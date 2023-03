Des cartes hors ligne grâce aux fichiers GPX pour l'App Podomètre++

Podomètre++ passe en v5.0

Un abonnement pour les fonctionnalités Premium

David Smith se fend d'un billet de blog détaillé afin de présenter les nouveautés majeures de cette cinquième itération. Au menu, une App intégralement réécrite en SwiftUI,, y compris lorsque l'Apple Watch diminue la luminosité sur les modèles avec écrans toujours allumés, la possibilité d'afficher les données ou la carte en appuyant sur le bouton d'action de l'Apple Watch Ultra, et. Attention toutefois, un abonnement Premium à 1,19 euros par mois ou 22, 99 euros pour un an est désormais nécessaire pour profiter de certaines des nouvelles fonctionnalités, comme le suivi du trajet via le GPS de l'iPhone et l'affichage des cartes sur l'Apple Watch.. Le programme nécessite 26,8 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone ou iPod touch sous iOS 15.0 minimum. L'App comprend des achats intégrés à 1,19 euros par mois ou 22,99 euros par an afin de débloquer les fonctionnalités Premium (suivi de la marche et carte sur l'Apple Watch).