Canal+ : mais pourquoi votre abonnement va grimper ?

On en dit quoi ?



L'État qui réclame le double de TVA à un acteur à qui son propre fisc venait de confirmer son taux réduit, ça fait quand même un peu désordre. L'argument de Bercy se tient pourtant, la différence entre direct et streaming ne veut plus dire grand-chose en 2026. Sauf que la facture ne sera pas réglée par Canal+ : elle glissera vers vous, les abonnés, le cinéma et le sport. La partie se jouera cet automne au Parlement, et si le texte passe en l'état, c'est vous qui passerez à la caisse.