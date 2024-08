Quand sera déployé macOS 15 Sequoia ?

Un calendrier global pour 2024

. Celui-ci a été lancé en septembre, octobre et novembre ces dernières années.Mais pas de décalage en 2024. En effet, cela parait logique puisque les systèmes de la Pomme vont lancer plusieurs fonctionnalités multiplateformes.Grâce à elle, il est possible de naviguer dans l'interface à la souris ou au trackpad (les gestes mutlitouch fonctionnent, par exemple avec deux doigts sur le trackpad pour faire défiler les pages des applications ou pour zoomer au sein des photos, d'une page web ou d'un document), d'utiliser le clavier du Mac pour rédiger des textes plus simplement et rapidement, et de lancer toutes les applications installées sur votre iPhone..., et un clic dessus permet de lancer l'App correspondante (sur l'image de votre iPhone qui s'affiche alors sur l'écran du Mac, et l'audio passera également sur le Mac). Pendant ce temps, l'écran de l'iPhone reste verrouillé, et peut même afficher le mode en Veille.Mais également la, qui se synchronise avec les données de la même application sur iOS 18 et iPadOS 18., avec un tri par catégorie permettant de simplifier l'utilisation du Trousseau sur tous les appareils d'un même compte.-introduit pour la première fois il y a plus de 25 ans- et la section Mots de Passe de l'app Réglages de l’iPhone et de l’iPad. Le but est comme à chaque fois de faciliter la vie des utilisateurs en simplifiant au maximum la gestion des mots de passe.: tout, clés d'accès, codes WiFi, Sécurité et Supprimés. La présentation se veut claire et simplifiée pour trouver très rapidement son sésame., s'appuyant sur l'apprentissage automatique pour mettre en évidence les éléments intéressants d'une page web et les afficher d'un simple clic, le tout en permettant de résumer et d'organiser un article (avec le risque de léser la presse en ligne en évitant l'affichage de publicités). On notera l'arrivée de nouveaux outils comme masquer les éléments ou la gomme magique.