Qui serait tenté par une Apple Watch Ultra encore plus grosse (50 mm) ?

Un écran 2,1 pouces et 50mm !

Un écran microLED ?

Ce modèle devrait sortir en 2024. C'est en effet ce que soutient la publication taïwanaise, se fondant sur des sources de l'industrie. Cette position corrobore certaines informations partagées le mois dernier par Jeff Pu (basée à Hong Kong).La publication ne précise pas toutefois pas si le cadran serait modifié ou non.Mais la mise en production dépendrait plutôt des relations avec certains partenaires -comme Samsung ou LG, mais aussi Japan Display, Sharp et BOE Technology Group.. De même, une fuite du coté de la chaîne d'approvisionnement avait récemment suggéré que le géant de la technologie sortira une Apple Watch avec un écran MicroLED au printemps 2025.Pour rappel,. En pratique, ces dernières cumulent les avantages de l'OLED et du LCD. Comme le premier, elles sont dotés de pixels auto-émissifs (chaque pixel produit sa propre lumière), avec une capacité à s'éteindre complètement pour un contraste très important et des noirs profonds. Comme le second, elles offrent luminosité maximale très élevée, un temps de réponse très rapide et une durée de vie importante.