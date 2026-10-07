Paramount rachète Warner Bros. pour 110 milliards et fusionne HBO Max et Paramount+

On en dit quoi ?



Un studio capable d'aligner Le Seigneur des anneaux, Game of Thrones, Star Trek et Bob l'éponge dans le même catalogue, ça n'existait tout simplement pas hier matin. Face à Netflix, cette taille critique se comprend, et une appli unique à la place de deux abonnements, c'est sur le papier une bonne affaire pour tout le monde. Sauf que voilà, un groupe aussi endetté devra bien faire rentrer l'argent quelque part, et on connaît déjà la variable d'ajustement : votre abonnement. Quant à voir CBS News et CNN passer sous le contrôle d'une famille très proche de la Maison Blanche, ça ne rassure plus grand monde du côté des rédactions. Hollywood a gagné un champion, et perdu un peu plus de pluralisme au passage.