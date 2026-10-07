Paramount rachète Warner Bros. pour 110 milliards et fusionne HBO Max et Paramount+
Par Vincent Lautier - Publié le
Paramount a bouclé hier son rachat de Warner Bros. Discovery pour 110 milliards de dollars. Le nouvel ensemble s'appelle Skydance, pèse près de 70 milliards de dollars de revenus annuels et réunit sous le même toit HBO, CBS, CNN, DC et Harry Potter. Avec une promesse qui concerne directement les abonnés : HBO Max et Paramount+ vont fusionner en un seul service de streaming.
L'opération s'est jouée en deux temps. David Ellison, fils du cofondateur d'Oracle Larry Ellison, avait déjà mis la main sur Paramount à l'été 2025 via sa société Skydance, pour 8 milliards de dollars. Restait Warner Bros. Discovery, et là, les choses ont été beaucoup moins simples, puisque Netflix avait signé un accord de rachat en décembre 2025 avant de se faire souffler le dossier en février par une surenchère de Paramount, garanties en cash à l'appui. Il a ensuite fallu écarter la plainte de douze États américains menés par la Californie, qui redoutaient une concentration jamais vue du secteur, puis un ultime recours de consommateurs, balayé par la Cour suprême la veille de la signature. L'accord validé fin septembre impose quand même des contreparties : au moins 30 films en salles par an sur les deux prochaines années, 300 millions de dollars de production supplémentaire aux États-Unis, et un conseil chargé de garantir l'indépendance éditoriale de CBS News et de CNN.
Pour les abonnés, le gros morceau est côté streaming. Skydance confirme que HBO Max et Paramount+ vont se fondre en un seul service, d'abord vendus ensemble en bundle, puis réunis dans une appli unique supervisée par Casey Bloys, l'actuel patron de HBO. David Ellison évoque un peu plus de 200 millions d'abonnés cumulés, face aux 325 millions de Netflix. Aucun calendrier ni nom définitif pour le moment, mais le catalogue promet, avec The White Lotus, House of the Dragon, Yellowstone, Star Trek et Mission Impossible au même endroit. Par chez nous, les deux services existent déjà, et cette fusion finira donc par toucher les abonnés français. Le même jour, d'ailleurs, on apprenait que les Emmy Awards quitteront les grandes chaînes américaines pour être diffusés gratuitement sur Prime Video dès 2027, moyennant une vingtaine de millions de dollars par an, avant que les Oscars ne partent sur YouTube en 2029. La vieille télé américaine se vide de partout.
Ce mariage ne s'est pas fait sans casseroles. Le nouveau Skydance démarre avec environ 80 milliards de dollars de dettes, et pour financer l'opération, le régulateur américain a autorisé en septembre l'entrée au capital des fonds souverains d'Arabie saoudite, des Émirats et du Qatar, en actions sans droit de vote. La famille Ellison et le fonds RedBird gardent de leur côté 100 % des droits de vote. Le contexte politique pèse aussi dans cette histoire, car Paramount avait versé l'an dernier 16 millions de dollars à Donald Trump pour solder un litige, accepté un contrôleur de la
Un studio capable d'aligner Le Seigneur des anneaux, Game of Thrones, Star Trek et Bob l'éponge dans le même catalogue, ça n'existait tout simplement pas hier matin. Face à Netflix, cette taille critique se comprend, et une appli unique à la place de deux abonnements, c'est sur le papier une bonne affaire pour tout le monde. Sauf que voilà, un groupe aussi endetté devra bien faire rentrer l'argent quelque part, et on connaît déjà la variable d'ajustement : votre abonnement. Quant à voir CBS News et CNN passer sous le contrôle d'une famille très proche de la Maison Blanche, ça ne rassure plus grand monde du côté des rédactions. Hollywood a gagné un champion, et perdu un peu plus de pluralisme au passage.
Netflix battu sur le fil
L'opération s'est jouée en deux temps. David Ellison, fils du cofondateur d'Oracle Larry Ellison, avait déjà mis la main sur Paramount à l'été 2025 via sa société Skydance, pour 8 milliards de dollars. Restait Warner Bros. Discovery, et là, les choses ont été beaucoup moins simples, puisque Netflix avait signé un accord de rachat en décembre 2025 avant de se faire souffler le dossier en février par une surenchère de Paramount, garanties en cash à l'appui. Il a ensuite fallu écarter la plainte de douze États américains menés par la Californie, qui redoutaient une concentration jamais vue du secteur, puis un ultime recours de consommateurs, balayé par la Cour suprême la veille de la signature. L'accord validé fin septembre impose quand même des contreparties : au moins 30 films en salles par an sur les deux prochaines années, 300 millions de dollars de production supplémentaire aux États-Unis, et un conseil chargé de garantir l'indépendance éditoriale de CBS News et de CNN.
Une seule appli à terme
Pour les abonnés, le gros morceau est côté streaming. Skydance confirme que HBO Max et Paramount+ vont se fondre en un seul service, d'abord vendus ensemble en bundle, puis réunis dans une appli unique supervisée par Casey Bloys, l'actuel patron de HBO. David Ellison évoque un peu plus de 200 millions d'abonnés cumulés, face aux 325 millions de Netflix. Aucun calendrier ni nom définitif pour le moment, mais le catalogue promet, avec The White Lotus, House of the Dragon, Yellowstone, Star Trek et Mission Impossible au même endroit. Par chez nous, les deux services existent déjà, et cette fusion finira donc par toucher les abonnés français. Le même jour, d'ailleurs, on apprenait que les Emmy Awards quitteront les grandes chaînes américaines pour être diffusés gratuitement sur Prime Video dès 2027, moyennant une vingtaine de millions de dollars par an, avant que les Oscars ne partent sur YouTube en 2029. La vieille télé américaine se vide de partout.
80 milliards de dettes
Ce mariage ne s'est pas fait sans casseroles. Le nouveau Skydance démarre avec environ 80 milliards de dollars de dettes, et pour financer l'opération, le régulateur américain a autorisé en septembre l'entrée au capital des fonds souverains d'Arabie saoudite, des Émirats et du Qatar, en actions sans droit de vote. La famille Ellison et le fonds RedBird gardent de leur côté 100 % des droits de vote. Le contexte politique pèse aussi dans cette histoire, car Paramount avait versé l'an dernier 16 millions de dollars à Donald Trump pour solder un litige, accepté un contrôleur de la
partialitéchez CBS, et David Ellison aurait promis à l'administration de gros changements chez CNN, cible favorite du président. Le conseil d'indépendance éditoriale imposé par la justice n'est donc pas un gadget.
On en dit quoi ?
Un studio capable d'aligner Le Seigneur des anneaux, Game of Thrones, Star Trek et Bob l'éponge dans le même catalogue, ça n'existait tout simplement pas hier matin. Face à Netflix, cette taille critique se comprend, et une appli unique à la place de deux abonnements, c'est sur le papier une bonne affaire pour tout le monde. Sauf que voilà, un groupe aussi endetté devra bien faire rentrer l'argent quelque part, et on connaît déjà la variable d'ajustement : votre abonnement. Quant à voir CBS News et CNN passer sous le contrôle d'une famille très proche de la Maison Blanche, ça ne rassure plus grand monde du côté des rédactions. Hollywood a gagné un champion, et perdu un peu plus de pluralisme au passage.