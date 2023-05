De vrais changements pour la puce S9 des Apple Watch Series 9 ?

Enfin une puce réellement nouvelle pour l'Apple Watch Series 9 ?

Une puce taillée pour watchOS 10 ?

La puce qui anime l'Apple Watch a très peu changé depuis la Series 6. En effet, les puces S6, S7 et S8 sont des SIP (pour System In Package) dotés de deux cœurs s'appuyant sur les cœurs basse consommationcadencés à 1,8 GHz de la puce A13 gravée en 7 nm et lancée en 2019 au sein des iPhone 11 et 11 Pro. Ce schéma pourrait ne pas se reproduire cette année selon le bien renseigné Mark Gurman,de l'A15 équipant les iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 14 Avec une puce basée sur l'A15 gravée en 5 nm,. Si les Apple Watch récentes sont plutôt réactives sous watchOS 9, ce surplus de puissance sera peut-être mis à profit avec l'arrivée d'un watchOS 10 dont l'interface s'annonce revue en profondeur.Toutefois, comme les Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8 SE 2 et Ultra disposent d'une puissance équivalente,. On pourrait également envisager que cette nouvelle puce soit uniquement disponible sur la nouvelle génération d'Apple Watch Ultra, permettant à cette dernière de se démarquer, à l'image de la puce A16 réservée aux iPhone 14 Pro et Pro Max