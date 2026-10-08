Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : des utilisateurs signalent des irritations au poignet

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Des rougeurs sous les capteurs

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De nouveaux capteurs sur les Series 12 et Ultra 4

Un phénomène assez connu

Et les matériaux utilisés par Apple ?

Quelle solution ?

QU’EN PENSER ?



À ce stade, rien ne permet d’affirmer que les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 présentent un défaut susceptible de provoquer des irritations. Les témoignages méritent néanmoins d’être surveillés, notamment parce que les deux modèles partagent une nouvelle architecture de capteurs. En attendant d’en savoir davantage, nettoyer régulièrement la montre, bien sécher son poignet (sinon vous risquez l'eczéma de contact en sortant de la piscine) et éviter de trop serrer le bracelet restent les premières précautions à adopter.

Les utilisateurs concernés décrivent principalement une sensation de brûlure et des rougeurs localisées sous la partie de la montre accueillant les capteurs.Les cas restent toutefoiset on ne peut pas vraiment parler d’un problème généralisé. Mais certaines personnes concernées s’interrogent sur les modifications apportées par Apple au niveau des. Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 sont en effet capables de. Aussi,. Pour le moment, rien ne permet toutefois d’établir un lien entre les deux.Apple a également revuLes Series 12 et Ultra 4 disposent notamment d’une surface d’électrode ECG plus importante, tandis que les photodiodes adoptent désormais une disposition en forme d’anneau. Les LED vertes utilisées notamment pour mesurer la fréquence cardiaque sont également plus grandes.Impossible de l’affirmer pour le moment. D’autant que des cas d’irritation au poignet sont régulièrement rapportés depuis les premières générations d’Apple Watch, bien avant l’apparition de ces nouveaux capteurs. Mais les LED utilisées par la montre servent à effectuer deset ne sont pas censées provoquer de brûlures cutanées dans des conditions normales d’utilisation.. Un braceletpeut notamment empêcher correctement la peau de respirer et accentuer les frottements. À l’inverse, un braceletpeut également provoquer des mouvements répétés de la montre contre la peau.Associés à l’humidité et au port prolongé de la montre, ils peuvent favoriser l’apparition de rougeurs ou d’irritations. Apple recommande donc de conserver la montre, le bracelet et la peau propres et secs, notamment après une séance de sport ou une exposition à la transpiration, au savon ou à d’autres liquides.Enfin sachez que. Mais Apple précise cependant que ces concentrations restent inférieures aux limites imposées par la réglementation européenne et estime qu’elles sont peu susceptibles de provoquer un problème pour la majorité des utilisateurs., notamment présents dans certains adhésifs. Là encore, Apple indique concevoir ses produits afin d’éviter autant que possible que ces composants entrent directement en contact avec la peau. Certaines personnes particulièrement sensibles peuvent néanmoins réagir à certains matériaux.D’après les différents témoignages rapportés,. Certains utilisateurs expliquent que les rougeurs ont progressivement disparu après quelques jours d’utilisation. D’autres indiquent avoir constaté une amélioration après avoirle dos de l’Apple Watch et son bracelet, ou après avoir ajusté ce dernier.À l’inverse,. Apple recommande de son côté aux personnes constatant des rougeurs, un gonflement, des démangeaisons ou toute autre irritation persistante de cesser temporairement de porter la montre et deun professionnel de santé avant de la remettre. Nous voilà bien...