Les routeurs TP-Link dans le viseur des États-Unis : vers une interdiction ?

Avec environ 65 % du marché américain des routeurs domestiques et pour petites entreprises, TP-Link s’est imposé comme un acteur incontournable.Pendant la pandémie, son ascension a été fulgurante, portée par la demande accrue pour des connexions fiables à domicile.Cette domination a néanmoins attiré l’attention des autorités américaines. Les routeurs TP-Link sont utilisés dans des infrastructures critiques, comme la NASA ou le Département de la Défense.Un rapport de Microsoft publié en octobre a révélé qu’un groupe de hackers chinois utilisait des réseaux de routeurs compromis, principalement TP-Link, pour lancer des cyberattaques contre des institutions occidentales.Le problème ? Certains routeurs TP-Link seraient régulièrement livrés avec des failles de sécurité, et la marque ne les corrigerait pas assez vite.Si demain, un autre acteur passe devant TP-Link, c’est probablement lui qui sera ciblé en priorité par les hackers, qui ne perdent pas de temps à essayer d’infiltrer du matériel peu utilisé.Quoi qu’il en soit, face à ces alertes, trois agences américaines (Commerce, Défense et Justice) ont ouvert des enquêtes sur l’entreprise.Cette décision, si elle est confirmée, serait un coup dur pour l’entreprise, et marquerait un nouvel épisode dans les restrictions américaines visant des technologies chinoises, après l’interdiction d’ Huawei en 2019.Dans la foulée, le Congrès examine aussi des lois pour renforcer le contrôle des équipements technologiques issus de pays jugés hostiles.Sauf que là aussi, si le pays décide de bloquer toute technologie chinoise, il risque d’avoir un peu de mal à alimenter les foyers américains en matériels technologiques abordables.Ces actions potentielles contre TP-Link ne sont pas les premières.Aux États-Unis, une interdiction redistribuerait les cartes du marché, et laisserait le champs libre à des fabricants locaux comme Cisco ou Netgear.