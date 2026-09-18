Le galet de charge de l'Apple Watch passe à 10W, mais pas pour toutes les montres
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a discrètement remplacé le galet de recharge de l'Apple Watch par une version qui grimpe à 10 W, deux fois plus que l'ancienne. Vendu 29 euros, ce câble magnétique USB-C d'un mètre promet des recharges nettement plus rapides, sauf que seules les toutes dernières montres en profitent. Petit tour d'horizon avant de sortir la carte bleue pour un accessoire qui ne changera peut-être rien chez vous.
Le nouveau câble de charge rapide magnétique vers USB-C est apparu sur l'Apple Store la semaine dernière, en même temps que les Series 12 et Ultra 4 qui l'embarquent déjà dans leur boîte. Extérieurement, rien ne le distingue de l'ancien : même galet, même câble d'un mètre, même tarif de 29 euros. Tout se joue à l'intérieur de cette révision baptisée A3277, avec une puissance qui peut monter jusqu'à 10 W alors que la version précédente plafonnait à 5 W. Il faudra quand même lui associer un adaptateur secteur USB-C d'au moins 10 W, non fourni bien sûr, pour en voir la couleur.
Sur le papier, les chiffres donnent envie. En quinze minutes de charge, une Series 12 récupère de quoi tenir 12 heures, contre 8 heures avec l'ancien galet, et une Ultra 4 remonte à 18 heures d'autonomie au lieu de 12. Sauf que voilà, ces gains reposent aussi sur des modifications matérielles présentes uniquement dans les montres de cette année. Une Series 11 plafonnera donc à 8 heures récupérées en un quart d'heure et une Ultra 3 à 12 heures, nouveau câble ou pas. Le galet fonctionne toujours avec toutes les générations d'Apple Watch, et même avec les boîtiers d'AirPods qui se rechargent dessus, mais sans le moindre gain de vitesse pour eux.
Si vous venez de commander une Series 12 ou une Ultra 4, la question ne se pose pas, le bon câble est déjà dans la boîte. L'achat séparé cible plutôt ceux qui veulent un deuxième point de recharge, au bureau ou dans la valise, et là les 29 euros se défendent. Pour tous les autres, ce nouveau galet n'apporte strictement rien, et l'ancien modèle, toujours au catalogue en version USB-A au même prix, fait exactement le même travail. Autant le savoir avant de passer commande d'un accessoire qui ressemble au millimètre près à celui qui traîne déjà sur votre table de nuit.
C'est typiquement le genre de nouveauté qu'Apple glisse dans ses boutiques sans un mot, et c'est quand même dommage pour un accessoire que des millions de personnes branchent tous les soirs. Récupérer 18 heures d'autonomie en un quart d'heure sur l'Ultra 4, ça règle presque définitivement la question de la montre déchargée au moment d'aller dormir. Par contre, un acheteur de Series 11 pourrait très bien croire qu'il s'offre des recharges deux fois plus rapides pour 29 euros. Il n'en sera rien.
Dix watts au lieu de cinq
Le nouveau câble de charge rapide magnétique vers USB-C est apparu sur l'Apple Store la semaine dernière, en même temps que les Series 12 et Ultra 4 qui l'embarquent déjà dans leur boîte. Extérieurement, rien ne le distingue de l'ancien : même galet, même câble d'un mètre, même tarif de 29 euros. Tout se joue à l'intérieur de cette révision baptisée A3277, avec une puissance qui peut monter jusqu'à 10 W alors que la version précédente plafonnait à 5 W. Il faudra quand même lui associer un adaptateur secteur USB-C d'au moins 10 W, non fourni bien sûr, pour en voir la couleur.
Réservé aux dernières montres
Sur le papier, les chiffres donnent envie. En quinze minutes de charge, une Series 12 récupère de quoi tenir 12 heures, contre 8 heures avec l'ancien galet, et une Ultra 4 remonte à 18 heures d'autonomie au lieu de 12. Sauf que voilà, ces gains reposent aussi sur des modifications matérielles présentes uniquement dans les montres de cette année. Une Series 11 plafonnera donc à 8 heures récupérées en un quart d'heure et une Ultra 3 à 12 heures, nouveau câble ou pas. Le galet fonctionne toujours avec toutes les générations d'Apple Watch, et même avec les boîtiers d'AirPods qui se rechargent dessus, mais sans le moindre gain de vitesse pour eux.
Mais faut-il l'acheter ?
Si vous venez de commander une Series 12 ou une Ultra 4, la question ne se pose pas, le bon câble est déjà dans la boîte. L'achat séparé cible plutôt ceux qui veulent un deuxième point de recharge, au bureau ou dans la valise, et là les 29 euros se défendent. Pour tous les autres, ce nouveau galet n'apporte strictement rien, et l'ancien modèle, toujours au catalogue en version USB-A au même prix, fait exactement le même travail. Autant le savoir avant de passer commande d'un accessoire qui ressemble au millimètre près à celui qui traîne déjà sur votre table de nuit.
On en dit quoi ?
C'est typiquement le genre de nouveauté qu'Apple glisse dans ses boutiques sans un mot, et c'est quand même dommage pour un accessoire que des millions de personnes branchent tous les soirs. Récupérer 18 heures d'autonomie en un quart d'heure sur l'Ultra 4, ça règle presque définitivement la question de la montre déchargée au moment d'aller dormir. Par contre, un acheteur de Series 11 pourrait très bien croire qu'il s'offre des recharges deux fois plus rapides pour 29 euros. Il n'en sera rien.