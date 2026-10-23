Apple TV : non, la série Servant n'est vraiment pas un plagiat
Par Laurence - Publié le
Apple vient de remporter une nouvelle bataille judiciaire autour de sa série Servant ! Souvenez-vous : accusée d’avoir copié le scénario d’un film indépendant sorti en 2013, la firme californienne avait été poursuivie par sa réalisatrice, qui réclamait jusqu’à 81 millions de dollars de dommages et intérêts. Après un premier verdict favorable en 2025, la justice américaine vient de confirmer cette décision en appel. Une victoire pour Apple et le réalisateur M. Night Shyamalan, après plusieurs années de procédure.
Lancée en 2019, Servant fait partie des premières productions originales d’Apple TV+. Produite notamment par M. Night Shyamalan, connu pour Sixième Sens et Split, cette série à suspense psychologique raconte l’histoire d’un couple de Philadelphie confronté à un drame familial. Avec Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free et Rupert Grint au casting, elle a rencontré suffisamment de succès pour se poursuivre pendant quatre saisons, jusqu’en 2023.
Mais peu après sa diffusion, la réalisatrice Francesca Gregorini a accusé Apple et M. Night Shyamalan d’avoir repris l’intrigue de son film
Après plusieurs années de procédure, l’affaire avait finalement été examinée par un jury américain en janvier 2025. Les jurés avaient unanimement donné raison à Apple et à M. Night Shyamalan. Ils avaient notamment estimé qu’il n’était pas établi que les créateurs de Servant avaient eu accès au film de Francesca Gregorini avant de développer leur série. Le point est essentiel pour ce type de litige, puisqu’il ne suffit pas de relever des ressemblances entre deux œuvres pour démontrer qu’il y a eu copie. La réalisatrice avait néanmoins décidé de faire appel.
Francesca Gregorini contestait principalement les instructions données aux jurés concernant la notion de
Elle reprochait également à la juge d’avoir accepté le verdict sans répondre à une question posée par les jurés sur cette notion. Mais la cour d’appel fédérale du neuvième circuit vient de rejeter ces deux arguments. Les magistrats ont considéré que les instructions fournies au jury étaient conformes au droit applicable et que la juge n’avait pas commis d’erreur en acceptant le verdict unanime. La décision favorable à Apple est donc confirmée.
Et voilà, près de trois ans après le clap de fin de Servant, le feuilleton judiciaire semble à son tour toucher à sa fin ! Le dernier épisode de la quatrième saison avait été diffusé le 17 mars 2023. Cette nouvelle décision constitue une victoire importante pour Apple, qui échappe à une condamnation potentiellement très coûteuse. L’affaire rappelle surtout que les ressemblances entre deux scénarios ne suffisent pas à démontrer une violation du droit d’auteur. Encore faut-il établir que les créateurs ont pu avoir accès à l’œuvre originale. Après quatre saisons à l’écran et plusieurs années devant les tribunaux, Servant pourrait donc enfin connaître son véritable épisode final !
Une série Apple TV accusée d’avoir copié un film indépendant
Lancée en 2019, Servant fait partie des premières productions originales d’Apple TV+. Produite notamment par M. Night Shyamalan, connu pour Sixième Sens et Split, cette série à suspense psychologique raconte l’histoire d’un couple de Philadelphie confronté à un drame familial. Avec Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free et Rupert Grint au casting, elle a rencontré suffisamment de succès pour se poursuivre pendant quatre saisons, jusqu’en 2023.
Mais peu après sa diffusion, la réalisatrice Francesca Gregorini a accusé Apple et M. Night Shyamalan d’avoir repris l’intrigue de son film
The Truth About Emanuel, sorti en 2013. Estimant que les similitudes entre les deux œuvres constituaient une violation de ses droits d’auteur, elle avait engagé une procédure judiciaire et réclamait jusqu’à 81 millions de dollars.
Le feuilleton juridique
Après plusieurs années de procédure, l’affaire avait finalement été examinée par un jury américain en janvier 2025. Les jurés avaient unanimement donné raison à Apple et à M. Night Shyamalan. Ils avaient notamment estimé qu’il n’était pas établi que les créateurs de Servant avaient eu accès au film de Francesca Gregorini avant de développer leur série. Le point est essentiel pour ce type de litige, puisqu’il ne suffit pas de relever des ressemblances entre deux œuvres pour démontrer qu’il y a eu copie. La réalisatrice avait néanmoins décidé de faire appel.
Francesca Gregorini contestait principalement les instructions données aux jurés concernant la notion de
diffusion à grande échelle. Selon elle, le tribunal aurait dû expliquer plus précisément dans quelles conditions un film pouvait être considéré comme suffisamment connu dans l’industrie du divertissement pour que les créateurs de Servant aient pu le découvrir.
Elle reprochait également à la juge d’avoir accepté le verdict sans répondre à une question posée par les jurés sur cette notion. Mais la cour d’appel fédérale du neuvième circuit vient de rejeter ces deux arguments. Les magistrats ont considéré que les instructions fournies au jury étaient conformes au droit applicable et que la juge n’avait pas commis d’erreur en acceptant le verdict unanime. La décision favorable à Apple est donc confirmée.
Qu’en penser ?
Et voilà, près de trois ans après le clap de fin de Servant, le feuilleton judiciaire semble à son tour toucher à sa fin ! Le dernier épisode de la quatrième saison avait été diffusé le 17 mars 2023. Cette nouvelle décision constitue une victoire importante pour Apple, qui échappe à une condamnation potentiellement très coûteuse. L’affaire rappelle surtout que les ressemblances entre deux scénarios ne suffisent pas à démontrer une violation du droit d’auteur. Encore faut-il établir que les créateurs ont pu avoir accès à l’œuvre originale. Après quatre saisons à l’écran et plusieurs années devant les tribunaux, Servant pourrait donc enfin connaître son véritable épisode final !