Qu’en penser ?



L’histoire de Siegfried & Roy possède tous les ingrédients d’une série dramatique : une ascension spectaculaire, des spectacles hors norme, une relation complexe et un accident qui a mis brutalement fin à leur carrière. Le choix de Jude Law et Andrew Garfield constitue évidemment l’un des principaux arguments de cette nouvelle production. La présence de John Hoffman à la création est également intéressante, compte tenu de son expérience. Avec Wild Things, Apple TV poursuit sa politique de productions originales portées par des acteurs de premier plan. Bref, rendez-vous le 16 avril 2027 pour découvrir le résultat.