Strava ajoute cartes hors ligne, alertes de sortie de sentier et guidage sur Apple Watch
Par Vincent Lautier - Publié le
La randonnée explose sur Strava : les clubs dédiés à la marche ont été multipliés par 5,8 en un an sur la plateforme. L'application en tire les conséquences avec une salve d'outils dédiés, de la création d'itinéraires aux cartes hors ligne, en passant par des alertes quand vous quittez le tracé et le guidage directement sur Apple Watch.
Strava a longtemps été l'application des cyclistes et des coureurs, celle qu'on ouvre pour comparer ses segments et jalouser les sorties des copains. Sauf que les usages bougent. Sur la saison 2025, le nombre de clubs de randonnée a été multiplié par 5,8 sur la plateforme, qui revendique aujourd'hui 195 millions d'utilisateurs dans plus de 185 pays. La marche devient une discipline à part entière, avec ses besoins propres. Et jusqu'à présent, les randonneurs allaient les couvrir ailleurs, chez AllTrails ou Komoot. C'est exactement ce que Strava veut corriger avec la mise à jour annoncée le 11 juin.
Le morceau central, c'est la planification. Le Route Builder permet de tracer une randonnée sur mobile avec la distance, le dénivelé et le type de surface affichés en direct, pendant que Route Discovery fait remonter les sentiers populaires autour de vous à partir de la carte de chaleur mondiale de l'application. Une fois sur place, Strava affiche une carte plein écran pendant l'enregistrement, vous prévient quand vous vous écartez du tracé prévu et permet de télécharger l'itinéraire pour naviguer hors connexion, là où le réseau ne passe plus. Bonne nouvelle pour les utilisateurs Apple : le suivi d'itinéraire fonctionne directement sur Apple Watch, sans iPhone dans le sac, avec une synchronisation automatique qui couvre aussi les montres Garmin et Coros. Strava ajoute même Flyover, une animation aérienne en 3D qui rejoue votre parcours façon documentaire.
Tout n'est pas gratuit, forcément. Les cartes améliorées, avec les données de surface des sentiers et les points d'intérêt comme les départs de sentier ou les aires de pique-nique, arriveront cet été pour tous les membres. Le reste, c'est-à-dire la découverte d'itinéraires, les alertes de sortie de tracé, le hors ligne et le guidage au poignet, demande un abonnement, facturé en France 9,99 euros par mois ou 59,99 euros à l'année. Strava assume ce choix, et on comprend la logique : c'est ce qui rend un second abonnement moins utile.
Strava possède déjà vos sorties, vos copains de course et dix ans d'historique, autant vous garder aussi le dimanche sur les sentiers. Pour les abonnés, l'affaire est plutôt bonne, puisque ces outils existaient déjà chez la concurrence mais réclamaient une application et un paiement de plus. On regrette quand même que les alertes de sortie de sentier, un vrai sujet de sécurité en montagne, restent verrouillées derrière l'abonnement. Un randonneur perdu ne devrait pas dépendre de 9,99 euros par mois. À quand un trophée Strava pour la sieste au sommet ?
La randonnée, nouveau terrain de jeu de Strava
Strava a longtemps été l'application des cyclistes et des coureurs, celle qu'on ouvre pour comparer ses segments et jalouser les sorties des copains. Sauf que les usages bougent. Sur la saison 2025, le nombre de clubs de randonnée a été multiplié par 5,8 sur la plateforme, qui revendique aujourd'hui 195 millions d'utilisateurs dans plus de 185 pays. La marche devient une discipline à part entière, avec ses besoins propres. Et jusqu'à présent, les randonneurs allaient les couvrir ailleurs, chez AllTrails ou Komoot. C'est exactement ce que Strava veut corriger avec la mise à jour annoncée le 11 juin.
Itinéraires, hors ligne et Apple Watch
Le morceau central, c'est la planification. Le Route Builder permet de tracer une randonnée sur mobile avec la distance, le dénivelé et le type de surface affichés en direct, pendant que Route Discovery fait remonter les sentiers populaires autour de vous à partir de la carte de chaleur mondiale de l'application. Une fois sur place, Strava affiche une carte plein écran pendant l'enregistrement, vous prévient quand vous vous écartez du tracé prévu et permet de télécharger l'itinéraire pour naviguer hors connexion, là où le réseau ne passe plus. Bonne nouvelle pour les utilisateurs Apple : le suivi d'itinéraire fonctionne directement sur Apple Watch, sans iPhone dans le sac, avec une synchronisation automatique qui couvre aussi les montres Garmin et Coros. Strava ajoute même Flyover, une animation aérienne en 3D qui rejoue votre parcours façon documentaire.
Le meilleur est réservé aux abonnés
Tout n'est pas gratuit, forcément. Les cartes améliorées, avec les données de surface des sentiers et les points d'intérêt comme les départs de sentier ou les aires de pique-nique, arriveront cet été pour tous les membres. Le reste, c'est-à-dire la découverte d'itinéraires, les alertes de sortie de tracé, le hors ligne et le guidage au poignet, demande un abonnement, facturé en France 9,99 euros par mois ou 59,99 euros à l'année. Strava assume ce choix, et on comprend la logique : c'est ce qui rend un second abonnement moins utile.
On en dit quoi ?
Strava possède déjà vos sorties, vos copains de course et dix ans d'historique, autant vous garder aussi le dimanche sur les sentiers. Pour les abonnés, l'affaire est plutôt bonne, puisque ces outils existaient déjà chez la concurrence mais réclamaient une application et un paiement de plus. On regrette quand même que les alertes de sortie de sentier, un vrai sujet de sécurité en montagne, restent verrouillées derrière l'abonnement. Un randonneur perdu ne devrait pas dépendre de 9,99 euros par mois. À quand un trophée Strava pour la sieste au sommet ?