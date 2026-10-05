Canal+ : mais pourquoi votre abonnement va grimper ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le projet de budget 2027 supprime le taux réduit de TVA dont profitait la télévision payante, qui passerait de 10 à 20 %. Canal+ chiffre le choc à 200 millions d'euros par an et a déjà prévenu ses abonnés par mail : si le texte est voté, la hausse se retrouvera sur le prix des abonnements. Le cinéma et le sport français retiennent leur souffle.
Le projet de loi de finances 2027, présenté le 1er octobre, prévoit de
Canal+ a répliqué le jour même par un communiqué qui parle d'une mesure
Treize organisations du cinéma ont déjà écrit à Emmanuel Macron pour alerter sur des
L'État qui réclame le double de TVA à un acteur à qui son propre fisc venait de confirmer son taux réduit, ça fait quand même un peu désordre. L'argument de Bercy se tient pourtant, la différence entre direct et streaming ne veut plus dire grand-chose en 2026. Sauf que la facture ne sera pas réglée par Canal+ : elle glissera vers vous, les abonnés, le cinéma et le sport. La partie se jouera cet automne au Parlement, et si le texte passe en l'état, c'est vous qui passerez à la caisse.
Le taux réduit passe à la trappe
Le projet de loi de finances 2027, présenté le 1er octobre, prévoit de
simplifier le régime de TVA applicableà la télévision payante. Derrière ce vocabulaire de technocrate, le taux réduit de 10 % accordé aux abonnements des chaînes diffusées en direct disparaît, remplacé par le taux normal de 20 % que Netflix et les autres plateformes à la demande payaient déjà. Canal+ propose les deux à la fois. Le groupe se retrouve du coup en première ligne, avec un taux carrément quadruplé dans les Outre-mer. Bercy assume et juge la frontière entre direct et contenus à la demande devenue artificielle.
Un mail déjà dans les boîtes
Canal+ a répliqué le jour même par un communiqué qui parle d'une mesure
incohérente et inconséquente, arrivée moins d'un an après que l'administration fiscale a confirmé son droit au taux réduit. Le groupe avait pourtant versé 363 millions d'euros en 2025 pour solder un long litige sur cette même TVA. Il assure ne pas pouvoir absorber ces 200 millions d'euros cette fois, alors que le gain pour l'État représenterait selon ses calculs moins d'un quart du montant. Un mail est déjà parti vers les abonnés : si la mesure est votée, la hausse ira sur le prix final. Les conditions générales ont même été mises à jour au passage. Une offre à 29 euros grimperait par exemple à environ 31,60 euros.
Le cinéma et le rugby s'inquiètent
Treize organisations du cinéma ont déjà écrit à Emmanuel Macron pour alerter sur des
conséquences dramatiques. Canal+ s'était engagé fin juillet à investir 980 millions d'euros dans le cinéma français et européen entre 2028 et 2032, sauf qu'une clause de l'accord prévoit sa suspension en cas de hausse de la TVA. Le rugby et le football professionnel, largement financés par les droits de la chaîne et de Ligue 1+, s'inquiètent eux aussi. Canal+ agite de son côté la menace de réduire ses effectifs et d'accélérer son développement à l'international, une façon à peine voilée de peser sur le débat parlementaire.
On en dit quoi ?
L'État qui réclame le double de TVA à un acteur à qui son propre fisc venait de confirmer son taux réduit, ça fait quand même un peu désordre. L'argument de Bercy se tient pourtant, la différence entre direct et streaming ne veut plus dire grand-chose en 2026. Sauf que la facture ne sera pas réglée par Canal+ : elle glissera vers vous, les abonnés, le cinéma et le sport. La partie se jouera cet automne au Parlement, et si le texte passe en l'état, c'est vous qui passerez à la caisse.