Jude Law et Andrew Garfield font de la magie sur Apple TV
Par Laurence - Publié le
Apple TV vient de dévoiler les premières images de Wild Things, une nouvelle mini-série portée par Jude Law et Andrew Garfield. Les deux acteurs incarneront Siegfried & Roy, le célèbre duo d’illusionnistes qui a marqué l’histoire de Las Vegas avec ses spectacles mettant en scène des tigres blancs. La série sera disponible à partir du 16 avril 2027.
Apple continue de dévoiler progressivement les programmes qui viendront enrichir son catalogue en 2027. Après plusieurs annonces concernant ses prochaines productions, la plateforme vient de présenter Wild Things, une mini-série inspirée de l’histoire vraie des illusionnistes Siegfried & Roy.
Pour incarner ce duo devenu légendaire à Las Vegas, Apple a réuni deux acteurs particulièrement connus : Jude Law et Andrew Garfield. Le premier, notamment aperçu dans The Young Pope ou Fantastic Beasts, incarnera l’un des deux magiciens, tandis qu’Andrew Garfield, connu pour son interprétation de Spider-Man et ses rôles dans The Social Network ou Tick, Tick… Boom!, lui donnera la réplique.
La diffusion débutera le vendredi 16 avril 2027 sur Apple TV. Un premier teaser a également été publié sur les réseaux sociaux, donnant un aperçu de cette production consacrée à l’un des duos les plus célèbres du spectacle américain.
La série retracera le parcours de Siegfried Fischbacher et Roy Horn, deux illusionnistes d’origine allemande qui ont connu un immense succès aux États-Unis. À partir des années 1980, leur spectacle est devenu l’une des principales attractions de Las Vegas, notamment grâce à leurs numéros mêlant grandes illusions, animaux exotiques et tigres blancs.
Le duo a largement contribué à transformer l’image de la ville, longtemps associée aux casinos et aux spectacles pour adultes, en proposant des représentations accessibles à un public plus familial. Mais derrière les effets spectaculaires et le succès commercial, leur histoire est également marquée par une relation personnelle complexe et une tragédie.
En octobre 2003, Roy Horn avait été grièvement blessé par un tigre blanc lors d’une représentation au Mirage de Las Vegas. Cet accident avait entraîné l’arrêt définitif de leur spectacle. La série devrait notamment revenir sur les circonstances de cette dernière représentation, ainsi que sur les interrogations entourant cet événement.
Wild Things est créée par John Hoffman, notamment connu pour être à l’origine de la série Only Murders in the Building. Le projet s’inspire directement du podcast Wild Things: Siegfried & Roy, une production Apple Original consacrée à l’histoire des deux illusionnistes. Les huit épisodes de ce podcast sont déjà disponibles et permettent de découvrir les coulisses de leur carrière, leur relation et les événements qui ont marqué leur parcours.
De son côté, Apple poursuit ainsi sa stratégie consistant à adapter certains de ses contenus audio en productions audiovisuelles. Le format de mini-série (très en vogue actuellement) devrait permettre de raconter cette histoire sur plusieurs épisodes, en abordant aussi bien l’ascension du duo que les difficultés rencontrées au fil de sa carrière.
Cette annonce intervient alors qu’Apple prépare plusieurs nouveautés importantes pour les premiers mois de 2027. Dès janvier, la plateforme proposera notamment Neuromancer, une adaptation du célèbre roman de science-fiction avec Callum Turner, ainsi que The Wanted Man, un thriller porté par Hugh Laurie. Une nouvelle comédie, She’s Fine, réunira également Elizabeth Banks et Ted Danson. En février, Apple TV accueillera Prodigies, une comédie romantique avec des acteurs issus notamment de The White Lotus et The Bear. Avec Wild Things, Apple ajoute donc une nouvelle production prestigieuse à son calendrier, en misant sur deux acteurs reconnus et une histoire réelle particulièrement spectaculaire.
L’histoire de Siegfried & Roy possède tous les ingrédients d’une série dramatique : une ascension spectaculaire, des spectacles hors norme, une relation complexe et un accident qui a mis brutalement fin à leur carrière. Le choix de Jude Law et Andrew Garfield constitue évidemment l’un des principaux arguments de cette nouvelle production. La présence de John Hoffman à la création est également intéressante, compte tenu de son expérience. Avec Wild Things, Apple TV poursuit sa politique de productions originales portées par des acteurs de premier plan. Bref, rendez-vous le 16 avril 2027 pour découvrir le résultat.
Jude Law et Andrew Garfield réunis dans une nouvelle série Apple TV
Apple continue de dévoiler progressivement les programmes qui viendront enrichir son catalogue en 2027. Après plusieurs annonces concernant ses prochaines productions, la plateforme vient de présenter Wild Things, une mini-série inspirée de l’histoire vraie des illusionnistes Siegfried & Roy.
Pour incarner ce duo devenu légendaire à Las Vegas, Apple a réuni deux acteurs particulièrement connus : Jude Law et Andrew Garfield. Le premier, notamment aperçu dans The Young Pope ou Fantastic Beasts, incarnera l’un des deux magiciens, tandis qu’Andrew Garfield, connu pour son interprétation de Spider-Man et ses rôles dans The Social Network ou Tick, Tick… Boom!, lui donnera la réplique.
La diffusion débutera le vendredi 16 avril 2027 sur Apple TV. Un premier teaser a également été publié sur les réseaux sociaux, donnant un aperçu de cette production consacrée à l’un des duos les plus célèbres du spectacle américain.
L’histoire fascinante de Siegfried & Roy
La série retracera le parcours de Siegfried Fischbacher et Roy Horn, deux illusionnistes d’origine allemande qui ont connu un immense succès aux États-Unis. À partir des années 1980, leur spectacle est devenu l’une des principales attractions de Las Vegas, notamment grâce à leurs numéros mêlant grandes illusions, animaux exotiques et tigres blancs.
Le duo a largement contribué à transformer l’image de la ville, longtemps associée aux casinos et aux spectacles pour adultes, en proposant des représentations accessibles à un public plus familial. Mais derrière les effets spectaculaires et le succès commercial, leur histoire est également marquée par une relation personnelle complexe et une tragédie.
En octobre 2003, Roy Horn avait été grièvement blessé par un tigre blanc lors d’une représentation au Mirage de Las Vegas. Cet accident avait entraîné l’arrêt définitif de leur spectacle. La série devrait notamment revenir sur les circonstances de cette dernière représentation, ainsi que sur les interrogations entourant cet événement.
Une adaptation d’un podcast Apple Original
Wild Things est créée par John Hoffman, notamment connu pour être à l’origine de la série Only Murders in the Building. Le projet s’inspire directement du podcast Wild Things: Siegfried & Roy, une production Apple Original consacrée à l’histoire des deux illusionnistes. Les huit épisodes de ce podcast sont déjà disponibles et permettent de découvrir les coulisses de leur carrière, leur relation et les événements qui ont marqué leur parcours.
De son côté, Apple poursuit ainsi sa stratégie consistant à adapter certains de ses contenus audio en productions audiovisuelles. Le format de mini-série (très en vogue actuellement) devrait permettre de raconter cette histoire sur plusieurs épisodes, en abordant aussi bien l’ascension du duo que les difficultés rencontrées au fil de sa carrière.
Cette annonce intervient alors qu’Apple prépare plusieurs nouveautés importantes pour les premiers mois de 2027. Dès janvier, la plateforme proposera notamment Neuromancer, une adaptation du célèbre roman de science-fiction avec Callum Turner, ainsi que The Wanted Man, un thriller porté par Hugh Laurie. Une nouvelle comédie, She’s Fine, réunira également Elizabeth Banks et Ted Danson. En février, Apple TV accueillera Prodigies, une comédie romantique avec des acteurs issus notamment de The White Lotus et The Bear. Avec Wild Things, Apple ajoute donc une nouvelle production prestigieuse à son calendrier, en misant sur deux acteurs reconnus et une histoire réelle particulièrement spectaculaire.
Qu’en penser ?
L’histoire de Siegfried & Roy possède tous les ingrédients d’une série dramatique : une ascension spectaculaire, des spectacles hors norme, une relation complexe et un accident qui a mis brutalement fin à leur carrière. Le choix de Jude Law et Andrew Garfield constitue évidemment l’un des principaux arguments de cette nouvelle production. La présence de John Hoffman à la création est également intéressante, compte tenu de son expérience. Avec Wild Things, Apple TV poursuit sa politique de productions originales portées par des acteurs de premier plan. Bref, rendez-vous le 16 avril 2027 pour découvrir le résultat.