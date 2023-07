L'Apple Watch pourrait-elle détecter les prémices de la maladie de Parkinson ?

Les montres connectées pour détecter plus tôt la maladie de Parkinson

Un dépistage anticipé de la maladie

La maladie de Parkinson est le second trouble neurodégénératif le plus fréquent après la maladie d'Alzheimer, touchant 1% des plus de 60 ans. Les symptômes les plus courants sont des troubles moteurs, comme des tremblements au repos, des mouvements lents, la rigidité musculaire et des déséquilibres. Selon une étude du UK Dementia Research Institute (UKDRI) et du Neuroscience and Mental Health Innovation Institute (NMHII) de l'Université de Cardiff, basée sur les données de plus de 100 000 patients portant une montre connectée pendant 7 jours,Les chercheurs indiquent que les données ont été recueillies entre 2013 et 2016, et l'étude a donc débuté avant l'arrivée de l' Apple Watch (certains patients en ont toutefois porté sur la fin de l'étude).Il n'existe pas actuellement de traitement pour la maladie de Parkinson, mais il serait possible de prendre en charge plus tôt les personnes atteintes, afin, par exemple, de les soulager plus efficacement.En juin 2022 , la firme Rune Tab, spécialiste des thérapies neurales, avait reçu l'accord de la Food and Drug Administration (FDA) aux US afin de