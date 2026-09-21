Disney+ vous impose la pub même à 15,99 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Les abonnés français de Disney+ reçoivent en ce moment un email quelque peu contrariant : les conditions générales changent, et toutes les formules pourront désormais afficher de la publicité, y compris les offres Standard et Premium vendues jusqu'ici sans pub. Le tout s'appliquera 30 jours après la notification, sans la moindre baisse de prix en échange.
Le texte mis à jour est très clair : toutes les offres d'abonnement, donc aussi le Standard à 10,99 euros par mois et le Premium à 15,99 euros (ou 159,90 euros à l'année), pourront inclure du contenu promotionnel, des messages de parrainage et des publicités diffusées avant ou après la lecture d'un film ou d'une série. Ces annonces pourront aussi s'inviter sur les chaînes, dans les programmes diffusés en direct ou en léger différé, pendant les événements spéciaux et jusque dans les contenus venus de services tiers. La seule vraie différence avec l'offre Standard avec pub à 6,99 euros, c'est que cette dernière restera la seule où les coupures tombent en pleine lecture. Petite consolation quand même : les profils enfants sont épargnés.
Ces annonces ne pourront pas être passées, les conditions ne prévoient aucun bouton pour les sauter. Amazon, au moins, permet de retirer la publicité de Prime Video contre quelques euros de plus par mois. Ici, rien de tel : aucune option payante ne fera disparaître ces écrans, et le seul moyen d'y couper sera de résilier. Si vous refusez les nouvelles conditions, Disney prévient que votre abonnement pourra être suspendu jusqu'à leur acceptation, et ceux qui passent par un opérateur devront gérer la question directement auprès de lui. La plateforme relie ce changement à l'arrivée du direct, avec la Liga espagnole diffusée depuis la mi-août, et présente une partie de ces annonces comme de simples promotions pour ses propres programmes.
Cette annonce tombe au pire moment. En France, le conflit de brevets avec InterDigital a fait sauter la 4K et le HDR cet été, sans compensation sur la facture, et si la 4K est revenue début août grâce à un changement de codec (pas sur les appareils Apple, hélas), le HDR manque toujours à l'appel. La fonction de cast a été coupée en Allemagne et aux Pays-Bas et pourrait suivre chez nous, et le partage de compte est bloqué depuis des mois. Disney+ a bien lancé le 15 septembre une fonction Playlists pour regrouper films et séries par ambiance, mais on doute que cela suffise à retenir les plus agacés.
C'est quand même un drôle de calcul : la plateforme a perdu le HDR, ne rend la 4K qu'à une partie des appareils, menace de perdre le cast, et sa réponse consiste à ajouter de la publicité chez ceux qui paient le prix fort. Amazon vend une option pour retirer les pubs, Netflix réserve les siennes à sa formule la moins chère, Disney les impose à tout le monde sans rien offrir en retour. Du coup, la résiliation risque de devenir le bouton le plus utilisé de l'application. À 15,99 euros par mois, on est en droit de regarder un film tranquille.
Des publicités quasiment partout
Le texte mis à jour est très clair : toutes les offres d'abonnement, donc aussi le Standard à 10,99 euros par mois et le Premium à 15,99 euros (ou 159,90 euros à l'année), pourront inclure du contenu promotionnel, des messages de parrainage et des publicités diffusées avant ou après la lecture d'un film ou d'une série. Ces annonces pourront aussi s'inviter sur les chaînes, dans les programmes diffusés en direct ou en léger différé, pendant les événements spéciaux et jusque dans les contenus venus de services tiers. La seule vraie différence avec l'offre Standard avec pub à 6,99 euros, c'est que cette dernière restera la seule où les coupures tombent en pleine lecture. Petite consolation quand même : les profils enfants sont épargnés.
Impossible d'y échapper
Ces annonces ne pourront pas être passées, les conditions ne prévoient aucun bouton pour les sauter. Amazon, au moins, permet de retirer la publicité de Prime Video contre quelques euros de plus par mois. Ici, rien de tel : aucune option payante ne fera disparaître ces écrans, et le seul moyen d'y couper sera de résilier. Si vous refusez les nouvelles conditions, Disney prévient que votre abonnement pourra être suspendu jusqu'à leur acceptation, et ceux qui passent par un opérateur devront gérer la question directement auprès de lui. La plateforme relie ce changement à l'arrivée du direct, avec la Liga espagnole diffusée depuis la mi-août, et présente une partie de ces annonces comme de simples promotions pour ses propres programmes.
Un timing compliqué
Cette annonce tombe au pire moment. En France, le conflit de brevets avec InterDigital a fait sauter la 4K et le HDR cet été, sans compensation sur la facture, et si la 4K est revenue début août grâce à un changement de codec (pas sur les appareils Apple, hélas), le HDR manque toujours à l'appel. La fonction de cast a été coupée en Allemagne et aux Pays-Bas et pourrait suivre chez nous, et le partage de compte est bloqué depuis des mois. Disney+ a bien lancé le 15 septembre une fonction Playlists pour regrouper films et séries par ambiance, mais on doute que cela suffise à retenir les plus agacés.
On en dit quoi ?
C'est quand même un drôle de calcul : la plateforme a perdu le HDR, ne rend la 4K qu'à une partie des appareils, menace de perdre le cast, et sa réponse consiste à ajouter de la publicité chez ceux qui paient le prix fort. Amazon vend une option pour retirer les pubs, Netflix réserve les siennes à sa formule la moins chère, Disney les impose à tout le monde sans rien offrir en retour. Du coup, la résiliation risque de devenir le bouton le plus utilisé de l'application. À 15,99 euros par mois, on est en droit de regarder un film tranquille.