Samsung muscle son appli santé avant la Galaxy Watch 9, et vise clairement l'Apple Watch
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung dévoile une grosse refonte de son application Samsung Health, déployée à partir du 8 juin. Au menu, des analyses santé dopées à l'IA plutôt qu'un simple empilement de chiffres, avec de nouvelles mesures comme un score de santé cardiaque et un suivi de la charge cardio. Une façon de préparer le terrain avant la Galaxy Watch 9 attendue cet été.
Le virage assumé par Samsung, c'est de passer de la simple collecte de données à leur interprétation. La nouveauté centrale s'appelle Vitals, qui analyse cinq mesures prises pendant la nuit, le rythme cardiaque, sa variabilité, la fréquence respiratoire, la température de la peau et le taux d'oxygène dans le sang, puis les compare à votre référence personnelle pour ne vous alerter qu'en cas d'écart vraiment significatif. L'application se réorganise au passage autour de cinq rubriques, le sommeil, l'activité, la nutrition, la pleine conscience et justement ces fameux Vitals, avec un score d'énergie généré par IA affiché dès la page d'accueil.
Samsung ajoute aussi un Heart Health Score, qui réunit sommeil, stress, activité et composition corporelle en un seul indicateur quotidien de santé cardiovasculaire, et remplace l'ancienne mesure de charge vasculaire. À côté, le Daily Cardio Load suit la fatigue cardiovasculaire accumulée et recommande une intensité d'entraînement ainsi que des temps de récupération pour éviter le surentraînement. Un indice de forme complète le tableau en croisant rythme cardiaque, VO2 max et nombre de pas pour pointer vos points forts et vos faiblesses physiques.
Le déploiement commence le 8 juin, mais d'abord en avant-goût, car Samsung ne s'en cache pas, ces fonctions ne seront pleinement opérationnelles qu'avec sa prochaine génération de montres. La Galaxy Watch 9 sera dévoilée lors d'un événement Unpacked prévu le 22 juillet à Londres. En clair, la marque prépare ses utilisateurs côté logiciel avant de sortir le matériel taillé pour en profiter pleinement.
On assiste surtout à une montée en gamme de la bataille des données de santé, et difficile de ne pas penser à Apple en voyant tout ça. Là où l'Apple Watch et son application Santé avancent leurs propres scores et alertes, Samsung répond avec une couche d'analyse maison censée transformer le chiffre brut en conseil concret. Sur le principe c'est plutôt bienvenu, à condition que ces fameux scores reposent sur du solide et pas seulement sur un bel habillage marketing.
De la donnée brute aux analyses
Le virage assumé par Samsung, c'est de passer de la simple collecte de données à leur interprétation. La nouveauté centrale s'appelle Vitals, qui analyse cinq mesures prises pendant la nuit, le rythme cardiaque, sa variabilité, la fréquence respiratoire, la température de la peau et le taux d'oxygène dans le sang, puis les compare à votre référence personnelle pour ne vous alerter qu'en cas d'écart vraiment significatif. L'application se réorganise au passage autour de cinq rubriques, le sommeil, l'activité, la nutrition, la pleine conscience et justement ces fameux Vitals, avec un score d'énergie généré par IA affiché dès la page d'accueil.
Score cardiaque, charge cardio et indice de forme
Samsung ajoute aussi un Heart Health Score, qui réunit sommeil, stress, activité et composition corporelle en un seul indicateur quotidien de santé cardiovasculaire, et remplace l'ancienne mesure de charge vasculaire. À côté, le Daily Cardio Load suit la fatigue cardiovasculaire accumulée et recommande une intensité d'entraînement ainsi que des temps de récupération pour éviter le surentraînement. Un indice de forme complète le tableau en croisant rythme cardiaque, VO2 max et nombre de pas pour pointer vos points forts et vos faiblesses physiques.
Tout ça en attendant la Galaxy Watch 9
Le déploiement commence le 8 juin, mais d'abord en avant-goût, car Samsung ne s'en cache pas, ces fonctions ne seront pleinement opérationnelles qu'avec sa prochaine génération de montres. La Galaxy Watch 9 sera dévoilée lors d'un événement Unpacked prévu le 22 juillet à Londres. En clair, la marque prépare ses utilisateurs côté logiciel avant de sortir le matériel taillé pour en profiter pleinement.
On en dit quoi ?
On assiste surtout à une montée en gamme de la bataille des données de santé, et difficile de ne pas penser à Apple en voyant tout ça. Là où l'Apple Watch et son application Santé avancent leurs propres scores et alertes, Samsung répond avec une couche d'analyse maison censée transformer le chiffre brut en conseil concret. Sur le principe c'est plutôt bienvenu, à condition que ces fameux scores reposent sur du solide et pas seulement sur un bel habillage marketing.