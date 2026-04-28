Severance saison 3 : Adam Scott connaît la fin !
Par Laurence - Publié le
Bonne nouvelle pour les fans de Severance : la saison 3 est sur le point d’entrer en production. Et si les détails restent encore très secrets, Adam Scott commence déjà à teaser ce qui attend les spectateurs… avec une promesse claire : il va falloir s’accrocher.
Interrogé par Variety, l’acteur principal — qui incarne Mark — reste évidemment discret sur l’intrigue. Mais il lâche tout de même une information clé : la prochaine saison contiendra
Un teasing classique… mais qui prend tout son sens pour une série connue pour ses retournements et son ambiance déroutante. Autre élément rassurant : Ben Stiller reste impliqué dans le projet, même s’il ne réalisera pas directement d’épisodes cette fois-ci.
C’est sans doute la révélation la plus intéressante de cette interview. Adam Scott confirme qu’il connaît déjà la fin de la série (ce teasing !). En tant que producteur exécutif, il participe aux discussions avec les scénaristes et le créateur Dan Erickson. Autrement dit : contrairement à certaines séries qui improvisent au fil des saisons, Severance semble suivre une vision globale déjà définie. Un point crucial pour une fiction aussi complexe.
Les fans peuvent souffler : les créateurs ont déjà assuré que toutes les grandes questions trouveraient une réponse avant la conclusion. Une manière d’éviter le syndrome Lost, souvent critiqué pour ses mystères laissés en suspens.
Le tournage de la saison 3 doit démarrer prochainement, mais il faudra attendre fin 2027 pour pouvoir la découvrir sur Apple TV. Un délai conséquent, mais devenu presque la norme pour ce type de production ambitieuse.
Depuis son lancement, Severance s’est imposée comme l’un des piliers d’Apple TV, grâce à son concept original (la dissociation vie pro / vie perso), son esthétique minimaliste et sa narration volontairement — complètement — déstabilisante
Avec une fin déjà planifiée et une saison 3 qui promet de bousculer encore davantage les repères, la série confirme son ambition : raconter une histoire complète, maîtrisée… et surtout imprévisible.
Au-delà des mystères de Lumon et des promesses de la saison 3, Severance s’inscrit désormais dans une dynamique plus large : celle d’une Apple TV qui monte clairement en puissance sur la scène internationale. Avec 15 nominations aux BAFTA cette année — dont une pour Severance dans la catégorie internationale — et déjà deux récompenses techniques remportées, la plateforme confirme son ambition de rivaliser avec les poids lourds du streaming.
Dans ce contexte, la suite de Severance ne sera pas seulement attendue pour ses révélations scénaristiques, mais aussi comme un test grandeur nature pour Apple : celui de transformer un succès critique en véritable série culte. Une pression supplémentaire, qui pourrait bien pousser la série à franchir un nouveau cap.
Une saison 3 pleine de surprises
Interrogé par Variety, l’acteur principal — qui incarne Mark — reste évidemment discret sur l’intrigue. Mais il lâche tout de même une information clé : la prochaine saison contiendra
beaucoup de surprises.
Un teasing classique… mais qui prend tout son sens pour une série connue pour ses retournements et son ambiance déroutante. Autre élément rassurant : Ben Stiller reste impliqué dans le projet, même s’il ne réalisera pas directement d’épisodes cette fois-ci.
Une fin déjà écrite
C’est sans doute la révélation la plus intéressante de cette interview. Adam Scott confirme qu’il connaît déjà la fin de la série (ce teasing !). En tant que producteur exécutif, il participe aux discussions avec les scénaristes et le créateur Dan Erickson. Autrement dit : contrairement à certaines séries qui improvisent au fil des saisons, Severance semble suivre une vision globale déjà définie. Un point crucial pour une fiction aussi complexe.
Les fans peuvent souffler : les créateurs ont déjà assuré que toutes les grandes questions trouveraient une réponse avant la conclusion. Une manière d’éviter le syndrome Lost, souvent critiqué pour ses mystères laissés en suspens.
Un retour attendu… mais pas tout de suite
Le tournage de la saison 3 doit démarrer prochainement, mais il faudra attendre fin 2027 pour pouvoir la découvrir sur Apple TV. Un délai conséquent, mais devenu presque la norme pour ce type de production ambitieuse.
Depuis son lancement, Severance s’est imposée comme l’un des piliers d’Apple TV, grâce à son concept original (la dissociation vie pro / vie perso), son esthétique minimaliste et sa narration volontairement — complètement — déstabilisante
Avec une fin déjà planifiée et une saison 3 qui promet de bousculer encore davantage les repères, la série confirme son ambition : raconter une histoire complète, maîtrisée… et surtout imprévisible.
Qu'en penser ?
Au-delà des mystères de Lumon et des promesses de la saison 3, Severance s’inscrit désormais dans une dynamique plus large : celle d’une Apple TV qui monte clairement en puissance sur la scène internationale. Avec 15 nominations aux BAFTA cette année — dont une pour Severance dans la catégorie internationale — et déjà deux récompenses techniques remportées, la plateforme confirme son ambition de rivaliser avec les poids lourds du streaming.
Dans ce contexte, la suite de Severance ne sera pas seulement attendue pour ses révélations scénaristiques, mais aussi comme un test grandeur nature pour Apple : celui de transformer un succès critique en véritable série culte. Une pression supplémentaire, qui pourrait bien pousser la série à franchir un nouveau cap.