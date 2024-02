Jouer à Doom sur une tondeuse ? C'est possible !

Doom tourne sur une tondeuse...

Husqvarna, la firme suédoise qui a débuté en concevant des armes légères à la fin du XVIIème siècle, et qui fabrique actuellement tout un tas de produits dont des motos qui grimpent aux arbres, des machines à coudre, des tronçonneuses, mais également des tondeuses,L'idée a germé dans l'espritdes équipes marketing d'Husqvarna après le défi DOOM x Husqvarna relevé par certains participant lors de l'évènement DreamHack Winter 2023.Pour en profiter, outre le fait de posséder le robot-tondeuse adéquat,. L'expérience, qui ne sera pas aisée puisqu'il faudra occire du démon par palettes entières dans la joie et la bonne humeur avec la molette de la tondeuse, prendra fin le 9 septembre 2024, date à laquelle une mise à jour supprimera Doom de la tondeuse.Pour rappel, Doom est un fps (pour first person shooter) légendaire développé et édité par id Software tournant sous MS-DOS et sorti le 10 décembre 1993. Au fil du temps,. Tout ou presque y est passé, des réfrigérateurs dotés d'un écran, au tests de grossesse (sisi), en passant par la Touch Bar des MacBook Pro, l'Apple TV, l'Apple Watch , un piano, un toaster, un Roomba, un distributeur de billets de banque, ou encore au sein d'autres jeux, dont Minecraft évidemment, mais également au sein de Doom 2.