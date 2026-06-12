Strava ajoute cartes hors ligne, alertes de sortie de sentier et guidage sur Apple Watch

On en dit quoi ?



Strava possède déjà vos sorties, vos copains de course et dix ans d'historique, autant vous garder aussi le dimanche sur les sentiers. Pour les abonnés, l'affaire est plutôt bonne, puisque ces outils existaient déjà chez la concurrence mais réclamaient une application et un paiement de plus. On regrette quand même que les alertes de sortie de sentier, un vrai sujet de sécurité en montagne, restent verrouillées derrière l'abonnement. Un randonneur perdu ne devrait pas dépendre de 9,99 euros par mois. À quand un trophée Strava pour la sieste au sommet ?