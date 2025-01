Allez, on va jouer à Doom dans un PDF maintenant

Une adaptation technique étonnante

Comment ça fonctionne ?

Doom sur un test de grossesse est probablement mon préféré

Ce portage improbable exploite une fonctionnalité souvent méconnue des fichiers PDF : le support de JavaScript. Les navigateurs modernes basés sur Chromium (comme Chrome ou Edge) intègrent une bibliothèque spécifique pour interpréter ce code.Pour contourner les limitations du format, le développeur a adopté une méthode ingénieuse :. Résultat : une image en six couleurs monochromes, suffisamment lisible pour faire tourner le jeu. Malgré une fréquence de rafraîchissement limitée à 13 images par seconde, mais l’effet est saisissant.Le projet repose sur une version simplifiée du moteur de Doom , adaptée grâce à un outil de compilation nommé Emscripten.. Une fois le code en place, les contrôles sont gérés via des champs de saisie, où le joueur peut entrer des commandes pour déplacer le personnage ou tirer.Bon on ne va quand même pas trop s’emballer, il y a quelques limites. Ce portage ne fonctionne pas avec tous les lecteurs PDF. Il nécessite des navigateurs comme Chrome ou Edge,, et ne permet pas des actions complexes comme tirer et bouger en même temps (ah je vous sens un peu dessus là).Ce n’est pas la première fois qu’un jeu est intégré à un fichier PDF. Avant DoomPDF, d’autres projets similaires, comme une version de Tetris, avaient déjà exploré cette voie il y a peu.. Certes, l’expérience est loin d’être optimale – entre les graphismes limités et les contrôles peu intuitifs –, mais elle montre bien l’ingéniosité des développeurs.