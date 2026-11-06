Motorola met du Bose dans ses écouteurs et du Polar dans sa montre
Par Vincent Lautier - Publié le
Motorola a présenté à Paris ses Moto Buds 2 Ultra, des écouteurs à 199 euros dont le son et la réduction de bruit sont signés Bose, et sa Moto Watch 2 Fit, une montre à 99 euros qui récupère les algorithmes sportifs du finlandais Polar et promet 12 jours d'autonomie. Les deux arrivent prochainement en France, sans date précise pour le moment.
Sur les Buds 2 Ultra, Motorola est allé chercher l'expertise ailleurs. Le réglage acoustique est estampillé Bose SoundDesign, la réduction de bruit adaptative utilise la technologie Bose QuietControl, et chaque écouteur combine un transducteur dynamique de 11 mm avec une armature équilibrée Knowles. Le Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête est de la partie, l'autonomie atteint 8 heures par charge et 37 heures avec le boîtier, qui se recharge sans fil, et dix minutes de charge suffisent pour récupérer trois heures d'écoute. Détail rigolo quand même, les buds 2 plus vendus 149 euros tiennent une heure de plus, l'étanchéité IP57 se paie visiblement.
La Watch 2 Fit joue la même carte avec Polar, le spécialiste finlandais du cardio qui travaille avec Motorola depuis janvier. La montre hérite du Running Index, une estimation de VO2max calculée à partir de la fréquence cardiaque et de l'allure, du Nightly Recharge qui mesure la récupération nocturne, ou encore d'Energy Sources, qui détaille ce que votre corps brûle pendant l'effort. Le tout s'affiche sur un écran gOLED de 1,85 pouce qui monte à 1 500 nits, dans un boîtier en aluminium étanche à 5 ATM, avec un GPS double fréquence et, pour la première fois sur une Moto Watch, un suivi du cycle menstruel intégré. L'autonomie annoncée est de 12 jours, contre 16 pour la première génération. Attention par contre, Polar ne fournit que les calculs, et la fiabilité dépendra du capteur cardiaque maison.
Comme souvent chez Motorola, les fonctions les plus sympathiques supposent de rester dans la famille. Le Dolby avec suivi de tête, la traduction en direct AI Live Translate et le traitement des appels CrystalTalk réclament tous un smartphone Motorola compatible. L'assistant maison Qira répond déjà à un appui long sur l'écouteur gauche, mais la commande vocale Hey Qira est promise dans les prochains mois, sur la montre comme sur les écouteurs. Une partie de ce qui est annoncé n'arrivera donc que plus tard.
Motorola a le mérite d'assumer. Plutôt que de bricoler sa réduction de bruit et ses courbes de VO2max dans son coin, la marque paie ceux qui savent faire, Bose d'un côté, Polar de l'autre. À 199 euros, les Buds 2 Ultra devront quand même prouver qu'ils valent les AirPods Pro et les Sony installés depuis des années, et rien n'est gagné sur ce terrain. La Watch 2 Fit, elle, coche beaucoup de cases pour 99 euros. C'est elle la vraie bonne affaire de cette annonce.
C'est Bose qui règle le son
Sur les Buds 2 Ultra, Motorola est allé chercher l'expertise ailleurs. Le réglage acoustique est estampillé Bose SoundDesign, la réduction de bruit adaptative utilise la technologie Bose QuietControl, et chaque écouteur combine un transducteur dynamique de 11 mm avec une armature équilibrée Knowles. Le Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête est de la partie, l'autonomie atteint 8 heures par charge et 37 heures avec le boîtier, qui se recharge sans fil, et dix minutes de charge suffisent pour récupérer trois heures d'écoute. Détail rigolo quand même, les buds 2 plus vendus 149 euros tiennent une heure de plus, l'étanchéité IP57 se paie visiblement.
Polar s'occupe des calculs
La Watch 2 Fit joue la même carte avec Polar, le spécialiste finlandais du cardio qui travaille avec Motorola depuis janvier. La montre hérite du Running Index, une estimation de VO2max calculée à partir de la fréquence cardiaque et de l'allure, du Nightly Recharge qui mesure la récupération nocturne, ou encore d'Energy Sources, qui détaille ce que votre corps brûle pendant l'effort. Le tout s'affiche sur un écran gOLED de 1,85 pouce qui monte à 1 500 nits, dans un boîtier en aluminium étanche à 5 ATM, avec un GPS double fréquence et, pour la première fois sur une Moto Watch, un suivi du cycle menstruel intégré. L'autonomie annoncée est de 12 jours, contre 16 pour la première génération. Attention par contre, Polar ne fournit que les calculs, et la fiabilité dépendra du capteur cardiaque maison.
Le meilleur est réservé aux Motorola
Comme souvent chez Motorola, les fonctions les plus sympathiques supposent de rester dans la famille. Le Dolby avec suivi de tête, la traduction en direct AI Live Translate et le traitement des appels CrystalTalk réclament tous un smartphone Motorola compatible. L'assistant maison Qira répond déjà à un appui long sur l'écouteur gauche, mais la commande vocale Hey Qira est promise dans les prochains mois, sur la montre comme sur les écouteurs. Une partie de ce qui est annoncé n'arrivera donc que plus tard.
On en dit quoi ?
Motorola a le mérite d'assumer. Plutôt que de bricoler sa réduction de bruit et ses courbes de VO2max dans son coin, la marque paie ceux qui savent faire, Bose d'un côté, Polar de l'autre. À 199 euros, les Buds 2 Ultra devront quand même prouver qu'ils valent les AirPods Pro et les Sony installés depuis des années, et rien n'est gagné sur ce terrain. La Watch 2 Fit, elle, coche beaucoup de cases pour 99 euros. C'est elle la vraie bonne affaire de cette annonce.