YouTube va désormais étiqueter automatiquement les vidéos générées par IA
Par Vincent Lautier - Publié le
Finie la déclaration sur la confiance. À partir de ce mois-ci, YouTube détecte automatiquement les vidéos contenant de l'IA photoréaliste, même quand les créateurs ne disent rien. Le label sera plus visible, parfois permanent, et arrive pile au moment où Google déploie Gemini Omni, son nouveau modèle capable de pondre des vidéos très réalistes.
Jusqu'à présent, c'était aux créateurs de cocher la case
Le label est permanent dans deux situations bien précises. D'abord pour toutes les vidéos générées avec les outils maison de YouTube, comme Veo (génération vidéo) ou Dream Screen (édition par IA). Ensuite pour celles qui embarquent une métadonnée C2PA, le standard de l'industrie pour marquer les contenus 100 % IA. Dans ces deux cas, impossible de retirer la mention via YouTube Studio. Pour les autres détections automatiques, les créateurs peuvent contester en mettant à jour leur déclaration.
Google a sorti Gemini Omni quelques jours plus tôt, un modèle multimodal capable de générer des vidéos très convaincantes. Les contenus deepfake vont continuer de proliférer et YouTube voulait reprendre la main avant que la plateforme ne devienne un dépotoir de vidéos générées par IA non déclarée. Au passage, la présence du label ne change rien à la monétisation ni au système de recommandation.
Beaucoup de questions restent quand même sans réponse. Qu'est-ce qui sépare une IA
C'est quand même un pas dans la bonne direction, même s'il arrive un peu tard. Le système déclaratif ne pouvait pas tenir face à des outils comme Veo qui sortent des vidéos quasi indiscernables du réel. Mais YouTube nous demande aussi de croire sur parole que sa détection fonctionne, sans nous expliquer comment. Le risque, de toute manières, c'est que les créateurs vraiment malveillants trouvent un moyen de passer entre les mailles, pendant que des youtubeurs honnêtes vont récolter un label
Détection automatique
Jusqu'à présent, c'était aux créateurs de cocher la case
contenu IAquand ils publiaient une vidéo. Un système purement déclaratif, basé sur la confiance, donc largement contourné. À partir de mai 2026, YouTube change de méthode : la plateforme applique automatiquement un label dès qu'elle détecte de l'IA photoréaliste significative dans une vidéo, même si rien n'a été déclaré. Comment ça marche ? Google reste très flou sur sa méthode de détection. Le blog officiel parle de
nouveaux signaux internessans donner le moindre détail technique sur les méthodes de détection, ce qu'on peut comprendre.
Quand le label devient inamovible
Le label est permanent dans deux situations bien précises. D'abord pour toutes les vidéos générées avec les outils maison de YouTube, comme Veo (génération vidéo) ou Dream Screen (édition par IA). Ensuite pour celles qui embarquent une métadonnée C2PA, le standard de l'industrie pour marquer les contenus 100 % IA. Dans ces deux cas, impossible de retirer la mention via YouTube Studio. Pour les autres détections automatiques, les créateurs peuvent contester en mettant à jour leur déclaration.
Des zones grises
Google a sorti Gemini Omni quelques jours plus tôt, un modèle multimodal capable de générer des vidéos très convaincantes. Les contenus deepfake vont continuer de proliférer et YouTube voulait reprendre la main avant que la plateforme ne devienne un dépotoir de vidéos générées par IA non déclarée. Au passage, la présence du label ne change rien à la monétisation ni au système de recommandation.
Beaucoup de questions restent quand même sans réponse. Qu'est-ce qui sépare une IA
photoréaliste significatived'une simple retouche au montage ? Comment YouTube va éviter les faux positifs sur des vidéos travaillées de façon classique ? Et surtout, le système saura-t-il vraiment détecter les modèles qui n'utilisent pas forcément le standard C2PA ?
On en dit quoi ?
C'est quand même un pas dans la bonne direction, même s'il arrive un peu tard. Le système déclaratif ne pouvait pas tenir face à des outils comme Veo qui sortent des vidéos quasi indiscernables du réel. Mais YouTube nous demande aussi de croire sur parole que sa détection fonctionne, sans nous expliquer comment. Le risque, de toute manières, c'est que les créateurs vraiment malveillants trouvent un moyen de passer entre les mailles, pendant que des youtubeurs honnêtes vont récolter un label
IAparce qu'ils ont utilisé un filtre un peu appuyé sur une scène.