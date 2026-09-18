Le galet de charge de l'Apple Watch passe à 10W, mais pas pour toutes les montres

On en dit quoi ?



C'est typiquement le genre de nouveauté qu'Apple glisse dans ses boutiques sans un mot, et c'est quand même dommage pour un accessoire que des millions de personnes branchent tous les soirs. Récupérer 18 heures d'autonomie en un quart d'heure sur l'Ultra 4, ça règle presque définitivement la question de la montre déchargée au moment d'aller dormir. Par contre, un acheteur de Series 11 pourrait très bien croire qu'il s'offre des recharges deux fois plus rapides pour 29 euros. Il n'en sera rien.