abonnement Prime de base récupère quand même le Dolby Vision et passe à quatre écrans simultanés avec cinquante téléchargements, mais la résolution se limite à la HD et au HDR.
Et en France ?
Pour le moment, Amazon n'a rien annoncé pour le marché français. Mais quand on sait que l'option sans publicité a débarqué chez nous quelques mois après les États-Unis, on voit bien où ça va. L'option sans pub vous coûte actuellement 1,99 euro par mois en France. Si Amazon suit la même logique, il faudra probablement compter autour de 4,99 euros par mois pour garder la 4K et vous débarrasser des pubs, ça commence à faire.
Amazon justifie cette restructuration par les coûts liés au streaming sans publicité et aux fonctionnalités premium, et s'aligne sur ce que font déjà Netflix et Disney+ avec leurs différents paliers. Sauf que chez Amazon, la 4K était gratuite jusqu'à présent pour tous les abonnés Prime, ce qui rend la pilule un peu plus difficile à avaler.
On en dit quoi ?
C'est quand même un gros changement de philosophie. Retirer la 4K d'un abonnement où elle était incluse depuis des années pour la mettre derrière un paywall, ça ressemble à ce que Netflix avait fait à l'époque avec ses différentes formules. Le Dolby Vision offert à tous les abonnés Prime, c'est bien sur le papier, mais ça ne compense pas vraiment la perte de la 4K pour ceux qui ont investi dans un téléviseur compatible. On espère au moins que quand ça arrivera en France, Amazon aura la bonne idée de ne pas trop gonfler le tarif par rapport aux États-Unis. Notez aussi qu'Apple TV+ est aujourd'hui un des rares services à ne pas vous surfacturer pour de la 4K, croisons les doigts pour que ça dure.