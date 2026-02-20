Rivian lance une app Apple Watch pour contrôler ses voitures, mais pas pour nous
Par Vincent Lautier - Publié le
Rivian vient de lancer une application Apple Watch qui permet de contrôler ses SUV et pick-up électriques directement depuis le poignet. Verrouillage, coffre, climatisation, tout y passe. Seul souci : la marque américaine n'est toujours pas disponible en France.
Une app avec quatre raccourcis personnalisables
L'application propose quatre boutons de contrôle rapide que vous pouvez configurer selon vos habitudes : verrouiller ou déverrouiller la voiture, ouvrir le coffre, baisser les vitres ou déclencher l'alarme. En tournant la Digital Crown, vous réglez la température de l'habitacle ou le niveau de charge. Et pour ceux qui veulent garder un œil sur leur batterie, un widget sur le cadran affiche le pourcentage en temps réel.
L'app complète Car Key que Rivian avait ajoutée en décembre 2025. Avec une Apple Watch Series 6 ou plus récente, vous pouvez déverrouiller la voiture en vous approchant, sans sortir le téléphone.
Des fonctions qui dépendent du modèle
Toutes les Rivian ne sont pas logées à la même enseigne. Les R1S et R1T de deuxième génération ont accès à l'ensemble des fonctions, y compris l'entrée passive par Apple Watch. Les modèles de première génération se contentent du verrouillage et du déverrouillage par l'app, sans le mode passif. Rivian rejoint du coup un petit club de constructeurs qui proposent une vraie app Apple Watch, aux côtés de Tesla, BMW, Ford ou Porsche.
Et la France dans tout ça ?
Rivian ne vend toujours pas ses véhicules en France. Ni en Europe. Les R1S et R1T sont pour le moment réservés aux États-Unis et au Canada. La marque a bien une page française sur son site, mais ça s'arrête là pour l'instant.
En fait, on attend surtout le R2, un SUV compact annoncé entre 40 000 et 50 000 euros, qui devait débarquer en Europe courant 2027. Sauf que le calendrier a pas mal bougé, et RJ Scaringe, le patron de Rivian, a refusé de donner une date pour le marché européen. On est donc encore loin de pouvoir déverrouiller une Rivian avec son Apple Watch à Rodez.
On en dit quoi ?
L'application proposée semble bien fichue, pouvoir tout gérer sur sa montre sans sortir son téléphone, c'est quand même bien sympa. Mais bon, pour le moment, on va surtout devoir attendre que Rivian débarque officiellement sur notre continent.