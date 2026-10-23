Apple TV : non, la série Servant n'est vraiment pas un plagiat

Une série Apple TV accusée d’avoir copié un film indépendant

The Truth About Emanuel

Le feuilleton juridique

diffusion à grande échelle

Qu’en penser ?



Et voilà, près de trois ans après le clap de fin de Servant, le feuilleton judiciaire semble à son tour toucher à sa fin ! Le dernier épisode de la quatrième saison avait été diffusé le 17 mars 2023. Cette nouvelle décision constitue une victoire importante pour Apple, qui échappe à une condamnation potentiellement très coûteuse. L’affaire rappelle surtout que les ressemblances entre deux scénarios ne suffisent pas à démontrer une violation du droit d’auteur. Encore faut-il établir que les créateurs ont pu avoir accès à l’œuvre originale. Après quatre saisons à l’écran et plusieurs années devant les tribunaux, Servant pourrait donc enfin connaître son véritable épisode final !

Lancée en 2019, Servant fait partie des premières productions originales d’Apple TV+.. Avec Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free et Rupert Grint au casting, elle a rencontré suffisamment de succès pour se poursuivre pendant quatre saisons, jusqu’en 2023.Mais peu après sa diffusion,Estimant que les similitudes entre les deux œuvres constituaient une violation de ses droits d’auteur, elle avait engagé une procédure judiciaire et réclamait jusqu’à 81 millions de dollars.Après plusieurs années de procédure, l’affaire avait finalement été examinée par un jury américain en janvier 2025.Ils avaient notamment estimé qu’il n’était pas établi que les créateurs de Servant avaient eu accès au film de Francesca Gregorini avant de développer leur série. Le point estpour ce type de litige, puisqu’il ne suffit pas de relever des ressemblances entre deux œuvres pour démontrer qu’il y a eu copie. La réalisatrice avait néanmoins décidé de faire appel.Francesca Gregorini contestait principalement les instructions données aux jurés concernant la notion de. Selon elle, le tribunal aurait dûElle reprochait également à la juge d’avoir accepté le verdict sans répondre à une question posée par les jurés sur cette notion. MaisLes magistrats ont considéré que les instructions fournies au jury étaient conformes au droit applicable et que la juge n’avait pas commis d’erreur en acceptant le verdict unanime. La décision favorable à Apple est donc confirmée.