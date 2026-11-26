Apple TV : la série française Carême sacrée aux International Emmy Awards !
Par Laurence - Publié le
Apple TV continue d'aligner les récompenses, et cette fois, c'est une production française qui est à l'honneur. Carême, la série historique portée par Benjamin Voisin et réalisée par Martin Bourboulon, vient de décrocher le prix de la meilleure série dramatique lors de la 54e cérémonie des International Emmy Awards.
Ce lundi 23 novembre, l'International Academy of Television Arts & Sciences a dévoilé le palmarès de la 54e édition des International Emmy Awards. Contrairement aux Primetime Emmy Awards, cette cérémonie récompense les productions télévisuelles réalisées en dehors des États-Unis.
Apple TV s'est ainsi distinguée dans la catégorie de la meilleure série dramatique avec Carême. C'est la deuxième fois que Cupertino remporte cette prestigieuse récompense, après Les Gouttes de Dieu en 2024 (décidément le domaine de la table est un bon filon). Cette distinction intervient alors que la série française a récemment été renouvelée pour une deuxième saison, dont le tournage est actuellement en cours à Paris.
Pour ceux qui seraient passés à côté de cette production, Carême retrace l'ascension de Marie-Antoine Carême, dit Antonin Carême, considéré comme l'un des premiers chefs cuisiniers à avoir acquis une renommée internationale. Issu d'un milieu modeste, le jeune homme ambitionne de devenir le plus célèbre cuisinier au monde, dans une Europe alors dominée par Napoléon Bonaparte. Mais son talent et ses ambitions attirent rapidement l'attention de personnalités politiques influentes, qui voient en lui un espion particulièrement bien placé.
Entre gastronomie, intrigues politiques, espionnage et jeux de séduction, la série prend quelques libertés avec l'Histoire pour dresser le portrait d'un homme prêt à tout pour échapper à sa condition. Adaptée de l'ouvrage d'Ian Kelly, Carême: The First Celebrity Chef, la série réunit notamment Benjamin Voisin, Jérémie Renier et Alice Da Luz. Elle est produite par Vanessa van Zuylen et Dominique Farrugia pour Apple TV. La production fait également la part belle au patrimoine architectural français, avec des tournages dans plusieurs lieux emblématiques, notamment les châteaux de Fontainebleau, de Chantilly et de Compiègne.
Cette nouvelle récompense vient compléter un palmarès déjà bien fourni pour la plateforme de streaming de Cupertino. Plus tôt cette année, Apple TV avait décroché pas moins de 29 récompenses lors de la 78e cérémonie des Primetime Emmy Awards, après avoir enregistré 89 nominations réparties entre 15 programmes.
À elle seule, la série Widow’s Bay avait remporté 14 trophées, dont celui de la meilleure série comique. Pluribus, Shrinking, Slow Horses ou encore Margo’s Got Money Troubles figuraient également parmi les productions les plus nommées de la plateforme. Depuis son lancement en novembre 2019, Apple TV revendique désormais un total de 932 récompenses et 3 933 nominations pour ses films, séries et documentaires.
Après Les Gouttes de Dieu, cette nouvelle distinction internationale témoigne de la place qu'occupent progressivement les productions françaises au sein du catalogue d'Apple TV. Au-delà des grandes productions américaines, Cupertino poursuit ainsi ses investissements dans des créations locales susceptibles de séduire un public international. Une stratégie qui permet également de valoriser le patrimoine et les savoir-faire français, en l'occurrence la gastronomie. En attendant la deuxième saison, c'est peut-être l'occasion de découvrir Carême, si ce n'est pas déjà fait !
Une nouvelle récompense pour la fiction française
Ce lundi 23 novembre, l'International Academy of Television Arts & Sciences a dévoilé le palmarès de la 54e édition des International Emmy Awards. Contrairement aux Primetime Emmy Awards, cette cérémonie récompense les productions télévisuelles réalisées en dehors des États-Unis.
Apple TV s'est ainsi distinguée dans la catégorie de la meilleure série dramatique avec Carême. C'est la deuxième fois que Cupertino remporte cette prestigieuse récompense, après Les Gouttes de Dieu en 2024 (décidément le domaine de la table est un bon filon). Cette distinction intervient alors que la série française a récemment été renouvelée pour une deuxième saison, dont le tournage est actuellement en cours à Paris.
Quand la gastronomie française se mêle à l'espionnage
Pour ceux qui seraient passés à côté de cette production, Carême retrace l'ascension de Marie-Antoine Carême, dit Antonin Carême, considéré comme l'un des premiers chefs cuisiniers à avoir acquis une renommée internationale. Issu d'un milieu modeste, le jeune homme ambitionne de devenir le plus célèbre cuisinier au monde, dans une Europe alors dominée par Napoléon Bonaparte. Mais son talent et ses ambitions attirent rapidement l'attention de personnalités politiques influentes, qui voient en lui un espion particulièrement bien placé.
Entre gastronomie, intrigues politiques, espionnage et jeux de séduction, la série prend quelques libertés avec l'Histoire pour dresser le portrait d'un homme prêt à tout pour échapper à sa condition. Adaptée de l'ouvrage d'Ian Kelly, Carême: The First Celebrity Chef, la série réunit notamment Benjamin Voisin, Jérémie Renier et Alice Da Luz. Elle est produite par Vanessa van Zuylen et Dominique Farrugia pour Apple TV. La production fait également la part belle au patrimoine architectural français, avec des tournages dans plusieurs lieux emblématiques, notamment les châteaux de Fontainebleau, de Chantilly et de Compiègne.
Une année particulièrement fructueuse pour Apple TV
Cette nouvelle récompense vient compléter un palmarès déjà bien fourni pour la plateforme de streaming de Cupertino. Plus tôt cette année, Apple TV avait décroché pas moins de 29 récompenses lors de la 78e cérémonie des Primetime Emmy Awards, après avoir enregistré 89 nominations réparties entre 15 programmes.
À elle seule, la série Widow’s Bay avait remporté 14 trophées, dont celui de la meilleure série comique. Pluribus, Shrinking, Slow Horses ou encore Margo’s Got Money Troubles figuraient également parmi les productions les plus nommées de la plateforme. Depuis son lancement en novembre 2019, Apple TV revendique désormais un total de 932 récompenses et 3 933 nominations pour ses films, séries et documentaires.
Qu'en penser ?
Après Les Gouttes de Dieu, cette nouvelle distinction internationale témoigne de la place qu'occupent progressivement les productions françaises au sein du catalogue d'Apple TV. Au-delà des grandes productions américaines, Cupertino poursuit ainsi ses investissements dans des créations locales susceptibles de séduire un public international. Une stratégie qui permet également de valoriser le patrimoine et les savoir-faire français, en l'occurrence la gastronomie. En attendant la deuxième saison, c'est peut-être l'occasion de découvrir Carême, si ce n'est pas déjà fait !