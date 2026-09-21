Disney+ vous impose la pub même à 15,99 euros

On en dit quoi ?



C'est quand même un drôle de calcul : la plateforme a perdu le HDR, ne rend la 4K qu'à une partie des appareils, menace de perdre le cast, et sa réponse consiste à ajouter de la publicité chez ceux qui paient le prix fort. Amazon vend une option pour retirer les pubs, Netflix réserve les siennes à sa formule la moins chère, Disney les impose à tout le monde sans rien offrir en retour. Du coup, la résiliation risque de devenir le bouton le plus utilisé de l'application. À 15,99 euros par mois, on est en droit de regarder un film tranquille.