Quand le pseudo d’Elon Musk fait bondir une cryptomonnaie de 1400 %

Une manœuvre qui enflamme les marchés

Une figure incontournable du mandat de Donald Trump

L'engouement étonnant de Donald Trump pour les cryptomonnaies

semble s’inspirer de Maximus Decimus Meridius, le héros du film Gladiator incarné par Russell Crowe, tout en faisant écho au motutilisé par certains groupes extrémistes, comme un équivalent deLe milliardaire a par ailleurs changé sa photo de profil pour, une figure tout aussi controversée et associée à divers mouvements en ligne et même classée comme symbole de haine par l’Anti-Defamation League (ADL) après la première élection de Donald Trump.. Cette phrase, qui semble faire référence au jeu vidéo, a laissé perplexes les internautes, certains cherchant un éventuel message caché sur les cryptomonnaies.. Désigné co-ministre pour diriger une commission dédiée à l’efficacité gouvernementale, il sera chargé d’identifier des coupes budgétaires fédérales, un objectif commun qu'il partage avec le futur président. Ironiquement, les initiales anglaises de cet organe –DOGE– rappellent une autre monnaie favorite de Musk, le Dogecoin qu’il n’a cessé de promouvoir.Si certains y voient une simple plaisanterie, d’autres spéculent sur un message plus subtil, potentiellement destiné à faire monter l’intérêt autour des cryptomonnaies. Quoi qu’il en soit, son influence sur les marchés et les opinions reste incontestable.