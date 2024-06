L'Apple Watch Ultra de Steven Spielberg lui joue des tours

Alerte en salle de conférence !

En effet, en plein milieu de la conférence du Festival Tribeca, où le cinéaste célébrait le 50e anniversaire de son premier long métrage,, sa smartwatch a envoyé une, alors que le réalisateur était bel et bien assis à répondre aux questions. Si les fausses alertes de chutes sont un peu trop fréquentes pour les iPhone dont certaines activités -comme les montages ruses ou les descentes à ski - peuvent, elles restent assez inhabituelles sur l'Apple Watch.Steven Spielberg a donc enlevé la montre de son poignet pour la poser au sol, espérant -vainement- avoir résolu la situation.. En effet, la montre -loin de s'arrêter- a donc lancé le compte à rebours fatidique avant l'appel aux services d'urgence, obligeant son célèbre propriétaire à intervenir.Lors de la keynote, la sécurité des utilisateurs avait occupé une partie importante de la présentation, avec notamment la Connexion d'urgence par satellite mais également. La firme avait également mis l'accent sur la sécurité physique, via de nouveaux capteurs (accéléromètre et gyroscope).Mais la fonctionnalité est apparue beaucoup trop sensible, se déclenchant notamment dans les fêtes foraines, où des montagnes russes ont en effet généré une série de faux positifs et de multiples appels aux services d'urgence. D'ailleurs, si cette dernière se déclenche il est probable que vous recevrez ce genre de messages, et il conviendra évidemment d'annuler l'alerte.