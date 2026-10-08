Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : des utilisateurs signalent des irritations au poignet
Par Laurence - Publié le
Quelques propriétaires d’Apple Watch Series 12 et Ultra 4 signalent des rougeurs et des sensations de brûlure sous leur montre. Si certains s’interrogent sur les nouveaux capteurs et la fréquence accrue des mesures cardiaques, aucun lien n’est établi à ce stade et ce genre d'irritations liées au port de l’Apple Watch n'est d’ailleurs pas nouveau.
Depuis le lancement des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4, plusieurs témoignages sont apparus sur les forums US. Les utilisateurs concernés décrivent principalement une sensation de brûlure et des rougeurs localisées sous la partie de la montre accueillant les capteurs.
Les cas restent toutefois limités et on ne peut pas vraiment parler d’un problème généralisé. Mais certaines personnes concernées s’interrogent sur les modifications apportées par Apple au niveau des capteurs. Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 sont en effet capables de mesurer la fréquence cardiaque toutes les cinq secondes. Aussi, certains se demandent si les mesures plus régulières pouvaient être à l’origine de ces irritations. Pour le moment, rien ne permet toutefois d’établir un lien entre les deux.
Apple a également revu l’architecture des capteurs présents au dos de ses dernières montres. Les Series 12 et Ultra 4 disposent notamment d’une surface d’électrode ECG plus importante, tandis que les photodiodes adoptent désormais une disposition en forme d’anneau. Les LED vertes utilisées notamment pour mesurer la fréquence cardiaque sont également plus grandes.
L’une de ces modifications pourrait-elle expliquer les réactions constatées par certains utilisateurs ? Impossible de l’affirmer pour le moment. D’autant que des cas d’irritation au poignet sont régulièrement rapportés depuis les premières générations d’Apple Watch, bien avant l’apparition de ces nouveaux capteurs. Mais les LED utilisées par la montre servent à effectuer des mesures optiques et ne sont pas censées provoquer de brûlures cutanées dans des conditions normales d’utilisation.
Apple évoque depuis longtemps plusieurs causes susceptibles d’entraîner une irritation lors du port de sa montre. Un bracelet trop serré peut notamment empêcher correctement la peau de respirer et accentuer les frottements. À l’inverse, un bracelet trop lâche peut également provoquer des mouvements répétés de la montre contre la peau.
La transpiration, le savon, la crème solaire, les lotions et d’autres produits peuvent par ailleurs rester emprisonnés entre le boîtier et le poignet. Associés à l’humidité et au port prolongé de la montre, ils peuvent favoriser l’apparition de rougeurs ou d’irritations. Apple recommande donc de conserver la montre, le bracelet et la peau propres et secs, notamment après une séance de sport ou une exposition à la transpiration, au savon ou à d’autres liquides.
Enfin sachez que certains modèles d’Apple Watch contiennent également de faibles quantités de nickel. Mais Apple précise cependant que ces concentrations restent inférieures aux limites imposées par la réglementation européenne et estime qu’elles sont peu susceptibles de provoquer un problème pour la majorité des utilisateurs.
Le boîtier de certaines montres et plusieurs bracelets peuvent aussi contenir des traces d’acrylates et de méthacrylates, notamment présents dans certains adhésifs. Là encore, Apple indique concevoir ses produits afin d’éviter autant que possible que ces composants entrent directement en contact avec la peau. Certaines personnes particulièrement sensibles peuvent néanmoins réagir à certains matériaux.
D’après les différents témoignages rapportés, la situation semble varier fortement d’une personne à l’autre. Certains utilisateurs expliquent que les rougeurs ont progressivement disparu après quelques jours d’utilisation. D’autres indiquent avoir constaté une amélioration après avoir nettoyé soigneusement le dos de l’Apple Watch et son bracelet, ou après avoir ajusté ce dernier.
À l’inverse, certains ont préféré retourner leur montre après avoir constaté que les irritations persistaient. Apple recommande de son côté aux personnes constatant des rougeurs, un gonflement, des démangeaisons ou toute autre irritation persistante de cesser temporairement de porter la montre et de consulter un professionnel de santé avant de la remettre. Nous voilà bien...
À ce stade, rien ne permet d’affirmer que les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 présentent un défaut susceptible de provoquer des irritations. Les témoignages méritent néanmoins d’être surveillés, notamment parce que les deux modèles partagent une nouvelle architecture de capteurs. En attendant d’en savoir davantage, nettoyer régulièrement la montre, bien sécher son poignet
(sinon vous risquez l'eczéma de contact en sortant de la piscine) et éviter de trop serrer le bracelet restent les premières précautions à adopter.
Des rougeurs sous les capteurs
Depuis le lancement des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4, plusieurs témoignages sont apparus sur les forums US. Les utilisateurs concernés décrivent principalement une sensation de brûlure et des rougeurs localisées sous la partie de la montre accueillant les capteurs.
Les cas restent toutefois limités et on ne peut pas vraiment parler d’un problème généralisé. Mais certaines personnes concernées s’interrogent sur les modifications apportées par Apple au niveau des capteurs. Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 sont en effet capables de mesurer la fréquence cardiaque toutes les cinq secondes. Aussi, certains se demandent si les mesures plus régulières pouvaient être à l’origine de ces irritations. Pour le moment, rien ne permet toutefois d’établir un lien entre les deux.
De nouveaux capteurs sur les Series 12 et Ultra 4
Apple a également revu l’architecture des capteurs présents au dos de ses dernières montres. Les Series 12 et Ultra 4 disposent notamment d’une surface d’électrode ECG plus importante, tandis que les photodiodes adoptent désormais une disposition en forme d’anneau. Les LED vertes utilisées notamment pour mesurer la fréquence cardiaque sont également plus grandes.
L’une de ces modifications pourrait-elle expliquer les réactions constatées par certains utilisateurs ? Impossible de l’affirmer pour le moment. D’autant que des cas d’irritation au poignet sont régulièrement rapportés depuis les premières générations d’Apple Watch, bien avant l’apparition de ces nouveaux capteurs. Mais les LED utilisées par la montre servent à effectuer des mesures optiques et ne sont pas censées provoquer de brûlures cutanées dans des conditions normales d’utilisation.
Un phénomène assez connu
Apple évoque depuis longtemps plusieurs causes susceptibles d’entraîner une irritation lors du port de sa montre. Un bracelet trop serré peut notamment empêcher correctement la peau de respirer et accentuer les frottements. À l’inverse, un bracelet trop lâche peut également provoquer des mouvements répétés de la montre contre la peau.
La transpiration, le savon, la crème solaire, les lotions et d’autres produits peuvent par ailleurs rester emprisonnés entre le boîtier et le poignet. Associés à l’humidité et au port prolongé de la montre, ils peuvent favoriser l’apparition de rougeurs ou d’irritations. Apple recommande donc de conserver la montre, le bracelet et la peau propres et secs, notamment après une séance de sport ou une exposition à la transpiration, au savon ou à d’autres liquides.
Et les matériaux utilisés par Apple ?
Enfin sachez que certains modèles d’Apple Watch contiennent également de faibles quantités de nickel. Mais Apple précise cependant que ces concentrations restent inférieures aux limites imposées par la réglementation européenne et estime qu’elles sont peu susceptibles de provoquer un problème pour la majorité des utilisateurs.
Le boîtier de certaines montres et plusieurs bracelets peuvent aussi contenir des traces d’acrylates et de méthacrylates, notamment présents dans certains adhésifs. Là encore, Apple indique concevoir ses produits afin d’éviter autant que possible que ces composants entrent directement en contact avec la peau. Certaines personnes particulièrement sensibles peuvent néanmoins réagir à certains matériaux.
Quelle solution ?
D’après les différents témoignages rapportés, la situation semble varier fortement d’une personne à l’autre. Certains utilisateurs expliquent que les rougeurs ont progressivement disparu après quelques jours d’utilisation. D’autres indiquent avoir constaté une amélioration après avoir nettoyé soigneusement le dos de l’Apple Watch et son bracelet, ou après avoir ajusté ce dernier.
À l’inverse, certains ont préféré retourner leur montre après avoir constaté que les irritations persistaient. Apple recommande de son côté aux personnes constatant des rougeurs, un gonflement, des démangeaisons ou toute autre irritation persistante de cesser temporairement de porter la montre et de consulter un professionnel de santé avant de la remettre. Nous voilà bien...
QU’EN PENSER ?
À ce stade, rien ne permet d’affirmer que les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 présentent un défaut susceptible de provoquer des irritations. Les témoignages méritent néanmoins d’être surveillés, notamment parce que les deux modèles partagent une nouvelle architecture de capteurs. En attendant d’en savoir davantage, nettoyer régulièrement la montre, bien sécher son poignet