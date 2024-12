Des ventes moroses d'Apple Watch, faute de réelles nouveautés

Xiaomi fait jeu égal avec Apple

Conséquence logique, Canalys précise que le segment des bracelets de base a renoué avec la croissance pour la première fois depuis le troisième trimestre 2020, en hausse de 7 % par rapport au troisième trimestre 2023 avec 10,4 millions d'unités expédiées, grâce aux récents lancements de produits de Xiaomi avec le Mi Band 9 et de Samsung avec le Galaxy Fit3.

ces offres diversifiées permettent à Xiaomi de cibler plusieurs segments de prix, contribuant ainsi à conquérir une plus grande part de marché

l’accent mis sur les produits d'entrée de gamme a entraîné une baisse de 9 % d'une année sur l'autre de son ASP, atteignant son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2021

Globalement, on note, avec -surtout- une percée importante de Xiaomi qui vient faire jeu égal avec Apple. Les deux joueraient désormais du coude pour se partager la première place sur le podium. En effet, avec une très belle hausse de 37,3 %, Xiaomi rattrape Apple. Les deux sociétés auraient vendu 8,5 millions de montres au cours du trimestre, récupérant chacune 16,1 % du marché.Mais peut-être que les utilisateurs boudent l'absence de réelles nouveautés ou encore le bridage des Apple Watch aux USA (la fonction SpO2 est en effet toujours suspendue depuis un en raison du procès contre Massimo).Dans le même temps,de depuis le quatrième trimestre 2020, grâce à une forte demande pour les séries Mi Band 9 et Redmi Watch 5. Ainsi,Mais il existe -toujours- un petit revers à la médaille. Selon Jack Leathem, analyste de recherche chez Canalys,. Il reste, pour Apple, à savoir sir les nouvelles Apple Watch auront été bien accueillies.Rappelons qu’elle regroupe les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra ainsi que les AirPods Pro 2 / Max , ou encore les HomePod mini . Enfin, cette catégorie abrite également les ventes du Vision Pro.Malgré des renouvellements,, comme le montrent les Apple Watch. En effet, pour ce 10e anniversaire de la montre, beaucoup attendaient de réelles nouveautés : même si le capteur de glycémie paraissait encore hors de portée, certains regrettent. On attend donc le trimestre prochain pour connaitre le réel impact des produits de la rentrée (Apple Watch Series 10 et de la nouvelle génération d’AirPods Pro).