YouTube va désormais étiqueter automatiquement les vidéos générées par IA

On en dit quoi ?



C'est quand même un pas dans la bonne direction, même s'il arrive un peu tard. Le système déclaratif ne pouvait pas tenir face à des outils comme Veo qui sortent des vidéos quasi indiscernables du réel. Mais YouTube nous demande aussi de croire sur parole que sa détection fonctionne, sans nous expliquer comment. Le risque, de toute manières, c'est que les créateurs vraiment malveillants trouvent un moyen de passer entre les mailles, pendant que des youtubeurs honnêtes vont récolter un label IA parce qu'ils ont utilisé un filtre un peu appuyé sur une scène.