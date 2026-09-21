Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : des redémarrages intempestifs !

UNE TRENTAINE DE TÉMOIGNAGES

LE NEURAL ENGINE DANS LE VISEUR

panic-full

UNE RÉINITIALISATION NE SUFFIT PAS

LOGICIEL OU MATÉRIEL ?

QU’EN PENSER ?



Une trentaine de témoignages reste évidemment très faible par rapport au nombre d’Apple Watch vendues depuis vendredi. Impossible donc de parler à ce stade d’un défaut généralisé des Series 12 et Ultra 4. La répétition du même kernel panic lié au Neural Engine sur plusieurs appareils mérite néanmoins d’être surveillée. Apple n’a pour l’instant pas reconnu officiellement le problème. Si l’origine est bien logicielle, une mise à jour rapide de watchOS 27 pourrait suffire à régler la situation.

. Une trentaine de propriétaires auraient pour le moment rapporté des redémarrages aléatoires, auxquels s’ajoutent des témoignages similaires sur Reddit et les forums d’assistance d’Apple.Le scénario est généralement le même :, sans intervention particulière de l’utilisateur. Le problème ne semble d’ailleurs pas lié à une fonction unique.Certains utilisateurs ont rencontré le bug en utilisant Siri AI, en modifiant un cadran, en ouvrant Plans ou l’App Store,(l'horreur). Plus curieusement, des redémarrages auraient également eu lieu lorsque la montre était simplement au repos.Les journaux de diagnostic fournissent une première piste beaucoup plus intéressante. Au moins quatre propriétaires ont partagé des fichiers, générés par le système lorsqu’une erreur grave entraîne un redémarrage.Le moteur neuronal d’Apple cesserait de répondre pendant environ deux secondes. Le mécanisme de surveillance du firmware, chargé de détecter ce type de blocage, déclencherait alors un kernel panic afin de redémarrer la montre., les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle sollicitant précisément le Neural Engine. Mais les redémarrages survenus dans d’autres situations, voire lorsque la montre était inactive, suggèrent que le problème pourrait être plus général.Autre mauvaise nouvelle :. Des utilisateurs indiquent avoir entièrement effacé leur Apple Watch et l’avoir configurée comme une nouvelle montre, sans restaurer de sauvegarde, avant de constater de nouveaux redémarrages.Un propriétaire d’Apple Watch Series 12 affirme même avoir obtenu. Le bug a par ailleurs été observé aussi bien avec la version initiale de watchOS 27.0 qu’après l’installation de la mise à jour proposée lors de la première configuration.À ce stade, il est encore. La présence d’une erreur identique dans plusieurs journaux de diagnostic est un indice sérieux, mais elle ne permet pas encore de savoir si le défaut vient du matériel, du firmware ou de watchOS 27.Le fait qu’une réinitialisation complète ne suffise pas n’est pas particulièrement rassurant, mais un bug logiciel de bas niveau pourrait parfaitement expliquer ces symptômes et être corrigé par une mise à jour.