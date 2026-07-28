Pocket Casts débarque sur l'Apple TV et grille la politesse à Apple
Par Vincent Lautier - Publié le
L'excellente application de podcasts Pocket Casts est disponible depuis hier sur l'Apple TV, gratuitement. Votre file d'attente, votre historique et votre position de lecture suivent depuis l'iPhone jusqu'au téléviseur, sans la moindre manipulation. Et l'arrivée tombe quelques mois avant le réveil d'Apple, qui garde sa grosse mise à jour Podcasts pour l'automne.
Pocket Casts, vous la connaissez peut-être : c'est l'une des références du podcast depuis plus de dix ans, une application australienne passée en 2021 dans le giron d'Automattic, la maison mère de WordPress.com, et qui s'installe donc sur l'App Store de l'Apple TV pour peu que votre boîtier soit un modèle HD ou 4K sous tvOS 26 au minimum. On y retrouve les fondamentaux de la version iPhone, un accueil, vos abonnements, vos playlists, la file d'attente Up Next et un moteur de recherche pour dénicher de nouvelles émissions, le tout gratuitement et sans abonnement obligatoire, comme sur toutes les autres plateformes. Une version Android TV est d'ailleurs déjà annoncée pour bientôt.
Le vrai argument de cette version télé, c'est la synchronisation, celle qui permet de commencer un épisode le matin dans la voiture et de le reprendre le soir sur le téléviseur du salon, exactement au même endroit et sans avoir à chercher où vous en étiez. L'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, le web et maintenant la télévision partagent la même file d'attente et le même historique, si bien que vos habitudes d'écoute vous suivent d'une pièce à l'autre. C'est le genre de confort qu'on attend de n'importe quelle application de podcasts en 2026, et c'est quand même loin d'être la norme sur l'Apple TV, où les applications de podcasts dignes de ce nom ne se bousculent pas.
Le podcast se regarde de plus en plus, YouTube et Spotify poussent le format vidéo à fond, et l'écran du salon devient du coup une destination naturelle pour ces émissions. Apple l'a bien compris puisque tvOS 27, attendu à l'automne, doit enfin offrir à son application Podcasts maison une meilleure prise en charge des podcasts vidéo. Sauf que voilà, Pocket Casts occupe le terrain avec quelques mois d'avance. Et l'application ne chôme pas depuis un an, entre un lecteur web devenu gratuit, des playlists personnalisées et une interface repensée récemment sur iPhone. Petit bémol quand même, rien n'est annoncé côté vidéo dans cette version télé pour le moment.
Voir un acteur indépendant débarquer dans le salon avec une application soignée, gratuite et sans abonnement obligatoire, ça fait plaisir. Pocket Casts est une valeur sûre, et cette version télé arrive pile au moment où le podcast quitte doucement les écouteurs pour s'installer sur grand écran. Du coup, la balle est dans le camp d'Apple, qui a jusqu'à l'automne et tvOS 27 pour prouver que son application Podcasts mérite encore d'être celle par défaut du salon.
Gratuite et déjà complète
Pocket Casts, vous la connaissez peut-être : c'est l'une des références du podcast depuis plus de dix ans, une application australienne passée en 2021 dans le giron d'Automattic, la maison mère de WordPress.com, et qui s'installe donc sur l'App Store de l'Apple TV pour peu que votre boîtier soit un modèle HD ou 4K sous tvOS 26 au minimum. On y retrouve les fondamentaux de la version iPhone, un accueil, vos abonnements, vos playlists, la file d'attente Up Next et un moteur de recherche pour dénicher de nouvelles émissions, le tout gratuitement et sans abonnement obligatoire, comme sur toutes les autres plateformes. Une version Android TV est d'ailleurs déjà annoncée pour bientôt.
La synchronisation avant tout
Le vrai argument de cette version télé, c'est la synchronisation, celle qui permet de commencer un épisode le matin dans la voiture et de le reprendre le soir sur le téléviseur du salon, exactement au même endroit et sans avoir à chercher où vous en étiez. L'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, le web et maintenant la télévision partagent la même file d'attente et le même historique, si bien que vos habitudes d'écoute vous suivent d'une pièce à l'autre. C'est le genre de confort qu'on attend de n'importe quelle application de podcasts en 2026, et c'est quand même loin d'être la norme sur l'Apple TV, où les applications de podcasts dignes de ce nom ne se bousculent pas.
L'essor du podcast vidéo
Le podcast se regarde de plus en plus, YouTube et Spotify poussent le format vidéo à fond, et l'écran du salon devient du coup une destination naturelle pour ces émissions. Apple l'a bien compris puisque tvOS 27, attendu à l'automne, doit enfin offrir à son application Podcasts maison une meilleure prise en charge des podcasts vidéo. Sauf que voilà, Pocket Casts occupe le terrain avec quelques mois d'avance. Et l'application ne chôme pas depuis un an, entre un lecteur web devenu gratuit, des playlists personnalisées et une interface repensée récemment sur iPhone. Petit bémol quand même, rien n'est annoncé côté vidéo dans cette version télé pour le moment.
On en dit quoi ?
Voir un acteur indépendant débarquer dans le salon avec une application soignée, gratuite et sans abonnement obligatoire, ça fait plaisir. Pocket Casts est une valeur sûre, et cette version télé arrive pile au moment où le podcast quitte doucement les écouteurs pour s'installer sur grand écran. Du coup, la balle est dans le camp d'Apple, qui a jusqu'à l'automne et tvOS 27 pour prouver que son application Podcasts mérite encore d'être celle par défaut du salon.