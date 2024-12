Vous êtes très curieux sur les stars

En 2024, les fans de célébrités ont continué à bombarder Alexa de questions. Les grandes stars comme Kylian Mbappé, Kendji Girac ou encore Slimane ont suscité une tonne d’interrogations : “Quel âge a Mbappé ?” ou “Qui est l’épouse de Kendji Girac ?” restent des classiques. Vous avez aussi beaucoup parlé argent,, qui ont visiblement attiré pas mal de curieux. Il semble qu’on aime bien vérifier qui est vraiment « blindé » ou pas.Côté culture générale, Alexa a répondu à des questions plus sérieuses, comme la valeur du Bitcoin, l’altitude de l’Everest, dans les trois cas, c’est la réponse est « vachement haut ».Les utilisateurs ne se sont pas limités à des infos pratiques : ils ont cherché à s’amuser avec Alexa. Les commandes les plus populaires ? “Alexa, parle comme Yoda ” ou encore “Parle avec l’accent du Sud”.. Même les chansons ont eu du succès, comme Petit Papa Noël ou encore la fameuse Chanson geek.Au passage, les amateurs de musique ont aussi plébiscité des artistes comme Jul, Slimane ou encore GIMS. AvecLes fans de foot semblent eux aussi beaucoup questionner Alexa.. D’ailleurs, Kylian Mbappé et Lionel Messi restent au top des requêtes, qu’il s’agisse de leur âge, leur fortune ou leur actu.Même chose dans la cuisine, où Alexa est souvent sollicité comme sous-chef., suivie par les grands classiques, comme la quiche lorraine ou le gratin dauphinois. Cette information m’a d’ailleurs un peu fait tourner de l’œil, parce que j’ai moi-même demandé il y a deux jours une recette de quiche lorraine à l’IA qui m’accompagne (à savoir Meta AI sur mes Ray-Ban). Vive la quiche.Que ça soit avec Alexa ou un autre assistant vocal ? Quelles sont les requêtes que vous utilisez le plus ?, ça nous donnera peut-être des idées pour nos prochaines demandes.