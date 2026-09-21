Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : des redémarrages intempestifs !
Par Laurence - Publié le
À peine commercialisées, les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 font déjà l’objet de plusieurs témoignages concernant des redémarrages inexpliqués. Les premiers journaux de diagnostic pointent vers le Neural Engine, qui semble parfois cesser de répondre suffisamment longtemps pour provoquer le redémarrage complet de la montre.
Les premiers signalements sont apparus sur les forums US depuis la commercialisation des nouvelles Apple Watch vendredi dernier. Une trentaine de propriétaires auraient pour le moment rapporté des redémarrages aléatoires, auxquels s’ajoutent des témoignages similaires sur Reddit et les forums d’assistance d’Apple.
Le scénario est généralement le même : l’écran affiche soudainement le logo Apple et la montre redémarre, sans intervention particulière de l’utilisateur. Le problème ne semble d’ailleurs pas lié à une fonction unique.
Certains utilisateurs ont rencontré le bug en utilisant Siri AI, en modifiant un cadran, en ouvrant Plans ou l’App Store, pendant un appel téléphonique ou encore lors de l’enregistrement d’une séance de sport (l'horreur). Plus curieusement, des redémarrages auraient également eu lieu lorsque la montre était simplement au repos. Les Apple Watch Series 12 comme les Apple Watch Ultra 4 semblent concernées.
Les journaux de diagnostic fournissent une première piste beaucoup plus intéressante. Au moins quatre propriétaires ont partagé des fichiers
Dans les quatre cas, la même erreur liée au Neural Engine apparaît. Le moteur neuronal d’Apple cesserait de répondre pendant environ deux secondes. Le mécanisme de surveillance du firmware, chargé de détecter ce type de blocage, déclencherait alors un kernel panic afin de redémarrer la montre.
Le lien avec Siri AI dans certains témoignages paraît donc assez logique, les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle sollicitant précisément le Neural Engine. Mais les redémarrages survenus dans d’autres situations, voire lorsque la montre était inactive, suggèrent que le problème pourrait être plus général.
Autre mauvaise nouvelle : les manipulations habituelles ne semblent pas forcément résoudre le problème. Des utilisateurs indiquent avoir entièrement effacé leur Apple Watch et l’avoir configurée comme une nouvelle montre, sans restaurer de sauvegarde, avant de constater de nouveaux redémarrages.
Un propriétaire d’Apple Watch Series 12 affirme même avoir obtenu un appareil de remplacement présentant ensuite le même plantage du Neural Engine. Le bug a par ailleurs été observé aussi bien avec la version initiale de watchOS 27.0 qu’après l’installation de la mise à jour proposée lors de la première configuration.
À ce stade, il est encore beaucoup trop tôt pour déterminer l’origine exacte du problème. La présence d’une erreur identique dans plusieurs journaux de diagnostic est un indice sérieux, mais elle ne permet pas encore de savoir si le défaut vient du matériel, du firmware ou de watchOS 27.
Le fait qu’une réinitialisation complète ne suffise pas n’est pas particulièrement rassurant, mais un bug logiciel de bas niveau pourrait parfaitement expliquer ces symptômes et être corrigé par une mise à jour.
Une trentaine de témoignages reste évidemment très faible par rapport au nombre d’Apple Watch vendues depuis vendredi. Impossible donc de parler à ce stade d’un défaut généralisé des Series 12 et Ultra 4. La répétition du même kernel panic lié au Neural Engine sur plusieurs appareils mérite néanmoins d’être surveillée. Apple n’a pour l’instant pas reconnu officiellement le problème. Si l’origine est bien logicielle, une mise à jour rapide de watchOS 27 pourrait suffire à régler la situation.
UNE TRENTAINE DE TÉMOIGNAGES
Les premiers signalements sont apparus sur les forums US depuis la commercialisation des nouvelles Apple Watch vendredi dernier. Une trentaine de propriétaires auraient pour le moment rapporté des redémarrages aléatoires, auxquels s’ajoutent des témoignages similaires sur Reddit et les forums d’assistance d’Apple.
Le scénario est généralement le même : l’écran affiche soudainement le logo Apple et la montre redémarre, sans intervention particulière de l’utilisateur. Le problème ne semble d’ailleurs pas lié à une fonction unique.
Certains utilisateurs ont rencontré le bug en utilisant Siri AI, en modifiant un cadran, en ouvrant Plans ou l’App Store, pendant un appel téléphonique ou encore lors de l’enregistrement d’une séance de sport (l'horreur). Plus curieusement, des redémarrages auraient également eu lieu lorsque la montre était simplement au repos. Les Apple Watch Series 12 comme les Apple Watch Ultra 4 semblent concernées.
LE NEURAL ENGINE DANS LE VISEUR
Les journaux de diagnostic fournissent une première piste beaucoup plus intéressante. Au moins quatre propriétaires ont partagé des fichiers
panic-full, générés par le système lorsqu’une erreur grave entraîne un redémarrage.
Dans les quatre cas, la même erreur liée au Neural Engine apparaît. Le moteur neuronal d’Apple cesserait de répondre pendant environ deux secondes. Le mécanisme de surveillance du firmware, chargé de détecter ce type de blocage, déclencherait alors un kernel panic afin de redémarrer la montre.
Le lien avec Siri AI dans certains témoignages paraît donc assez logique, les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle sollicitant précisément le Neural Engine. Mais les redémarrages survenus dans d’autres situations, voire lorsque la montre était inactive, suggèrent que le problème pourrait être plus général.
UNE RÉINITIALISATION NE SUFFIT PAS
Autre mauvaise nouvelle : les manipulations habituelles ne semblent pas forcément résoudre le problème. Des utilisateurs indiquent avoir entièrement effacé leur Apple Watch et l’avoir configurée comme une nouvelle montre, sans restaurer de sauvegarde, avant de constater de nouveaux redémarrages.
Un propriétaire d’Apple Watch Series 12 affirme même avoir obtenu un appareil de remplacement présentant ensuite le même plantage du Neural Engine. Le bug a par ailleurs été observé aussi bien avec la version initiale de watchOS 27.0 qu’après l’installation de la mise à jour proposée lors de la première configuration.
LOGICIEL OU MATÉRIEL ?
À ce stade, il est encore beaucoup trop tôt pour déterminer l’origine exacte du problème. La présence d’une erreur identique dans plusieurs journaux de diagnostic est un indice sérieux, mais elle ne permet pas encore de savoir si le défaut vient du matériel, du firmware ou de watchOS 27.
Le fait qu’une réinitialisation complète ne suffise pas n’est pas particulièrement rassurant, mais un bug logiciel de bas niveau pourrait parfaitement expliquer ces symptômes et être corrigé par une mise à jour.
QU’EN PENSER ?
Une trentaine de témoignages reste évidemment très faible par rapport au nombre d’Apple Watch vendues depuis vendredi. Impossible donc de parler à ce stade d’un défaut généralisé des Series 12 et Ultra 4. La répétition du même kernel panic lié au Neural Engine sur plusieurs appareils mérite néanmoins d’être surveillée. Apple n’a pour l’instant pas reconnu officiellement le problème. Si l’origine est bien logicielle, une mise à jour rapide de watchOS 27 pourrait suffire à régler la situation.