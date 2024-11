Doom tourne, bien sûr, sur le réveil Alarmo de Nintendo

Pas dit que ça soit ultra pratique quand même, mais pourquoi pas !

Une console de jeu dans un réveil

Doom

Exploitation du port USB-C

Doom

Doom

Doom a aussi été installé sur un test de grossesse, parce que pourquoi pas.

Nintendo va râler

Oui, Doom peut tourner sur un croix de pharmacie, le YouTubeur Sylvqin l'a prouvé

Doom

Doom

L’ Alarmo de Nintendo , conçu à l’origine pour proposer des animations et des musiques inspirées des jeux de la marque, est maintenant capable de faire tourner le célèbre jeu. Ce projet est l’œuvre de GaryOderNichts, un bidouilleur et amateur de technologies, qui a contourné les restrictions de l’appareil en utilisant son port USB-C . Grâce à un micrologiciel personnalisé, il a pu chargersans modifier physiquement le réveil, rendant ainsi ce hack accessible à d’autres adeptes de bidouillage.Cette transformation repose sur les travaux d’un autre utilisateur, Spinda, qui a extrait le micrologiciel de l’Alarmo à l’aide d’un Flipper Zero,. En utilisant une clé USB, il a pu lanceren version shareware sur l’Alarmo. Toutefois, ne nous emballons pas : le réveil présente des limitations, notamment l’absence de son et une capacité mémoire restreinte. Ce hack nécessite de décompresser les fichiers desur une mémoire externe, rendant le processus plus technique.Le jeu sur Alarmo reste basique, notamment en termes de contrôle :, tandis que les boutons latéraux servent à tirer. Bien que cette configuration soit loin d’offrir une expérience de jeu optimale, elle démontre le potentiel technique de l’Alarmo et illustre une fois encore comment des appareils aux fonctions initialement restreintes peuvent être reprogrammés pour des usages détournés.Cette expérimentation attire forcément l’attention des bidouilleurs, mais elle pourrait aussi, souvent attentif aux détournements de ses produits.Au fil des années, des passionnés ont réussi à faire tournersur d’autres appareils pour le moins insolites. Parmi les plus surprenants, on trouve un test de grossesse numérique, modifié pour afficher le jeu sur son petit écran monochrome. Des bidouilleurs ont également portésur des calculatrices scientifiques, démontrant la flexibilité du jeu. Plus récemment,. Ces exploits montrent tous la capacité d’adaptation deet la créativité des bidouilleurs !