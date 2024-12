X augmente les prix de son abonnement Premium+ : jusqu’à +37,5 % selon les pays

Des prix revus à la hausse, notamment en France

Pour les utilisateurs en France, l’abonnement Premium+ passe de 19,36 € par mois à 21 €, et l’abonnement annuel de 203,28 € à 219 €.X a précisé que les abonnés actuels conserveront leur ancien tarif jusqu’à leur prochain cycle de facturation après le 20 janvier 2025.Tous les pays de l’Union européenne voit leurs tarifs mensuels grimper de 19,36 € à 21 €, une augmentation similaire à celle observée en France.Mais c’est dans certains pays comme le Nigeria ou la Turquie que la hausse est la plus notable : les abonnés nigérians voient leur tarif mensuel bondir de ₦7 300 à ₦34 000, alors qu’en Turquie, le prix passe de ₺300 à ₺770.Dans un communiqué, X explique cette hausse par plusieurs facteurs :: Les abonnés Premium+ bénéficient désormais d’un accès totalement dépourvu de publicités, une amélioration que la plateforme qualifie de: L’abonnement inclut désormais des outils comme Radar , qui permet de suivre les tendances et mots-clés en temps réel, ainsi que des limites augmentées pour les modèles d’intelligence artificielle Grok X indique que ces nouveaux tarifs contribuent directement à financer son programme créateur, basé sur la qualité des contenus et l’engagement, plutôt que sur les impressions publicitaires.Avec ces augmentations, X communique sur l’amélioration de l’expérience utilisateur et le financement des créateurs pour justifier les prix.Les tarifs des abonnements de base, eux, restent inchangés, ce qui pourrait inciter une partie des abonnés Premium+ à revoir leurs formules.