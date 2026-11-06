Le Motorola Signature 27 est un monstre à 1 899 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Motorola s'attaque au très haut de gamme avec ce Signature 27 à la fiche démesurée, entre batterie de 7 000 mAh, écran annoncé à 12 000 nits, téléobjectif de 200 mégapixels et sept ans de mises à jour Android. Le tarif est à la même échelle, comptez 1 899 euros par chez nous, avec des précommandes ouvertes dès le 16 novembre.
Le Signature 27 ne se refuse rien, à commencer par un écran Tandem OLED de 6,8 pouces et 120 Hz dont Motorola annonce une luminosité de pointe de 12 000 nits. Personne n'affiche ça aujourd'hui. La valeur sort bien sûr des labos du constructeur et ne concerne qu'une minuscule zone de la dalle, mais même divisée par deux, elle laisserait la concurrence loin derrière. Dessous, un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 épaulé par 12 Go de mémoire vive, et surtout une batterie silicium-carbone de 7 000 mAh qui accepte 90 W en filaire comme 50 W sans fil, à condition pour ce dernier chiffre de passer par le chargeur maison. L'ensemble tient quand même dans 8 petits millimètres, certifications IP68 et IP69 comprises.
C'est le téléobjectif qui attire l'oeil, un périscope de 200 mégapixels capable d'un zoom optique 3x et qui pousse jusqu'à 100x en numérique. Tout le reste est à 50 mégapixels, du capteur principal signé Sony à la caméra selfie. Bang & Olufsen signe la partie audio, une première pour la marque danoise sur un smartphone, et Android 17 est livré avec sept ans de mises à jour, versions majeures et correctifs de sécurité compris. La compatibilité avec la ROM GrapheneOS est même garantie dès le lancement, un argument rarissime chez un grand constructeur.
Aux États-Unis, le Signature 27 coûte 1 599 dollars dans une seule configuration, avec 512 Go de stockage. Par chez nous, la note grimpe à 1 899 euros pour 256 Go seulement, et la version 512 Go n'a pas encore de tarif officiel. Les précommandes débutent le 16 novembre, la commercialisation suivra début décembre, en gris Coal Smoke ou en vert Capulet Olive.
Cette fiche donne le tournis, et sur la batterie comme sur la luminosité, pas même l'iPhone 18 Pro Max ou le Galaxy S26 Ultra ne suivent pour le moment. Mais bon, il y a ce prix. Motorola n'a pas vraiment l'image de marque qui autorise ce genre de facture, et faire payer aux Européens davantage que les Américains pour deux fois moins de stockage, c'est un peu violent. Du coup, aussi impressionnant soit-il, ce Signature 27 risque surtout de servir de vitrine technologique à la marque.
Une fiche de folie
Le Signature 27 ne se refuse rien, à commencer par un écran Tandem OLED de 6,8 pouces et 120 Hz dont Motorola annonce une luminosité de pointe de 12 000 nits. Personne n'affiche ça aujourd'hui. La valeur sort bien sûr des labos du constructeur et ne concerne qu'une minuscule zone de la dalle, mais même divisée par deux, elle laisserait la concurrence loin derrière. Dessous, un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 épaulé par 12 Go de mémoire vive, et surtout une batterie silicium-carbone de 7 000 mAh qui accepte 90 W en filaire comme 50 W sans fil, à condition pour ce dernier chiffre de passer par le chargeur maison. L'ensemble tient quand même dans 8 petits millimètres, certifications IP68 et IP69 comprises.
Un zoom monstrueux
C'est le téléobjectif qui attire l'oeil, un périscope de 200 mégapixels capable d'un zoom optique 3x et qui pousse jusqu'à 100x en numérique. Tout le reste est à 50 mégapixels, du capteur principal signé Sony à la caméra selfie. Bang & Olufsen signe la partie audio, une première pour la marque danoise sur un smartphone, et Android 17 est livré avec sept ans de mises à jour, versions majeures et correctifs de sécurité compris. La compatibilité avec la ROM GrapheneOS est même garantie dès le lancement, un argument rarissime chez un grand constructeur.
L'Europe paie plein pot
Aux États-Unis, le Signature 27 coûte 1 599 dollars dans une seule configuration, avec 512 Go de stockage. Par chez nous, la note grimpe à 1 899 euros pour 256 Go seulement, et la version 512 Go n'a pas encore de tarif officiel. Les précommandes débutent le 16 novembre, la commercialisation suivra début décembre, en gris Coal Smoke ou en vert Capulet Olive.
On en dit quoi ?
Cette fiche donne le tournis, et sur la batterie comme sur la luminosité, pas même l'iPhone 18 Pro Max ou le Galaxy S26 Ultra ne suivent pour le moment. Mais bon, il y a ce prix. Motorola n'a pas vraiment l'image de marque qui autorise ce genre de facture, et faire payer aux Européens davantage que les Américains pour deux fois moins de stockage, c'est un peu violent. Du coup, aussi impressionnant soit-il, ce Signature 27 risque surtout de servir de vitrine technologique à la marque.