Les créateurs de Fitbit reviennent avec un bracelet connecté pensé pour veiller sur toute la famille
Par Laurence - Publié le
Après Fitbit, James Park et Eric Friedman s’attaquent à un autre aspect de la santé connectée. Leur nouvelle startup Luffu vient de dévoiler Link, un bracelet sans écran capable de suivre l’activité, le sommeil ou la fréquence cardiaque, mais aussi de partager sa position et d’appeler ses proches en cas de problème grâce à une connexion LTE intégrée. L’objectif n’est plus seulement de mesurer sa santé, mais de veiller discrètement sur celle de toute la famille.
Avec Fitbit, James Park et Eric Friedman ont largement participé à la démocratisation des bracelets d’activité. Leur nouveau projet reprend une partie de cette expérience, avec une approche toutefois assez différente. Le Luffu Link se présente comme un bracelet connecté particulièrement discret, dépourvu d’écran et dont le design s’inspire davantage d’un bijou que d’une montre connectée traditionnelle. Trois couleurs sont prévues : Halo Gold, Onyx Black et Sterling Blue.
Sous cette apparente simplicité se cache pourtant une batterie assez classique de capteurs. Link mesure en continu l’activité physique, le sommeil, la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), la fréquence respiratoire ou encore les calories dépensées. Mais contrairement à Fitbit, Luffu ne veut surtout pas ajouter un énième tableau de bord rempli de graphiques.
Le bracelet fonctionne avec l’application Luffu, lancée plus tôt cette année. Celle-ci utilise l’intelligence artificielle pour analyser les habitudes quotidiennes et détecter des changements potentiellement significatifs. Une baisse inhabituelle de l’activité, une modification du sommeil ou un changement intervenant après la prise d’un nouveau médicament peuvent ainsi être rapprochés les uns des autres.
Une approche particulièrement pensée pour les personnes qui s’occupent d’un parent âgé ou d’un proche, sans pour autant donner à celui-ci l’impression d’être constamment surveillé. Le bracelet dispose également d’un bouton permettant d’enregistrer vocalement une information : prise d’un médicament, symptôme, repas, humeur ou simple rappel. L’application se charge ensuite d’intégrer cette donnée au reste des informations disponibles.
Luffu Link va également beaucoup plus loin qu’un simple tracker d’activité. Son GPS intégré peut permettre aux contacts autorisés de connaître la position du porteur, mais aussi les endroits où il s’est rendu ou son entrée et sa sortie de certaines zones. Une double pression sur le bracelet permet par ailleurs de signaler rapidement à sa famille que tout va bien, sans sortir son smartphone.
Plus intéressant encore, une connexion LTE est directement intégrée et ne nécessite pas de forfait mobile supplémentaire. En cas de problème, Link peut donc fonctionner même lorsqu’aucun téléphone ne se trouve à proximité. Une personne victime d’une chute pourrait par exemple enregistrer un message vocal demandant de l’aide. Ses proches recevraient alors ce message accompagné de sa localisation, du niveau de batterie du bracelet et de certaines données de santé, comme sa fréquence cardiaque ou son activité récente.
Le Luffu Link est actuellement proposé en précommande à 249,99 dollars, avant un lancement prévu début 2027. Son prix définitif devrait ensuite passer à 299,99 dollars. Luffu ne compte d’ailleurs pas s’arrêter au poignet. La startup travaille déjà sur un appareil destiné à la maison, qui viendra compléter son écosystème de suivi familial.
Attention toutefois, le prix du bracelet ne représente pas l’intégralité de l’investissement. Le Luffu Link nécessite obligatoirement un abonnement Luffu Family Plan, commercialisé séparément. La formule destinée à la plupart des foyers permettra de couvrir jusqu’à quatre membres d’une même famille pour 19,99 dollars par mois ou 199,99 dollars par an.
Un même abonnement pourra heureusement être utilisé avec plusieurs bracelets Luffu Link, avec notamment un Extended Family Plan destiné aux familles plus nombreuses. Pour le moment, son tarif n’a pas encore été communiqué. Sur la durée, le coût devient donc loin d’être négligeable : au prix définitif de 300 dollars du bracelet s’ajouteront environ 200 dollars d’abonnement chaque année.
Avec Link, les fondateurs de Fitbit ne cherchent finalement pas à réinventer le bracelet d’activité. La véritable nouveauté se trouve dans la manière d’utiliser les données collectées, en croisant santé, habitudes, localisation et informations fournies par la famille. Luffu s’inscrit également dans une tendance de plus en plus visible sur le marché des wearables : celle des bracelets santé sans écran, conçus pour collecter des données en permanence tout en se faisant oublier au poignet. Une approche qui prend ici tout son sens puisque Link n’a pas vocation à être consulté toute la journée, mais plutôt à jouer le rôle d’un gardien discret jusqu’au moment où il devient réellement utile.
UN BRACELET CONNECTÉ… SANS ÉCRAN
Avec Fitbit, James Park et Eric Friedman ont largement participé à la démocratisation des bracelets d’activité. Leur nouveau projet reprend une partie de cette expérience, avec une approche toutefois assez différente. Le Luffu Link se présente comme un bracelet connecté particulièrement discret, dépourvu d’écran et dont le design s’inspire davantage d’un bijou que d’une montre connectée traditionnelle. Trois couleurs sont prévues : Halo Gold, Onyx Black et Sterling Blue.
Sous cette apparente simplicité se cache pourtant une batterie assez classique de capteurs. Link mesure en continu l’activité physique, le sommeil, la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), la fréquence respiratoire ou encore les calories dépensées. Mais contrairement à Fitbit, Luffu ne veut surtout pas ajouter un énième tableau de bord rempli de graphiques.
L’IA POUR REPÉRER CE QUI CHANGE
Le bracelet fonctionne avec l’application Luffu, lancée plus tôt cette année. Celle-ci utilise l’intelligence artificielle pour analyser les habitudes quotidiennes et détecter des changements potentiellement significatifs. Une baisse inhabituelle de l’activité, une modification du sommeil ou un changement intervenant après la prise d’un nouveau médicament peuvent ainsi être rapprochés les uns des autres.
Une approche particulièrement pensée pour les personnes qui s’occupent d’un parent âgé ou d’un proche, sans pour autant donner à celui-ci l’impression d’être constamment surveillé. Le bracelet dispose également d’un bouton permettant d’enregistrer vocalement une information : prise d’un médicament, symptôme, repas, humeur ou simple rappel. L’application se charge ensuite d’intégrer cette donnée au reste des informations disponibles.
GPS ET LTE POUR APPELER SES PROCHES
Luffu Link va également beaucoup plus loin qu’un simple tracker d’activité. Son GPS intégré peut permettre aux contacts autorisés de connaître la position du porteur, mais aussi les endroits où il s’est rendu ou son entrée et sa sortie de certaines zones. Une double pression sur le bracelet permet par ailleurs de signaler rapidement à sa famille que tout va bien, sans sortir son smartphone.
Plus intéressant encore, une connexion LTE est directement intégrée et ne nécessite pas de forfait mobile supplémentaire. En cas de problème, Link peut donc fonctionner même lorsqu’aucun téléphone ne se trouve à proximité. Une personne victime d’une chute pourrait par exemple enregistrer un message vocal demandant de l’aide. Ses proches recevraient alors ce message accompagné de sa localisation, du niveau de batterie du bracelet et de certaines données de santé, comme sa fréquence cardiaque ou son activité récente.
250 DOLLARS EN PRÉCOMMANDE
Le Luffu Link est actuellement proposé en précommande à 249,99 dollars, avant un lancement prévu début 2027. Son prix définitif devrait ensuite passer à 299,99 dollars. Luffu ne compte d’ailleurs pas s’arrêter au poignet. La startup travaille déjà sur un appareil destiné à la maison, qui viendra compléter son écosystème de suivi familial.
Attention toutefois, le prix du bracelet ne représente pas l’intégralité de l’investissement. Le Luffu Link nécessite obligatoirement un abonnement Luffu Family Plan, commercialisé séparément. La formule destinée à la plupart des foyers permettra de couvrir jusqu’à quatre membres d’une même famille pour 19,99 dollars par mois ou 199,99 dollars par an.
Un même abonnement pourra heureusement être utilisé avec plusieurs bracelets Luffu Link, avec notamment un Extended Family Plan destiné aux familles plus nombreuses. Pour le moment, son tarif n’a pas encore été communiqué. Sur la durée, le coût devient donc loin d’être négligeable : au prix définitif de 300 dollars du bracelet s’ajouteront environ 200 dollars d’abonnement chaque année.
QU’EN PENSER ?
Avec Link, les fondateurs de Fitbit ne cherchent finalement pas à réinventer le bracelet d’activité. La véritable nouveauté se trouve dans la manière d’utiliser les données collectées, en croisant santé, habitudes, localisation et informations fournies par la famille. Luffu s’inscrit également dans une tendance de plus en plus visible sur le marché des wearables : celle des bracelets santé sans écran, conçus pour collecter des données en permanence tout en se faisant oublier au poignet. Une approche qui prend ici tout son sens puisque Link n’a pas vocation à être consulté toute la journée, mais plutôt à jouer le rôle d’un gardien discret jusqu’au moment où il devient réellement utile.