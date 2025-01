Doom Captcha : jouez à Doom pour prouver que vous êtes un humain

Visuel : techcrunch.com

Une nouvelle approche des CAPTCHA

Doom sur un test de grossesse

Des détournements de Doom assez habituels

Doom sur une bactérie intestinale

Difficile à généraliser quand même

Vous connaissez forcément les CAPTCHA, ces tests conçus pour différencier les humains des robots en ligne. Ce sont souvent des obstacles ennuyeux et répétitifs. Guillermo Rauch, PDG de Vercel, a proposé une alternative originale : le Doom Captcha.Meilleure idée !Le Doom Captcha s’appuie sur WebAssembly pour exécuter le jeu directement dans le navigateur.En cas d’échec, il est nécessaire de recommencer le test.Vous le savez, les détournements de Doom sont légion. Des passionnés ont réussi à faire tourner le jeu sur des dispositifs assez particuliers.Une chercheuse du MIT a utilisé des bactéries E. coli pour afficher des images du jeu, même si là c’est tou de suite moins jouable, puisqu’il faut plusieurs heures entre chaque changement d’image. Mais tout a été fait, le test de grossesse, le robot cuiseur, tout ce qui a un écran a un jour fait tourner Doom Plus sérieusement, même si le Doom Captcha offre une alternative divertissante aux méthodes traditionnelles, il présente quand même des limitations.Il est peu probable que cette méthode soit adoptée massivement, et c’est aussi pour cette raison qu’on ne voit pas vraiment d’autres jeux de ce type utilisés pour faire office de Captcha. Mais c’est quand même rigolo !Alors du coup, si vous voulez y jouer là tout de suite dans votre navigateur, sans attendre, vous cliquez simplement sur ce lien ! Et oui ça fonctionne bien sûr sur Mac et sur Safari . De rien !