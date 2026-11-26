Une nouvelle récompense pour la fiction française

Quand la gastronomie française se mêle à l'espionnage

Une année particulièrement fructueuse pour Apple TV

Qu'en penser ?



Après Les Gouttes de Dieu, cette nouvelle distinction internationale témoigne de la place qu'occupent progressivement les productions françaises au sein du catalogue d'Apple TV. Au-delà des grandes productions américaines, Cupertino poursuit ainsi ses investissements dans des créations locales susceptibles de séduire un public international. Une stratégie qui permet également de valoriser le patrimoine et les savoir-faire français, en l'occurrence la gastronomie. En attendant la deuxième saison, c'est peut-être l'occasion de découvrir Carême, si ce n'est pas déjà fait !

Ce lundi 23 novembre, l'International Academy of Television Arts & Sciences a dévoilé. Contrairement aux Primetime Emmy Awards, cette cérémonie récompense les productions télévisuelles réalisées en dehors des États-Unis.C'est la deuxième fois que Cupertino remporte cette prestigieuse récompense, après Les Gouttes de Dieu en 2024 (décidément le domaine de la table est un bon filon). Cette distinction intervient alors que la série française a récemment été renouvelée pour une deuxième saison, dontPour ceux qui seraient passés à côté de cette production, Carême retrace. Issu d'un milieu modeste, le jeune homme ambitionne de devenir le plus célèbre cuisinier au monde, dans une Europe alors dominée par. Mais son talent et ses ambitions attirent rapidement l'attention de personnalités politiques influentes, qui voient en luiEntre, la série prend quelques libertés avec l'Histoire pour dresser le portrait d'un homme prêt à tout pour échapper à sa condition. Adaptée de l'ouvrage d'Ian Kelly,, la série réunit notamment Benjamin Voisin, Jérémie Renier et Alice Da Luz. Elle est produite par Vanessa van Zuylen et Dominique Farrugia pour Apple TV. La production fait également la part belle au patrimoine architectural français, avec des tournages dans plusieurs lieux emblématiques, notamment les châteaux de Fontainebleau, de Chantilly et de Compiègne.Cette nouvelle récompense vient compléter un palmarès déjà bien fourni pour la plateforme de streaming de Cupertino.À elle seule, la série Widow’s Bay avait remporté 14 trophées, dont celui de la meilleure série comique. Pluribus, Shrinking, Slow Horses ou encore Margo’s Got Money Troubles figuraient également parmi les productions les plus nommées de la plateforme. Depuis son lancement en novembre 2019, Apple TV revendique désormais un total depour ses films, séries et documentaires.