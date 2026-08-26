Les créateurs de Fitbit reviennent avec un bracelet connecté pensé pour veiller sur toute la famille

QU’EN PENSER ?



Avec Link, les fondateurs de Fitbit ne cherchent finalement pas à réinventer le bracelet d’activité. La véritable nouveauté se trouve dans la manière d’utiliser les données collectées, en croisant santé, habitudes, localisation et informations fournies par la famille. Luffu s’inscrit également dans une tendance de plus en plus visible sur le marché des wearables : celle des bracelets santé sans écran, conçus pour collecter des données en permanence tout en se faisant oublier au poignet. Une approche qui prend ici tout son sens puisque Link n’a pas vocation à être consulté toute la journée, mais plutôt à jouer le rôle d’un gardien discret jusqu’au moment où il devient réellement utile.