Microsoft imite Google sur Bing : Google se fâche

Oui, ceci est un faux Google chez Bing

Une stratégie contestée par Google

Alors qu'en général Bing ça ressemble à ça

Une rivalité qui remonte aux origines

Une stratégie payante ou risquée ?

Et ça n’est pas tout ! En plus de l’interface repompée sur Google,L’objectif est clair : semer la confusion pour retenir les utilisateurs sur Bing.Cette fourberie n’a pas tardé à provoquer une levée de boucliers chez Google.Elle a qualifié cette imitation de “nouveau coup bas” dans une longue série de manœuvres similaires. Microsoft a aussi précédemment été accusé d’injecter des pop-ups dans Chrome, de modifier les pages de téléchargement de ce navigateur, et même d’importer des données sans autorisation pour convaincre les internautes de passer à Edge ou Bing.La confrontation entre Microsoft et Google fait partie d’une rivalité technologique de longue date.Microsoft, de son côté, a lancé MSN Search la même année, devenu Bing en 2009. Bing n’a toutefois jamais réussi à concurrencer Google, captant moins de 4 % des parts de marché.Avec cette imitation de Google, Microsoft veut capitaliser sur la familiarité des utilisateurs avec l’interface de son rival.Si Google affiche parfois des notifications pour promouvoir Chrome, elles n’impliquent par exemple pas de modification visuelle trompeuse.Ce nouvel épisode s’ajoute à une série de tentatives de Microsoft pour contrer la domination de Google, notamment avec l’intégration de fonctionnalités d’intelligence artificielle dans Bing.Vous en pensez quoi vous ?