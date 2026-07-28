Pocket Casts débarque sur l'Apple TV et grille la politesse à Apple

On en dit quoi ?



Voir un acteur indépendant débarquer dans le salon avec une application soignée, gratuite et sans abonnement obligatoire, ça fait plaisir. Pocket Casts est une valeur sûre, et cette version télé arrive pile au moment où le podcast quitte doucement les écouteurs pour s'installer sur grand écran. Du coup, la balle est dans le camp d'Apple, qui a jusqu'à l'automne et tvOS 27 pour prouver que son application Podcasts mérite encore d'être celle par défaut du salon.